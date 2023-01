Efektivní stroje pro dřevozpracující firmy sníží náklady

Od pilařské výroby ke strojírenské? Jde to. Co je k tomu potřeba? Pevné zázemí firmy a zkušené i šikovné pilaře, kteří mohou využít naplno svůj potenciál. Společnost Pila MSK, a.s. se v průběhu několika let vyvinula v nejlepšího parťáka pro dřevozpracující firmy. Jak došla k úspěchu a co vše nabízí?