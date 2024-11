EF Index angličtiny 2024: Pokles úrovně znalostí a genderové rozdíly

Přibližně 60 % zemí v indexu dosáhlo nižšího skóre než v loňském roce. Nejlepší angličtinu mají Nizozemci s nejvyšším skóre 636 bodů, což signalizuje vynikající znalosti jazyka. Na konci žebříčku se nachází Jemen se skóre 394. Česká republika si drží vysokou odbornost. S celkovými 567 body si od loňska o jednu příčku polepšila a umístila se na celkovém 25. místě.

Index EF EPI je založen na výsledcích testu EF Standard English Test (EF SET), který celosvětově používají k testování úrovně anglického jazyka školy, firmy, vládní instituce i jednotlivci. Hodnocení uvádí pět úrovní znalosti anglického jazyka: velmi vysoká, vysoká, průměrná, nízká, velmi nízká.

Globální výsledky ukazují přetrvávající významné rozdíly mezi pohlavími, ve čtyřiceti zemích je znalost angličtiny u mužů stále výrazně vyšší než u žen. Sabina Wyrobová z české pobočky Education First poukazuje na společenské a kulturní faktory: „K nižším dovednostem v angličtině u žen může přispět mateřství a období, kdy je žena doma a věnuje se spíše rodině než profesnímu rozvoji. Ve vrcholných manažerských pozicích, kde je znalost angličtiny často nezbytná, také stále převažují muži, což jim umožňuje své jazykové dovednosti neustále rozvíjet.“

Zatímco globálně zůstala znalost angličtiny u žen oproti loňskému roku stabilní, u mužů došlo k poklesu, což rozdíl mezi pohlavími mírně zmenšilo. Tento trend částečně kopíruje i Česká republika, kde se ale zároveň zlepšila úroveň angličtiny u žen a rozdíl mezi Čechy a Češkami je tak poměrně malý. „Mnoho žen má dnes vlivem krize a finančního tlaku jiný přístup k mateřské dovolené, která se stává kratší, mnohdy ženy pracují již pár měsíců po porodu. Snaží se pomocí kurzů dohnat čas mimo práci a obecně jsou ženy ambicióznější, čímž si postupně vypracovávají rovnocenné postavení s muži,“ dodává Wyrobová.

Jak si stojí Evropa

V Evropě došlo k poklesu úrovně znalosti angličtiny, s větším poklesem uvnitř EU (-13 bodů) ve srovnání s mírným poklesem v ostatních evropských zemích (-2 body). I země s tradičně vysokou znalostí angličtiny zaznamenaly letos mírný pokles. Sabina Wyrobová z české pobočky Education First vysvětluje, že v mnoha státech je úroveň angličtiny tak vysoká, že je brána za samozřejmost. „Angličtina ve vašem životopise už nevypadá tak atraktivně jako dříve. Tlak na znalost angličtiny se tedy posunul i na další jazyky, jako jsou francouzština, španělština nebo němčina, které přidávají značnou konkurenceschopnost na místním trhu práce,“ komentuje Wyrobová. Také inflace může vést k tomu, že se lidé soustředí spíše na nezbytné výdaje než na investice do jazykových kurzů a pobytů. „Dalším významným faktorem, který je třeba zvážit, je masové rozšíření umělé inteligence, aplikací s automatickou korekcí a živých překladačů, což může vést k tomu, že lidé nevidí vlastní znalost angličtiny jako tak důležitou, protože jim v mnohém práci usnadňuje technologie,“ dodává Wyrobová.

Mladí lidé se přestali zhoršovat

Klíčovým pozitivem je zastavení poklesu znalosti angličtiny u skupiny ve věku 18-20 let, kterou nejvíce poznamenalo období covidové pandemie, přičemž celosvětově jsou ostatní věkové skupiny stabilní. Nicméně národní trendy jsou kolísavější, s významnými změnami alespoň u jedné věkové skupiny ve více než polovině zemí. V Česku se mohutný propad znalostí z doby covidové krize podařilo dohnat pouze u věkové skupiny 26-30 let, která si meziročně polepšila o 9 bodů. Nejvýraznější pokles skóre v České republice meziročně zaznamenala skupina 31-40 let.

English Proficienci Index (EF EPI)

je založen na výsledcích testů z EF Standard English Test (EF SET), který po celém světě používají tisíce škol, společností a vlád pro rozsáhlé testování, stejně jako miliony jednotlivých účastníků testů.

Zkoumaný vzorek: Index EF EPI 2024 je založen na analýze výsledků 2,1 milionu dospělých, kteří v roce 2023 absolvovali test EF Standard English Test (EF SET). Počet hodnocených testů v ČR je 1716.

