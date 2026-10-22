Dům ve svahu měl být bungalov. Nakonec rozhodly terén i základy

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Rodinný dům ve Vojicích ukazuje, jak se vypořádat se svažitým pozemkem a skloubit požadavky na bydlení s technickým řešením stavby. Zdivo z pórobetonu Ytong, základová deska na pěnovém skle i vysoký obytný prostor přinášejí zajímavé zkušenosti pro každého, kdo plánuje stavět.

Svažitý pozemek změnil původní plány

Majitelé chtěli rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu o ploše přibližně 140 až 150 metrů čtverečních. Představovali si bungalov ve tvaru písmene L s otevřeným obytným prostorem a vysokým stropem. Svažitý pozemek ve Vojicích však znamenal, že původní představu bude potřeba přizpůsobit konkrétním podmínkám.

„Zajímavou výzvou byl požadavek na bungalov. Už při prvním setkání na pozemku bylo kvůli jeho svažitosti jasné, že to nebude jednoduché,“ popisuje Ondřej Jílek ze společnosti HJHome, která dům realizovala společně s architektem a projektantem Filipem Harvánkem.

Právě individuální přístup k pozemku i potřebám rodiny je podle Filipa Harvánka základem dobrého návrhu. „Nikdy nebylo naším cílem věnovat se katalogovým domům. Každá rodina je originál, každý pozemek je originál a naším cílem je, aby každý náš projekt byl originál a vytvářel domov,“ říká Harvánek.

Výsledkem je dům s užitnou plochou 148 metrů čtverečních, jehož dispozice využívá výškové rozdíly pozemku. Vstupní část s mezipatrem pomohla původní ideu přizpůsobit terénu, aniž by rodina musela opustit svou představu o otevřeném obytném prostoru.

Místo základových pasů přišla na řadu deska

Změna se dotkla také založení domu. Původní projekt počítal se základovými pasy, nakonec ale stavba stojí na základové desce uložené na vrstvě pěnového skla. Příprava vyžadovala úpravy terénu, odtěžení části svahu a ověření únosnosti podloží.

Základová deska má tvar písmene L, je propojená s opěrnou zdí a tvoří ji 30 centimetrů silná vrstva vodostavebního betonu. Pěnové sklo pod ní plní tepelněizolační funkci.

Jaké materiály projektanti zvolili

Pro obvodové stěny zvolili projektanti pórobetonové tvárnice Ytong Lambda YQ o tloušťce 450 milimetrů. Zdivo plní nosnou i tepelněizolační funkci, takže dům nepotřebuje dodatečné vnější zateplení. Řešení tak spojuje dvě funkce v jedné konstrukční vrstvě a odpadá další etapa montáže fasádního izolačního systému. Vnitřní příčky jsou rovněž z pórobetonu Ytong.

Jednovrstvé zdění je jednou z možností, jak řešit obvodový plášť domu. Při výběru je důležité sledovat nejen tepelněizolační vlastnosti tvárnic, ale také pevnost, požární odolnost a schopnost materiálu přispívat k příznivému vnitřnímu prostředí.

Při samotné výstavbě hraje důležitou roli také rozměrová přesnost tvárnic. Ta usnadňuje zdění, pomáhá dosahovat rovných ploch a umožňuje přesnější návaznost jednotlivých konstrukcí. Ve spojení se snadným opracováním pórobetonu tak zjednodušuje práci na stavbě a dává větší prostor pro precizní provedení detailů.

Tyto vlastnosti se uplatnily i v interiéru domu ve Vojicích. Z pórobetonu bylo možné vytvořit niky, police a další vestavěné prvky, které odpovídají konkrétním potřebám domácnosti. Přesnost materiálu je zde důležitá nejen při zdění příček, ale také při vytváření čistých hran a návazností jednotlivých prvků. Snadné řezání a úpravy tvárnic navíc usnadňují přizpůsobení konstrukce členitějšímu návrhu.

Pórobetonové zdivo Ytong tak v tomto případě není jen volbou pro obvodové stěny, ale součástí celkového řešení domu. Pro investory, kteří o podobném systému uvažují, je zásadní především to, aby byl zvolen s ohledem na projekt, místní podmínky a požadované energetické parametry budovy.

Šestimetrový strop přinesl zkušenost s vytápěním

Výrazným prvkem domu je otevřený obývací prostor propojený s kuchyní. V nejvyšším místě dosahuje strop přibližně šesti metrů. Takové řešení působí vzdušně, při provozu domu však přináší i praktické otázky.

V první topné sezoně se majitelé potýkali s rozdílnou teplotou v různých výškách místnosti. „Teplo stoupalo nahoru a dole bylo chladněji. Situaci pomohla vyřešit instalace rekuperace,“ říká Ondřej Jílek.

Dům vytápí tepelné čerpadlo vzduch–voda s podlahovým topením. Součástí řešení jsou také venkovní žaluzie. Majitelé původně uvažovali o kamnech na dřevo, nakonec od nich ustoupili s ohledem na nízké tepelné ztráty domu.

Co by majitelé změnili?

Dům s dispozicí 4+kk má zastavěnou plochu 180 metrů čtverečních. Podle projektu je navržen jako budova s téměř nulovou spotřebou energie. Výstavba probíhala v letech 2024 až 2025. Interiér je hotový, zbývá dokončit některé venkovní úpravy.

Majitelé oceňují především celkové řešení domu a vnitřní klima. Zpětně by ale uvítali více elektrických zásuvek a jednu místnost navíc. I to ukazuje, že výslednou podobu bydlení ovlivňují vedle konstrukce a technologií také každodenní potřeby rodiny a rozpočet, který měla při plánování k dispozici.

Základní údaje o domě

  • Lokalita: Vojice
  • Dispozice: 4+kk
  • Užitná plocha: 148 m²
  • Zastavěná plocha: 180 m²
  • Obvodové zdivo: Ytong Lambda YQ, tloušťka 450 mm
  • Vytápění: tepelné čerpadlo vzduch–voda, podlahové topení
  • Další technologie: rekuperace
  • Projekt a realizace: HARFEN ATELIÉR, HJHome s.r.o.
  • Dodavatel stavebního materiálu: Xella Česká Republika, s.r.o. výrobce materiálů Ytong, Silka, Multipor
  • Doba výstavby: 2024–2025

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