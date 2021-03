Dům umění města Brna – 110 let jedinečného kulturního odkazu

Dům umění města Brna je otevřená moderní instituce typu kunsthalle, můžeme se dočíst v turistických průvodcích. Co si pod touto větou představit? Začněme od konce, tedy kunsthalle. Toto z němčiny přejaté označení znamená instituci, pořádající časově omezené umělecké výstavy, která zároveň nevytváří vlastní sbírky. Dalo by se tedy říct, že Dům umění města Brna je především organizátorem výstav domácího i zahraničního současného umění. Rozlehlé a prosvětlené výstavní sály Domu umění s vysokými stropy a jednoduchým interiérem navíc patří k nejkrásnějším v zemi. Jejich kouzlo spočívá v secesní citlivosti původního návrhu architekta Heinricha C. Rieda a pozdější šťastně zvolené úpravě Bohuslava Fuchse do současné funkcionalistické podoby. Budova tak poskytuje možnost proměnit celý její interiér v umělecké dílo. Příkladem takových výstav z poslední doby jsou prezentace Martina Zeta, Milana Housera, Federica Díaze nebo Václava Jiráska.

Zároveň je také Dům umění organizátorem řady úspěšných, dlouhodobých projektů. Mezi nejvýznamnější z nich patří bienále umění ve veřejném prostoru Brno Art Open, konané v pravidelných intervalech od roku 2008, moderní architektuře věnovaný popularizační projekt Brněnský architektonický manuál a spolupráce s Centrem umění nových médií Vašulka Kitchen Brno.



Dům pánů z Kunštátu



Nedílnou součástí Domu umění je vedle hlavní budovy na Malinovského náměstí už od roku 1958 Dům pánů z Kunštátu. Za vstupním průchodem z ulice Dominikánská se návštěvníkům otevírá prostorný dvůr a pohled jak na Galerii G99 v přízemí, tak na galerii v prvním patře, která nese stejný název jako samotný dům. Výrazným prvkem nádvoří je plastika rakouského sochaře Hanse Kupelwiesera, umístěná do tohoto prostoru v rámci již zmiňovaného bienále Brno Art Open.

Dům pánů z Kunštátu je určen prezentaci mladší generace umělců. V jeho podkroví vzniklo roku 2017 zázemí pro kurátory a umělce účastnící se mezinárodního rezidenčního programu Brno Artists in Residence. Výsledky práce rezidentů jsou pak prezentovány v prostorách Galerie G99.

Dům umění v proměnách času



V roce 2021 je tomu již 110 let, co je Dům umění otevřen veřejnosti. Za tu dobu se zde konalo více než dva tisíce různých výstav za účasti nepočítaně mnoho umělců z celého světa. Než se ale Dům umění stal tím Domem umění, který známe dnes, prošel značnými proměnami, které odráží všechny zásadní dějinné události 20. století. Jeho zakladatelem byl německý Moravský umělecký spolek, který Dům umění – tehdy zvaný Dům umělců – provozoval až do konce druhé světové války. Po zrušení spolku v roce 1946 přešla instituce pod správu Městského národního výboru a dostala nejen svůj dnešní název, ale i svou podobu.

I přes mnohdy nepříznivé okolnosti Dům umění vždy přinášel návštěvníkům kvalitní program. To dokládá například výstava Mladí přátelé výtvarného umění (1960–1995), uspořádaná u příležitosti aktuálního výročí. Klub MPVU nabídl především v šedesátých a sedmdesátých letech mladému publiku tehdy obtížně dostupné informace o nových uměleckých tendencích. Vytvářel svobodný prostor, ve kterém bylo možné sdílet své názory a v němž se vytvářela pevná přátelství, na která členové dodnes vzpomínají.

Kunsthalle je ale určená především pro prezentaci současného, progresivního umění a pro udržení integrity Domu umění je zásadní, aby neztratil kontakt s brněnskou uměleckou komunitou, s níž je už tolik let spojen. Proto vyvstal projekt výstavy Tady a teď!, která nabídla možnost prezentace širokému spektru brněnských umělců mladší a střední generace. Jak to vůbec s uměním v Brně vypadá? Co umělci tvoří, nad čím přemýšlejí, co se v jejich tvorbě odráží? Odpovědí na tyto otázky je stejně mnoho, jako je umělců v tomto projektu zastoupených. Jedno je ale jisté – společenství, mezilidské vztahy a osobní kontakty jsou základním stavebním kamenem komunikace, který, jak jsme se mohli v uplynulém roce přesvědčit, online prostředí nedokáže zcela nahradit. Proto si i do dalších let Dům umění klade za cíl být místem, kde se potkává historie se současností a kde bude mít originální, autentické umění vždy svůj prostor.