Dubaj získala druhý prototyp systému S.A.W.E.R.

Instalaci provedli a počin oznámili specialisté z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT. V příštích měsících bude tento tým zkoumat vlastnosti a možnosti tohoto unikátního systému spolu s experty a studenty dubajské univerzity. Tento projekt by měl nastartovat dlouhodobou spolupráci mezi ČVUT a Rochesterovým institutem.

Pro vzdělávací a bádací účely poslouží kontejnerová verze S.A.W.E.R. Management institutu se seznámil s tímto specifickým zařízením v srpnu, tedy ještě před otevřením Českého národního pavilonu a bran odložené Všeobecné světové výstavy EXPO 2020. Tu pořádá právě Dubaj. V září dodalo CEEB ČVUT podle plánu mobilní verzi systému.

„Jsme velmi potěšeni, že se nám povedlo nastavit takto úzkou kooperaci s ČVUT. Pro naše studenty a výzkumníky jde o významný příspěvek ke studiu a výzkumu v energetickém a materiálovém inženýrství. Současně se pro nás otevírají příležitosti pro rozvíjení dalších zajímavých futuristických možností,“ sdělil Júsuf Ásaf, prezident Rochesterova technologického institutu v Dubaji.

„Zároveň rozšiřujeme naši spolupráci v oboru využití dronů s pražskou elektrotechnickou fakultou, jejíž tým získal několik ocenění na světové přehlídce v Abú Zabí. Vidím také možnosti, pokud jde o mezinárodní projekt ve studentské soutěži v konstrukci vozů Formula Student. Náš institut pravě na výstavbě jednoho monopostu,“ dodal Ásaf.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se výrazně podílelo na vývoji první kontejnerové verze S.A.W.E.R., která byla uvedena do zkušebního provozu v roce 2019 v poušti Sweihan poblíž Abú Zabí. Poté převezli odborníci z UCEEB testované zařízení zpátky do laboratoří v Buštěhradu, kde mu po šestiměsíčním chodu ve skutečných podmínkách zvýšili kapacitu zachycené vody na dvojnásobek. Od zahájení EXPO letos v říjnu se investoři z celého světa začali intenzivně zajímat o český technologický „zázrak“.

„Na začátku byl nápad na spojení pěti českých patentů a inovací, které by přispělo k naplnění tématu Všeobecné světové výstavy 'Connecting Minds - Creating the Future’, a to včetně funkčního předvedení způsobu kultivace suché pouště a její přeměny v kvetoucí oázu. Tato myšlenka se stala zajímavou nejen z technologického pojetí, ale také z byznysového pohledu,“ uvedl Jiří František Potužník, autor této iniciativy a generální komisař české účasti na EXPO.

„Máme radost ze zájmu médií, potenciálních investorů a z rýsující se perspektivy dlouhodobé spolupráce po skončení výstavy. S takouvou představou jsme ostatně do Dubaje i přijeli,“ dodal Potužník.

Technologie S.A.W.E.R. instalovaná v Českém národním pavilonu získává ze vzduchu denně více než 800 litrů vody, která postřikuje zahradu před vchodem do expozice. Mobilní verze, jež sestává ze dvou nákladních kontejnerů, je schopna „vyrobit“ až 200 litrů destilované vody, kterou přemění mineralizační jednotka WatiMin v pitnou vodu. ČVUT už vyvinulo model, který se dá přenést dvěma lidmi. Kapacitu má 20 litrů vody denně. Experti v Praze nyní pracují na osobní verzi velikosti polní lahve.