Dveře z Jihlavy míří do developerských projektů

„Práce v regionech a na velkých projektech v Praze se až tak neliší. Náročnější je jen organizace práce, jsou projekty, kdy máme na stavbě současně i 50 montážníků,“ řekl generální ředitel a spolumajitel Doornite Pavel Šatný.
Vaše značka se na českém trhu objevuje až v posledních letech. Je nová?
Ano i ne. Naše firma navazuje na historii původních Jihomoravských dřevařských závodů. Po revoluci továrnu zprivatizovali Němci, později ji převzali Američané a začlenili do světové jedničky Masonite. Ti firmu odprodali mně a mým společníkům před čtyřmi lety. A tehdy jsme zavedenou značku museli přejmenovat a zvolili jsme srozumitelný název Doornite.
Vy sám jste do tehdy ještě americké firmy přišel před deseti lety jako krizový manažer. Co bylo vaším úkolem?
Američané chtěli, abych pomohl firmu naleštit, aby ji pak mohli odprodat. Měl to být job na půl roku. Když jsem do firmy přišel, byla situace opravdu tristní, a to ve všech směrech. 80% produkce šlo do DYI marketů po celé střední Evropě, a to za ceny, které neumožňovaly investice do obnovy strojního vybavení. Vyráběli jsme na tři směny a často šest dní v týdnu. Nezbýval nám tedy žádný čas na dostatečnou údržbu, a to se odráželo v časté poruchovosti linek a bohužel také na kvalitě našich výrobků. Co bylo ale nejhorší, byl stav manažerského týmu, kde manažeři byli buď neschopní anebo zkorumpovaní dodavateli nebo odběrateli.
Co především jste změnil po svém příchodu?
Nejdřív jsem musel vyměnit téměř celý manažerský tým až na jednu výjimkou. Dále jsme zrušili všechny ztrátové dodávky, především do Německa a Rakouska. Nastavili jsme také férové podmínky ve vztazích s našimi dodavateli a odběrateli. Vybudovali jsme silný tým techniků a technologů a zavedli velmi náročné standardy kvality ve výrobě. Díky tomu jsme dnes špička nejen v dodávkách různých typů interiérových dveří, ale také v oblasti technických dveří, jako jsou např. dveře protipožární a akustické. Významným milníkem pro nás byl také začátek budování značkových vzorkových prodejen, kde najde profesionální servis včetně zajištění montáže jak stavebník rodinného domu, tak i developeři nebo stavební firmy. Dnes takových značkových vzorkových prodejen máme 35 v Čechách z toho čtyři v Praze a 15 na Slovensku.
Dveře a podlahy dodáváte ve velkém do developerských projektů. Co rozhoduje o tom, jestli vás developer osloví?
I když jsme v segmentu bytového developmentu téměř nováček, máme na svém kontě v posledních dvou letech přes dva tisíce dodaných bytů ročně. Pro developery je nejdůležitější kompletní servis včetně montáže, kde vysoká kvalita a dodržení termínu jsou základní podmínkou. Důležité pro nás je, že dnes už můžeme nabídnout reference z prestižních projektů po celé republice, včetně Prahy, které jsme úspěšně namontovali.
Zmiňoval jste, že developer nechce komunikovat s desítkami dodavatelů. Jak moc je dnes pro vás důležité dodávat nejen dveře, ale i další interiérové prvky, a tím se stát komplexním dodavatelem interiérů?
Poté co jsme zařadili do své nabídky podlahy pod značkou Floornite a začali je společně s dveřmi nabízet na developerské projekty, stále častěji uspějeme s dodávkou obou produktových řad. Z naší zkušenosti vyplývá, že nejen developer, ale obecně investoři i generální dodavatelé staveb preferují co nejnižší počet dodavatelů. Je to pro ně nejen časová úspora, ale my přebíráme i záruku za přechodové technologické postupy mezi pokládkou podlah a montáží dveří. V rámci klientských změn, nabízíme také dodávku stále populárnějších akustických panelů Wallnite, které umíme dodat ve stejných dekorech jako dveře. Letošní novinkou jsou pak skleněné stěny Steel Design.
Vnímáte rozdíl mezi spoluprací s velkými pražskými developery a těmi regionálními? Jsou požadavky jiné?
Základ je stejný. Jak už jsem se zmínil, každý developer potřebuje zajistit kvalitní servis včetně montáže, ať už je z Prahy nebo z regionu. Co se liší, je velikost projektů a tím také náročnost na organizaci montáže, kdy na velkých projektech v Praze a Brně máme třeba v jeden moment 50 montážníků.
Jakou část vaší produkce nyní dodáváte do velkých projektů a jakou pro individuální stavitele?
Dnes tvoří dodávky pro velké stavby nižší desítky procent naší produkce. Ale je to segment trhu, na který se chceme zaměřit. Nejsou to jen ty developerské, ale i veřejné stavby – školy, nemocnice, úřady. Tam všude se naše produkce uplatňuje. Naší výhodou je špičková kvalita a schopnost vyrábět a dodávat na stavby v jednom okamžiku velké počty dveří, což právě veřejní investoři a developeři kvitují. Pro ně navíc vyvíjíme speciální výrobky. Dveře vyrábíme v našem závodu v Jihlavě a zárubně v Uherském Hradišti. Navíc jsme letos v létě zahájili spolupráci se španělským výrobcem kovových zárubní Soleco. Společně jsme vyvinuli unikátní produkt, do španělských kovových zárubní s lakováním na úrovni automobilového průmyslu osazujeme špičkové dveře Doornite s kvalitní výplní, antibakteriálním povrchem z vysokotlakého laminátu a ABS hranou, která dělá okraj dveří v podstatě nezničitelný. Jde tak o zcela ojedinělý výrobek ideální pro namáhané veřejné prostory jako jsou právě nemocnice nebo školy, ale také třeba nájemní byty. Novinku jsme pod názvem Seguridad Pro a Seguridad Pro+ představili na podzim na veletrhu For Arch a byl o ni obrovský zájem. Hitem může být systém FingerGuard, který zabraňuje skřípnutí prstů do dveří u malých dětí.
Růst tedy chcete hlavně v tomto segmentu? V ČR nebo v cizině?
Dnes tvoří export asi 50 procent naší produkce. Jsme největším výrobcem dveří a zárubní v Česku, jedničkou na slovenském trhu a exportujeme dále do 12 evropských zemí. Z hlediska exportu vidím největší prostor pro růst v zemích bývalé Jugoslávie, kterým věnujeme největší pozornost, ať už se jedná o účast na místních stavebních veletrzích, nebo zakládání poboček s vlastními zaměstnanci. První takovou pobočku máme již tři roky v Bělehradě. Nezanedbáváme ani západ Evropy, silní jsme třeba v Beneluxu. Spolupráce se španělským Solecem nám pomůže při vstupu na další evropské trhy, kde dosud nepůsobíme. Přesto vidíme obrovský potenciál hlavně doma. Stavebnictví je v ČR stále v útlumu. Ať je u moci jakákoli vláda, musí výstavbu bytů rozpohybovat. Bydlení se v posledních letech stalo luxusem, a to není normální stav. Také obce musí začít stavět nájemní byty ve velkém. Mnohé mají obrovské přebytky peněz na účtech a přitom neinvestují. Věřím, že se tato situace brzy změní a výstavba se rozjede a my na to chceme být připraveni. Právě proto, když přicházíme s novinkami, máme na mysli hlavně odolnost, která je v nájemním sektoru důležitá. Proto kovové zárubně s kvalitním lakováním, proto ABS hrana, proto kvalitní povrchy i výplně dveří.
Je tedy dnes odolnost výrobku a jeho bezpečnost ve srovnání s designem důležitější?
Špičkový design a odolnost a bezpečnost jdou dnes ruku v ruce a nelze je od sebe oddělit. Přidal bych možná ještě zvýšené požadavky na akustiku, která také nabývá pro zákazníky stále většího významu.
Stále populárnější jsou bezfalcové dveře a skryté zárubně. Jak se mění vnímání zákazníků – jsou tyto detaily dnes už standard, nebo spíš prémiová nadstavba?
Bezfalcové dveře jsou dnes už i v Česku naprostým standardem a jejich podíl stále roste. Skryté zárubně se také objevují v projektech stále častěji, ale zde se jedná z důvodu vyšší ceny spíše o luxusnější projekty
Jaké jsou hlavní požadavky dnešních zákazníků – je to individualizace, rychlost dodávky, nebo cena?
Pro zákazníky je dnes důležité zajištění dodávky ve vysoké kvalitě včetně montáže, a déle dodržení dohodnutého termínu. To vše za rozumnou cenu.
Sledujete hlavně u mladších generací klientů větší důraz na ekologii a udržitelnost? Promítá se to už i do poptávky?
Je to tak. Podle našich průzkumů mladší generace opravdu více klade důraz na udržitelnost. Kromě toho, že my v Doornite jdeme v otázce ekologie nad rámec stanovený zákonem, vyvíjíme také nové výrobky s vyšším podílem rostlinných výplní.
Pavel Šatný – spolumajitel firmy Doornite – Vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze a získal titul MBA na prestiží univerzitě Thunderbird v USA. Po VŠ zakotvil ve společnosti Rigips, jedničce na českém trhu v sádrokartonu i polystyrenu. Poté několik let působil jako interim manager se zaměřením na akvizice a rozjezd nových firem v oblasti výroby stavebních materiálů. V roce 2015 se stal generálním ředitelem české pobočky největšího výrobce dveří, americké firmy Masonite. V roce 2021 společně se dvěma kolegy a za podpory finančního investora tuto část americké společnosti odkoupil.
Ročně investujete desítky milionů do automatizace. Dá se výroba dveří z velké části zrobotizovat, nebo bude vždy potřeba určitý podíl ruční práce?
Digitalizace a automatizace jsou jedinou cestou, jak v náročném konkurenčním prostředí přežít, ale určitý podíl ruční práce bude vždy potřeba. Obzvlášť když chceme našim zákazníkům poskytnout komplexní servis, včetně dveří atypických rozměrů.
Na pozemku u továrny plánujete novou halu. Zvažujete její využití čistě pro vlastní výrobu, nebo spíš pro diverzifikaci byznysu?
Naše výrobní a skladovací hala má přes 24.000 m2, a je tedy dostatečně velká, aby se do ní vešly nové výrobní linky, dle našeho ambiciózního investičního plánu. Projekt logistické haly o rozloze 9000 m2 jsme připravili především proto, abychom využili možnost zhodnotit naše pozemky a získali tak prostředky na další rozvoj. Zvažovali jsme pronájem nebo prodej, pro který jsme se nakonec rozhodli.
Zvažujete další akvizice a rozšíření portfolia produkce?
Zvažujeme obojí.
Pokud se podíváte na český trh s interiéry za deset let, kam se podle vás posune? A jaké místo na něm bude zaujímat Doornite?
Určitě uvidíme koncentraci počtu dodavatelských firmem, související s faktem, že současní majitelé dosahují důchodového věku a nemají firmy komu předat, tak jak je to v jiných oborech. Dále se určitě projeví výrazný růst podílu nájemních bytů oproti bytům v osobním vlastnictví. Obě tyto kategorie mají různé požadavky na interiéry z hlediska snadné údržby a odolnosti. Jednoznačným cílem Doornite je stát se jasnou jedničkou na domácím trhu, a to jak v segmentu bytových novostaveb, tak rekonstrukcí. A určitě bychom byli také rádi vnímáni jako specialisté na další segmenty, jako jsou například stavby pro zdravotnictví a školství.