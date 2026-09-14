Důvody, proč si do firmy najmout dočasného manažera

Chybí jim experti, kteří by dokázali inovovat, rázně a přitom strategicky zasáhnout. Řešení? Najmout si dočasnou manažerskou pomoc zvenku.
„Jakmile firma dva měsíce po sobě nejede ve shodě s plánem a budgetem, jakmile se jí začne část byznysu zadrhávat nebo jakmile začne zaostávat za konkurencí, neměla by čekat, ale hledat řešení,“ říká expert na krizové řízení firem Jaroslav Skoták. Každá firma v první fázi logicky hledá ve vlastních zdrojích, jenže stávající manažeři mnohdy na větší výzvy nestačí. Chybí jim invence, dovednosti nebo zkušenosti. Nedokážou firmu nakopnout k výraznějším změnám.
„Množství významných celosvětových událostí v uplynulých dvou letech zaúřadovala. Dříve si firmy externí manažery najímaly na pomoc s růstem a expanzí. Dnes je to jinak, firmy se častěji dostávají do problémů a proto hledají pomoc expertů zvenku,“ popisuje Jaroslav Skoták, kterého si firmy najímají jako experta. Vzděláním ekonom se problematice firem věnuje již patnáctým rokem.
Když interní zdroje nestačí
Firmy nejčastěji hledají pomoc zvenku ve chvíli, kdy se jejich projekty nevyvíjí podle představ a vyžadují zásah odborníka s potřebnou kvalifikací či zkušeností, který navíc není zatížen osobními vazbami na současné vedení. Takzvaní interim manažeři obsazují dočasné pozice v managementu, mají odborné znalosti a dokážou se porovnat i s velkými úkoly, jako je reakce na zásadní změny v oboru, restrukturalizace a modernizace celého byznysu.
Často si je najímají výrobní či obchodní společnosti s obratem stovek milionů korun a více, ale v poslední době stále více zvažují nasazení interim managera i menší firmy s obratem do sto milionů korun. „Naprostým standardem jsou pak interim manažeři v automotive,“ doplňuje Skoták.
Jedním z trendů jeho branže je v poslední době e-commerce. „Firmy řeší, jak snížit náklady, zavřít pobočky a otevřít e-shopy. Ovlivňuje to strukturu firmy, její ekonomiku, logistiku, výrobu.“
Specifické jsou start-upy, které mívají problém uřídit rychlou expanzi. A častými klienty jsou i zakladatelé rodinných společností, kteří se dostávají do věku, kdy by měli byznys předat. Jenomže neumí exekutivní roli opustit nebo nemají ve firmě správného nástupce.
Dočasná pomoc i výchova vlastních lidí
Kvalifikovaní, zkušení manažeři do společností vstupují na omezenou dobu a přebírají provozní odpovědnost za jasně definovaný úkol – strategické projekty, velké změny, dočasné řízení. Firma se tak může soustředit na každodenní chod.
Najatý expert si s majitelem předem domlouvá nejen úkoly, ale i konkrétní datum, kdy z exekutivy vystoupí. A během své mise pomáhá firmě najít klíčové zaměstnance, kteří pak zvládnou převzít zásadní role. Buď jako mentor vyškolí ty stávající a nebo vytipuje vhodné manažery na trhu.
„Správný interim s vámi musí implementaci změn a procesů osobně realizovat. Dává do projektu novou energii, schopnost pracovat s lidmi v denním režimu a zavádět mnohdy nepopulární a bolestivá opatření,“ popisuje Skoták.
Nová kvalita a energie ve firmě
Ideální věk dočasných manažerů je kolem čtyřiceti a padesáti let. Mají praxi v manažerských pozicích i energii. „Pětadvacetiletý kluk si neobhájí své znalosti a návrh řešení, se kterým do firmy přichází,“ říká devětařtyřicetiletý manažer.
Dobrý interim umí rychle navnímat zadání, motivovat zaměstnance, být flexibilní v řešení a také unese důsledky svých rozhodnutí. „Na rozdíl od poradce, který firmě prodá radu a odchází, manažer procesy osobně implementuje, takzvaně odmaká. I v tom je přidaná hodnota,“ říká Skoták.
Interimové navíc stále častěji pracují v malých týmech, do kterých se najímají specialisté na HR, e-commerce, automatizaci, technologie, interní systémy a podobně. Takový mini tým pak lépe zvládá komplexní zadání i ve velkých firmách.
Žádný populismus, ale upřímná kritika
Majitelům společností Skoták doporučuje najmout si manažera nejdřív na zhodnocení stavu a návrh řešení. Nechat ho zpracovat analýzu firmy a návrh změn, a pak si ho vyslechnout. „Měl by prezentovat věci, které jsou ve firmě špatně. Nesmí být populistický,“ vysvětluje Skoták.
Po prvním měsíci seznamování s vnitřními procesy, problémy a taky zaměstnanci nastávají tři zásadní fáze: realizace, zavádění procesů a dotahování. Interim potřebuje pravomoci, zároveň je samozřejmostí podepisování smluv o mlčenlivosti, profesionalita a vzájemná důvěra.
„Když majitelé dosazují do exekutivního řízení najatého manažera, často se stává dočasným prokuristou. Tím se definuje pozice interima i vůči zaměstnancům,“ říká Jaroslav Skoták.
Bez zábran a osobních konfliktů
Neznámý manažer zvenku nebývá mezi zaměstnanci zrovna oblíbenou figurou. Přirozenou součástí práce je i ukončování pracovních poměrů klíčových lidí ve firmě. „Je to nutná daň. Zkušený interim nepracuje pro jednotlivce, ale pro firmu. Opatření bývají citlivá, nepopulární, vždy ale přínosná pro firmu. Ale pozor, často to není jen o samotných odchodech, ale o výměně na klíčových pozicích, a pak je nutné přivést kvalitnějšího pracovníka, než který ve firmě aktuálně je.“
Častou překážkou při řešení problémů bývá vztah majitelů s top manažery a klíčovými zaměstnanci. Po letech z nich bývají přátelé, tráví spolu dovolené. A tyhle osobní vazby se pak složitě přetrhávají, když to v byznysu drhne a je třeba změna. Skoták přiznává, že to bývají nejtěžší chvíle. Aby se předcházelo konfliktním situacím, bývá právě tohle důvod pro rozšíření dočasného týmu o HR odborníka.
Získat si lidi na svou stranu považuje Skoták za základ úspěchu. „Zásadní je komunikace od majitele i najatého experta. Interim bez spolupráce se zaměstnanci nedokáže nic.“
Cena za odvedený výkon a ušetřené peníze
Cena za měsíce služeb najatých expertů bývá pro firmy často strašákem. Podle Skotáka zbytečně. Délka kontraktu závisí na velikosti společnosti, konkrétní zakázce a definovaných úkolech a délce spolupráce.
„Firma neplatí headhuntera, nekupuje auto, notebook, nedává benefity ani odchodné. Cena je to konečná. A dokáže ale firmám ušetřit nemalé prostředky,“ dodává Skoták.
Interim jako záchrana před krizí
Jaký je rozdíl mezi interimem a krizovým manažerem? Ten první by měl zvládat krizi předejít. Působit může i ve zdravé firmě, která potřebuje jen popostrčit. Krizový manažer už bojuje s časem, zasahuje v době zásadní ekonomické nestability, odvrací hrozbu insolvence. „V interim managementu se od vás očekává strategie, vize, kterou pak naplňujete. Jako krizový manažer si musíte velmi rychle a intenzivně konat,“ dodává Jaroslav Skoták.
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