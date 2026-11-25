Raiffka chce vystupovat jako partner, který podnikatelům situaci zjednodušuje, nikoliv komplikuje.
Nechceme komunikovat regulatorní aspekt jako problém, ale jako příležitost k modernizaci podnikání, digitalizaci plateb a jednodušší správě financí.
Hlavní komunikační myšlenka: Podnikatelé mají dost starostí s vlastním byznysem. Administrativu a technologie jim chceme co nejvíce zjednodušit.
Pokud podnikatel přijímá platby kartou prostřednictvím našeho řešení, nemusí se zabývat dalším ručním zadáváním či přepisováním dat. Proces je maximálně automatizovaný.
Co chceme říkat
1. Usnadňujeme přechod na nové povinnosti
- nechceme čekat, až změna dopadne na podnikatele
- připravujeme se s předstihem
- nabízíme jednoduché řešení ještě před účinností povinnosti
- podnikatel se může soustředit na své podnikání místo administrativy
2. Digitalizace má být jednoduchá
- podnikatel nemusí zadávat údaje ručně
- platba kartou automaticky vytváří potřebné záznamy
- minimum administrativy
- minimum chyb
- vše funguje na pozadí
Malé firmy často nebrzdí samotná regulace, ale její administrativní náročnost. Moderní platební řešení mohou velkou část práce udělat za podnikatele.
3. Vyzkoušejte si to s námi bez rizika
- terminál zdarma
- řešení EET 2.0 zdarma
- akceptace karet zdarma do stanoveného obratu (600 000 Kč ročně)
- rok na vyzkoušení
- Chceme podnikatelům dopřát čas zjistit, zda jim elektronické platby dávají smysl, bez počátečních nákladů.
4. Elektronické platby nejsou jen povinnost, ale příležitost
- zákazníci chtějí platit kartou
- podniky bez terminálu mohou přicházet o část tržeb
- vyšší komfort zákazníků znamená vyšší utrácení
- v gastronomii elektronické platby často zvyšují výši spropitného
- digitalizace zlepšuje přehled o podnikání
Nabízíme poradenství:
- nový specializovaný tým na call centru, který se věnuje podnikatelům
- síť více než 100 poboček (na 54 pobočkách je poradce přímo pro podnikatele)
Co nás odlišuje
Máme jednu aplikaci
- osobní i firemní finance na jednom místě
- žádné přepínání mezi více aplikacemi
- jednoduchá správa podnikání
Oddělení osobních a firemních financí
- pořádek ve financích
- lepší přehled
- jednodušší účetnictví
- snazší komunikace s účetní
Kvalitní podnikatelské účty
- účty zdarma nebo za velmi výhodných podmínek
- atraktivní doplňkové služby
- jednoduché založení
Konkrétní téma:
Legislativa a podnikání
- Jak se mají živnostníci připravit na EET 2.0
- Nejčastější chyby podnikatelů při přechodu na digitální evidenci
- Co budou muset řešit malé provozovny od roku 2027
Digitalizace malých firem
- Český živnostník v roce 2027
- Konec papírů a ruční administrativy
- Jak technologie šetří čas malým podnikům
Data a komentáře (to by bylo hezké, pokud dokážeme někde získat)
- kolik podnikatelů stále nepřijímá karty
- jaké obory jsou nejméně digitalizované
- regionální rozdíly
- jak se mění preference zákazníků