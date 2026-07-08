E.ON přichází s novou nabídkou elektřiny se slevou 30 %

Komerční sdělení

E.ON přichází s novou nabídkou elektřiny se slevou 30 % | foto: ČTK

Komerční sdělení

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Pomáhá zákazníkům využít výhodné ceny ještě v letošním roce.

Společnost E.ON rozšiřuje svou nabídku zvýhodněných energií a přichází s novým produktem Elektřina výhodně PRO na 3 roky. Akviziční novinka je určena novým zákazníkům z řad domácností i podnikatelů a přináší výrazné zvýhodnění ceny dodávky elektřiny se slevou 30 %, která platí na dodávku elektřiny do konce roku 2026. Produkt navazuje na úspěšnou nabídku zvýhodněného plynu, který E.ON uvedl na trhu zhruba před měsícem a reaguje na aktuální situaci na energetickém trhu, kdy se vyplatí ceny energií stále včas fixovat.

„Před měsícem jsme nabídli zákazníkům nabídku zvýhodněného plynu. O produkt byl výrazný zájem a aktuální situace nám dává možnost nabídnout podobné podmínky také u elektřiny. Zákazníkům můžeme nabídnout velmi zajímavou cenu ještě v letošním roce a zároveň si zajistit stabilitu do dalších let. V době, kdy trh stále přináší výkyvy, je fixace jedním z nejbezpečnějších řešení,“ říká Peter Škrabák, vedoucí prodeje společnosti E.ON Energie a dodává, že nový produkt je jedním z nejvýhodnějších na trhu vůbec a oproti standardním produktům na dobu neurčitou přináší výrazné úspory.

Ceník je nastaven na tříleté období, přičemž cena dodávky je vždy nastavena na kalendářní rok. Do konce roku 2026 je elektřina levnější o 30 %, v dalších letech pak zákazníci pokračují s transparentně danou cenou. Nabídka je ideální zejména pro ty, kteří mohou ještě letos přejít k E.ONu, zahájit odběr a využít tak zvýhodněnou cenu co nejdéle.

Výhodná cena i konkrétní úspory

Nový ceník patří mezi nejvýhodnější akviziční nabídky na trhu. Cena dodávky elektřiny pro domácnosti se do konce roku 2026 pohybuje na úrovni 2 097 Kč/MWh s DPH, pro podnikatele pak 2 150 Kč/MWh s DPH. Od roku 2027 je cena nastavena na 2 995 Kč/MWh pro domácnosti a 3 072 Kč/MWh pro podnikatele.

Zákazníci mohou oproti běžným tarifům významně ušetřit. Například domácnost v rodinném domě s elektrickým vytápěním a roční spotřebou 8,7 MWh může během tří let ušetřit přes 30 tisíc korun, což představuje průměrnou roční úsporu více než 10 tisíc korun oproti běžným tarifům na dobu neurčitou, které jsou aktuálně na trhu.

Ještě výraznější úspory pak mohou dosáhnout domácnosti s vyšší spotřebou nebo podnikatelé. Podnikatelé při ročním odběru elektřiny 50 MWh mohou ušetřit během tří let až 170 000 korun přes 350 tisíc korun oproti nabídce standardních tarifů na dobu neurčitou, které na trhu jsou.

Nová nabídka navazuje na zvýhodněný plyn

Nová nabídka elektřiny doplňuje produkt Plyn výhodně PRO na 3 roky, který E.ON uvedl letos v květnu. Obě komodity spojuje snaha nabídnout zákazníkům zvýhodněnou cenu energií do konce roku a pomoci jim lépe se připravit na další období.

„Podobné potřeby jako domácnost mají i menší firmy a podnikatelé. Energie jsou pro ně zásadní položkou rozpočtu. Proto dlouhodobě hledáme způsoby, jak zákazníkům nabídnout férové a zároveň výhodné řešení. Kombinace zvýhodněné ceny a fixace přináší jistotu i lepší plánování výdajů,“ doplňuje Patrik Schneider, vedoucí prodeje energií pro firemní zákazníky E.ON.

E.ON tímto produktem reaguje na vývoj na trhu a postupně rozšiřuje produktové portfolio směrem k nabídkám, které zákazníkům přinášejí kombinaci výhodné ceny, stability a transparentních podmínek.

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