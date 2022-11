Dukovany pomáhá zahřát plastové potrubí NRG FibreFlex Pro

Díky flexibilnímu a předizolovanému řešení ušetřila obec Dukovany 36 % tepla a stavba byla dokončena čtyřikrát rychleji než při použití ocelových trubek. Starosta si rovněž pochvaluje bezproblémovou spolupráci.

V Dukovanech, které jsou známé svou nedalekou jadernou elektrárnou, byla vybudována takzvaná hybridní tepelná síť s použitím kombinace oceli a plastu. Stavební firma a obec se rozhodly, že plastová alternativa od NRG Flex bude ideální pro propojení domů v úzkých ulicích.

Vybrané potrubí NRG FibreFlex Pro, které hrálo hlavní roli v dukovanském systému rozvodu tepla, je vyrobeno z termoplasticky vyztuženého potrubí, s mřížkou z aramidových vláken a kyslíkovou bariérou EVOH.

Výrazné snížení počtu tvarových dílů

V projektu Dukovany se použitím plastového potrubí ušetřilo až 78 % spojů ve srovnání s běžným ocelovým řešením. Díky tomu byla výstavba až čtyřikrát rychlejší než obvykle, což výrazně přispělo k pohodlí obyvatel vesnice.

Potvrzuje to i starosta obce Miroslav Krišťál: „I jako laik jsem vnímal výrazně vyšší rychlost realizace předizolovaného potrubí ve srovnání s ocelí. Musím však podotknout, že implementace ocelového systému NRG PREMIO proběhla také bez problémů. Celou spolupráci bych zhodnotil jedním slovem – bezproblémová.“

Výkopové práce v obci Dukovany.

Rychlý postup prací a menší počet spojů výrazně dopomohl k hospodárnosti projektu. Náklady na realizaci jsou proto u plastových předizolovaných řešení nižší než u ocelových trubek. Flexibilita kotoučů se dokonale projeví při výkopových pracích. Fantastickým bonusem je v dnešní době trvalá úspora tepla.

Podívejte se na video z realizace v Dukovanech. Článek pokračuje pod videem.

Zdravější ovzduší v obci

Systémy dálkového vytápění významně přispívají ke zlepšení kvality ovzduší a kvality života obyvatel obce. Centrální distribuční systém vyrábí tepelnou energii na jednom místě za přísně regulovaných podmínek; na druhé straně obce s vlastními systémy vytápění spalují více materiálu individuálně v kotlích, často s nižší výhřevností a s šířícím se štiplavým kouřem.

„Od začátku mi to připadalo jako geniální projekt a asi není třeba zmiňovat, jak je pro nás v obci přínosný ve světle současného dění ve světě. Byly to čtyři roky tvrdé práce, ale rozhodně se vyplatilo dotáhnout tuto vizi do úspěšného konce,“ řekl starosta Křišťál.

Flexibilní předizolované trubky NRG Flex.

Inovativní flexibilní předizolované trubky jsou jedním z nejlepších doplňků na trhu pro podporu lokálního zásobování teplem. Jednoduchá a rychlá instalace umožňující flexibilní změny trasy a snadné vyhýbání se překážkám, úspory při výstavbě a údržbě a nižší ztráty při přenosu tepla jsou hlavními výhodami oproti ocelovým řešením.

Životnost těchto trubek se odhaduje na nejméně 30 až 50 let v závislosti na provozních parametrech tepelné sítě.

V Dukovanech je na zdroj tepla pomocí hybridního řešení napojeno více než 200 domů, zámecký hotel, bytové domy, mateřská škola, hasičská zbrojnice, firmy a supermarket a vše funguje, jak má.

„Po kompletním dokončení vstupujeme do třetí topné sezóny a vše je v pořádku. Jsme nadšeni rychlostí realizace a celkovou jednoduchostí práce s předizolovaným plastovým potrubím,“ pochvaluje si spokojený starosta.

Předizolované plastové trubky lze s úspěchem použít i pro větší projekty ve městech. Zde se ukáže, že kombinace a implementace koncových větví může pomoci ušetřit značné množství tepla. V současné situaci je třeba vzít v úvahu, že každý ušetřený GJ v distribuční soustavě má mnohonásobně vyšší hodnotu - jak finanční, tak ekologickou - než v minulosti.

Předizolované trubky již používají mnozí

Kromě Dukovan využívá předizolované plastové potrubí NRG FibreFlex Pro a podobnou technologii také řada obcí, například Dešná u Dačic, kde byla letos dokončena kompletní rekonstrukce rozvodů a biomasové kotelny.

Zde byl instalován kotel na biomasu o výkonu 1,5 MW, na který je napojeno více než 80 rodinných domů. V rámci rekonstrukce, která probíhala od poloviny dubna do podzimu, bylo nainstalováno přibližně 3 900 m předizolovaného plastového potrubí. Velká část této sítě byla provedena variantou potrubí nazývanou double - tzn. dvě médionosné trubky ve společném izolačním plášti. Tyto se dodávají v rozměrech od 2xd32 do 2xd90. Rozměry d110 – d160 jsou tzv. single - jedna trubka v jedné izolaci.. Dvojité trubky výrazně snižují tepelné ztráty a přispívají tak k ještě větším úsporám ve srovnání s „tradičním“ řešením v podobě ocelových předizolovaných trubek.

Realizace projektu v obci Dešná u Dačic.

Obec Dešná se k tomuto ekologickému rozhodnutí odhodlala před 25 lety, s řešením je spokojena a věří, že po rekonstrukci se výrazně zvýší komfort a především účinnost rozvodů.

Celková investice do potrubí a nového zdroje biomasy činila zhruba 60 milionů Kč. Kč bez DPH byla získána dotace na část nákladů, což zlepšilo cash flow celého projektu.

Také v energeticky soběstačné obci Kněžice na Vysočině bylo v roce 2020 použito plastové ohebné potrubí.

V bioplynových stanicích byly realizovány desítky úspěšných projektů „malé energie“. Ukázalo se, že je velmi výhodné a efektivní rozvádět přebytečné teplo vyrobené při výrobě elektřiny do vesnice.

Přímé srovnání provádění v ocelových a plastových trubkách často vede k závěru, že kdyby byla technologie plastových trubek známa dříve, instalace a konstrukční omezení by se výrazně zjednodušily. Zejména ty poslední metry, kde napojení na domy vede přes kultivovaný a vybudovaný dvůr a výsadbu, každých pár centimetrů, které se nemusí obnovovat, je velmi ceněno.