Důraz na restart ekonomiky

Původním nápadem bylo vrátit se k loňskému sněmu. Na něm Svaz průmyslu a dopravy předal premiérovi Andreji Babišovi 15 výzev, které jeho vláda musí do konce svého funkčního období splnit, aby usnadnila českým firmám život. „Bohužel dramatická změna společenských, přírodních a ekonomických podmínek nás donutila, abychom se výrazně nevraceli k těmto bodům. Otevřeme novou agendu, což je restart ekonomiky, a zhodnotíme, jak dobře, špatně nebo nijak pomohla vláda firmám v době covidu-19 od začátku až do dnešních dnů. Určitě se také podíváme na možnosti pomoci hospodářství a firmám z fondu obnovy EU (Next Generation EU), jehož největší částí bude v tuzemsku Národní plán obnovy ČR, a standardního rozpočtu EU,” prohlašuje prezident svazu Jaroslav Hanák před sněmem, který se letos uskuteční v omezeném počtu lidí v prostorách pražského O2 Universum a jehož průběh bude streamovat ČTK.

Na konceptech pro oživení hospodářství v rámci Národního plánu obnovy ČR pracuje svaz už řadu týdnů. „Aktivně spolupracujeme se všemi našimi oborovými svazy i firmami. Známe šest základních tematických pilířů EU a podpůrné pilíře, které diskutuje vláda. Návrhy na restart jsme zpracovávali v součinnosti s ministerstvem průmyslu a obchodu. Jen mám trochu strach, aby pan předseda vlády neupřednostnil v rámci vyjednávání v Bruselu pouze státní projekty před firemními,” netají se Hanák.

Šesti prioritami, kterými by se měl Národní plán obnovy ČR řídit, jsou Digitální transformace, Fyzická infrastruktura a zelená transformace. Vzdělávání a trh práce, Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na covid, Výzkum a vývoj a Zdraví a odolnost obyvatel. Očekává se, že by Evropská unie mohla vyčlenit pro český národní plán 180 až 200 miliard korun, přičemž prioritami podle Evropské komise má být zelená a digitální transformace. Na ně má být vyčleněno 37, respektive 20 procent těchto prostředků. Národní plán má za cíl oživit ekonomiku po pandemické krizi a je určen pro období 2021 až 2023.

Ve snaze prosadit co nejvíce zájmů na pozvednutí hospodářství vede Svaz jednání s MPO, má své lidi v řadě komisí a v ekonomické radě vlády, tedy NERV. „Bedlivě to hlídáme, protože pro firmy je fond obnovy EU i Národní plán obnovy ČR obrovská šance,” podotýká Jaroslav Hanák.