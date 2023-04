Důchody, hypotéky, investice. Co pomůže a čemu se raději vyhnout?

Efektivně investovat se dá dnes už od nižších stovek korun měsíčně, je ale zásadní být obezřetný a správně diverzifikovat, doporučují experti.

Přinášíme několik tipů a rad, které vám mohou pomoci při rozhodování jak správně nakládat s vlastními penězi.

Spoření na klidný důchod

Společně s tím, jak obyvatelé v Česku postupně stárnou, se zvyšují nároky na čerpání veřejných prostředků. Čím dál tím více lidí přemýšlí o tom, že by si vedle očekávané výplaty od státu přilepšilo na důchod spořením na rentu. Takový model je založený na tom, že si lidé v ekonomicky aktivním věku odkládají část svých příjmů a ty pak využijí v době, kdy jsou již na zaslouženém odpočinku.

„Čím dříve se začnou lidé na rentu připravovat, tím to pro ně bude levnější,“ vysvětluje hlavní analytik společnosti Broker Consulting Martin Novák.

Další cestu pak představuje doplňkové penzijní spoření, jehož výhodou je navíc fakt, že získáváme nárok na státní příspěvek a daňové úlevy v závislosti na tom, kolik každý měsíc přispíváme. Lidé si však dnes na penzi spoří zpravidla jen do 3 procent ze své mzdy. Podle doporučení odborníků by to ale mělo být minimálně 5 až 10 procent.

„Díky pravidelnému investování je možné si bez problému zajistit předčasný důchod i s průměrnými příjmy. Je tedy více než vhodné začít co nejdříve odkládat část svých výdělků stranou do investičních produktů,“ dodává investiční analytik Broker Consulting Tadeáš Chmelíček.

U hypotéky je důležité správně počítat

Vlastní bydlení je pro Čechy stále atraktivní nejen kvůli vidině zajištěného stáří. Vypovídá o tom i nedávný průzkum, který pro společnost Broker Consulting vypracovala agentura Ipsos. Podle šetření uvažuje necelá třetina lidí o pořízení vlastního bytu nebo domu v příštích pěti letech. Necelá pětina z nich bude poté takovou investici financovat nejspíše hypotékou.

Pokud uvažujeme kvůli bydlení o hypotéce, je ale důležité vědět, za jakých podmínek si ji můžeme pořídit. Aktuálně jsou u nás průměrné sazby u hypoték jedny z nejvyšších za posledních dvacet let. „Výraznější změny nejsou v nejbližších měsících pravděpodobné. Případný větší pokles je reálný nejdříve koncem letošního roku nebo začátkem roku příštího,“ tvrdí Michaela Pudilová, analytička hypotečních a spotřebitelských úvěrů společnosti Broker Consulting. Zároveň ale platí, že při vyčkávání na lepší podmínky nemusí být již vyhlídnutá nemovitost v nabídce.

U konkrétní modelace to poté může vypadat následovně: u pěti milionové hypotéky na 30 let s úrokovou sazbou 6 procent bude klient aktuálně měsíčně splácet 30 tisíc korun. V případě poklesu úrokové sazby po třech letech o jedno procento na 5 procent se měsíční splátka sníží o celé tři tisíce a klient by tak pravidelně mohl splácet už jen 27 tisíc korun. U fixace proto hypoteční specialisté doporučují zvolit nyní spíše kratší dobu. „U nové hypotéky i po úpravě fixace té stávající se může výše úroků v čase změnit,“ dodává Pudilová.

Investujte s odborníky

Kromě bydlení můžeme naše volné prostředky investovat také do dalších produktů, které úspory při správném nastavení zhodnotí. Díky nim budou vaše finance růst. V paletě možností jsou jak tipy pro konzervativnější investory, kterým se v poslední době otevřela řada nových možností, tak i produkty s větším investičním rizikem. Pomoc s nastavením portfolia je ale dnes snadno dostupná. „V případě Broker Consulting se lze opřít o pomoc přibližně 2 000 konzultantů ve více než 100 kancelářích a několika desítkách franšízových poboček OK POINT, které najdete po celé republice,“ vysvětluje obchodní ředitel Radim Štantejský. Profesionální odborník nabídne vždy ve shodě s přáními klienta konkrétní investiční strategii, která má zpravidla v delším období nejvyšší potenciál výnosu.

Zlatá pravidla finančního plánování

Až už jste na tom nyní s vlastními financemi jakkoliv, je důležité vědět, jak s nimi dál zacházet. K tomu slouží pravidla finančního plánování. A o čem tyto zásady hovoří? Mimo jiné o tom, že bychom se měli postupně zbavovat starých nevýhodných dluhů. Zejména na věci, které k životu ve skutečnosti třeba ani nepotřebujeme. Dále je třeba vytvořit si dostatečnou provozní rezervu a dobře si pojistit jak svoji rodinu, tak majetek. Nezapomeňte také, že větší objem volných finančních prostředků byste neměly držet na běžných účtech, kde kvůli inflaci ztrácejí svoji hodnotu. Proto se vyplatí pravidelně investovat do výnosných strategií a nespekulovat.

