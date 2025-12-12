DZS: Tři písmena, tisíce příběhů

Za třemi písmeny DZS se skrývají tisíce příběhů o odvaze, poznávání a nových příležitostech. Dům zahraniční spolupráce (DZS) pomáhá lidem růst díky mezinárodním zkušenostem a propojuje školy, organizace, komunity i krajany po celém světě.

Digitálně Zdatnější Senioři – když se technologie stanou mostem mezi generacemi

V jednom kopřivnickém komunitním centru se potkali mladí dobrovolníci se skupinkou seniorů. Na první pohled rozdílné generace, ve skutečnosti lidé, kteří si měli co předat. Senioři se naučili zvládat mobilní bankovnictví či videohovory s rodinou a mladí možnost pochopit, jaké to je mít trpělivost, empatii a čas pro druhé.

Důvěru Získal Snadno – cizinec, který se stal běžnou součástí českého všedního dne

Stuart Hopkins z Anglie přijel do Brna s jasným cílem – studovat medicínu. Nakonec však zůstal, usadil se a začal pracovat v regionální nemocnici. Získal si nejen důvěru pacientů, ale i uznání a respekt kolegů. Jeho zkušenost je ukázkou toho, že příchod zahraničních studentů přináší nejen nové znalosti, ale často i dlouhodobý přínos komunitám, ve kterých nakonec žijí.

Dědictví Zůstává Silné – české kořeny, které neusychají ani za oceánem

V mnoha městech a vesnicích po celé planetě existují místa, kde se stále zpívají české písničky, vaří známá jídla a učí čeština. Krajanské spolky od amerického Středozápadu po australské pobřeží udržují kontinuitu tradic, a díky podpoře vzdělávacích a kulturních projektů mají krajané možnost poznat jazyk a zvyky svých předků.

Dovednosti Změnily Směr - start pro ty, kdo se učí znova žít

Programy zaměřené na rozvoj digitálních dovedností pomáhají také lidem po výkonu trestu, aby snadněji a rychleji získali znalosti potřebné pro pracovní trh i pro obyčejný každodenní život. Pro mnohé z nich jde o první krok k sebevědomí a stabilní budoucnosti. Tyto příběhy dokazují, že na vzdělávání není nikdy pozdě.

Tři písmena, desítky programů a sítí

DZS se stará o evropské programy a sítě, které otevírají Čechům a Češkám dveře do světa. Z těch nejznámějších jsou to Erasmus+, Evropský sbor solidarity nebo další stipendijní příležitosti, díky nimž získávají studující, mladí lidé i odborníci cenné mezinárodní zkušenosti – od studia a stáží po projekty celoživotního vzdělávání nebo různorodé aktivity mládeže.

Iniciativa Study in Czechia propojuje české univerzity a vysoké školy se světem a už více než 20 let podporuje zahraniční studující a absolventy se začleněním do Česka. Přinášejí inspiraci, nové přístupy a české ekonomice ročně až 17 miliard korun.

DZS také pečuje o české kulturní dědictví a češtinu v zahraničí. Pomáhá krajanským komunitám ve 13 zemích, aby jazyk, tradice i vztah k naší zemi zůstaly živé i pro další generace.

Inspirace, která mění životy

Příběhy, které DZS skrze evropské programy podporuje, ukazují, jak mezinárodní vzdělávání a zkušenosti zlepšují životy jednotlivých účastníků i jejich komunit. Díky programům jako Erasmus+, Evropský sbor solidarity nebo iniciativa Study in Czechia získávají nové perspektivy, znalosti a dovednosti, prohlubují kulturní porozumění a přinášejí pozitivní změny do škol, organizací i regionů.

Na webu www.dzs.cz najdete další inspirativní příběhy, které dokazují, že vzdělávání a spolupráce dokážou měnit svět – někdy jen málo, jindy napříč generacemi, hranicemi i osudy lidí.

