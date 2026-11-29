Dva Ambasadoři kvality, dva různé světy
Ve veřejném sektoru získala titul Ambasador kvality škola EDUSO – Střední odborná škola multimediální a reklamní tvorby. Připravuje budoucí tvůrce v oblasti filmu, grafiky a designu a výuku propojuje s firemní praxí. Do vzdělávacího programu zařazuje nová témata včetně umělé inteligence. Při jeho úpravách naslouchá studentům, rodičům i odborníkům. Systém řízení kvality podle normy ISO 9001 má certifikovaný už od roku 2008. Škola navíc získala značku CZECH MADE za kvalitu vzdělávacích služeb.
V podnikatelském sektoru zvítězila společnost Edwards z Lutína, která vyvíjí a vyrábí vývěvy a ventily. Její přístup stojí na zapojení zaměstnanců: programy Right From Me a Quality Hero podporují osobní odpovědnost i návrhy na zlepšení. Edwards spolupracuje se školami, nabízí praxe, stipendia a mentoring. Pozornost věnuje i životnímu prostředí – závod dosáhl certifikované uhlíkové neutrality a využívá 99 procent odpadu.
Přestože EDUSO a Edwards působí v odlišných oborech, spojuje je snaha zapojovat lidi do změn a průběžně zlepšovat výsledky.
Manažerka kvality roku mění fungování firem
Titul Manažerka kvality roku 2026 převzala Eva Blahutková ze skupiny QPAG. Nominovala ji společnost 100% REWORK. V každodenní práci propojuje kvalitu s digitalizací a kybernetickou bezpečností. Pomáhá zavádět společné nástroje pro audity, úkoly a laboratorní činnosti napříč firmami a podílela se na vzniku laboratoře technické čistoty Q-LAB.
Metrolog roku: nové ocenění pro odborníky na přesné měření
Letos bylo poprvé uděleno ocenění Metrolog roku, které vyzdvihuje odborníky přispívající ke spolehlivosti a přesnosti měření. V kategorii průmysl, služby a laboratoře získal cenu Milan Řezáč ze společnosti M&B Calibr, který se více než dvacet let věnuje kalibracím, zkušebnictví a rozvoji metrologických služeb. V kategorii fundamentální metrologie uspěl profesor Miloslav Suchánek, dlouholetý pedagog VŠCHT Praha, za přínos v oblasti chemické metrologie a referenčních materiálů. Čestné ocenění za celoživotní přínos převzal docent Vít Zelený, dlouholetý odborník Českého metrologického institutu. Nová cena připomíná, že přesné měření je nezbytným základem kvality výrobků, bezpečnosti i důvěryhodných výsledků v průmyslu a vědě.
Ocenění za dlouholetý přínos i pomoc druhým
Cenu Anežky Žaludové, jedno z nejvýznamnějších osobních ocenění ČSJ, získal Jiří Růžička, dlouholetý ředitel Českého institutu pro akreditaci. Podílel se na budování systému, díky němuž jsou výsledky českých zkoušek, kalibrací a certifikací uznávány také v zahraničí.
Cena za návrat do života připadla organizaci Pastelky z Vilémova, která podporuje samostatný život lidí se zdravotním znevýhodněním. Značku CZECH MADE získala vedle EDUSO také televizní služba společnosti Telly. Čestným členem ČSJ se stal Jaroslav Matějček.
Letošní galavečer připomněl, že kvalita má význam nejen pro konkurenceschopnost firem, ale také pro vzdělávání, důvěru zákazníků a každodenní život.