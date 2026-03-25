dTest: Jak mít při nákupu jistotu

Často stojíme před desítkami rozhodnutí, co si koupit. Jenže co když sáhneme po výrobku, který se jen tváří kvalitně? Třeba lyofilizované jahody, oblíbená „zdravá“ svačina, mohou obsahovat pesticidy, plísně nebo dokonce látky, které jsou v EU zakázané. Z obalu se to ale obvykle nedozvíte.

Podobně může být „zdravá“ granola plná cukru. A vysavač, za který zaplatíte několik tisíc korun, může mít stejný výkon jako model za polovinu ceny. Nabídka na trhu je obrovská. Značky se předhánějí ve výrazných obalech, cílené reklamě i spolupracích s influencery. Slevové kódy na nás míří ze všech stran. Jak ale poznat, co je opravdu kvalitní? Co skutečně funguje a co je jen dobře zabalený marketing?

Právě proto existuje dTest, nezávislá spotřebitelská organizace, která už více než 30 let testuje výrobky, se kterými se běžně setkáváme. Bez reklam, bez tlaku výrobců a prodejců, s jediným cílem: pomáhat spotřebitelům rozhodovat se informovaně a přispívat ke zlepšování prostředí na trhu.

Testované výrobky pořizuje dTest anonymně jako běžný zákazník v maloobchodní síti. Výsledky testů jsou založena výhradně na měřitelných datech a odborných analýzách, které probíhají v akreditovaných laboratořích v České republice i v zahraničí. Nezávislost organizace podporuje také fakt, že není financována reklamou a při testování nespolupracuje s výrobci ani prodejci. Díky tomu mohou spotřebitelé výsledkům testů skutečně důvěřovat.

Velkou pozornost věnuje dTest také potravinám, protože právě u nich bývá pro spotřebitele nejobtížnější poznat skutečnou kvalitu. Informace na etiketách často říkají jen část pravdy a ani vyšší cena nemusí znamenat bezpečnější nebo výživnější výrobek. dTest proto pravidelně analyzuje složení a kvalitu běžně dostupných potravin od cereálií až po dětskou výživu. Výsledky testů často odhalují překvapivé rozdíly mezi značkami i rizika, která by běžný zákazník jen těžko odhalil.

Činnost dTestu se však neomezuje pouze na potraviny. Organizace pravidelně testuje také domácí spotřebiče, elektroniku, kosmetiku nebo výrobky pro děti. Každý měsíc vznikají nové testy, které reagují na aktuální nabídku na trhu i na potřeby spotřebitelů. Ať už tedy vybíráte mobilní telefon s dobrou výdrží baterie nebo novou myčku do kuchyně, můžete se při rozhodování opřít o data a hodnocení, která nejsou ovlivněna obchodními zájmy.

Předplatitelé dTestu mají plný přístup k výsledkům testů i k rozsáhlému archivu, kde najdou tisíce výrobků a jejich srovnání. Hodnocení jsou přehledná, srozumitelná a zaměřená na to, co spotřebitele při nákupu skutečně zajímá.

Právě teď je možné využít zvýhodněné předplatné dTest Plus na jeden rok se slevou 20 %. Předplatitelé získají plný přístup k výsledkům tisíců testovaných výrobků v online databázi, tištěné vydání časopisu každý měsíc, speciální tematická čísla, mobilní aplikaci i přednostní servis spotřebitelské poradny.

Organizace zároveň provozuje bezplatnou spotřebitelskou poradnu, která každý měsíc řeší stovky konkrétních dotazů a stížností. Pokud se například setkáte s neuznanou reklamací, poškozeným zbožím nebo nekalými praktikami prodejce, můžete se obrátit právě sem. Odborníci z dTestu vám poradí, jak dál postupovat a jak hájit svá práva.

Allwyn Česko uvádí loterii 20 Mega. Hrát lze už za dvacet korun

Společnost Allwyn Česko uvádí na tuzemský trh novou číselnou loterii 20 Mega. Hra nabízí jednoduchý princip: za dvacet korun mohou lidé hrát o výhru až 20 milionů korun. Slosování probíhá každý den a...

Velikonoce v Rožnově pod Radhoštěm: Zažijte jaro na Valašsku naplno

Komerční sdělení

Rozkvetlé louky, folklor, tradice a pohodová atmosféra kaváren. Jaro v Rožnově pod Radhoštěm má jedinečné kouzlo. Užijte si Velikonoce na Valašsku a objevte město, které láká na tradice, výlety do...

Hejtman Kamal Farhan: Važme si víc lidí, kteří tu jsou pro druhé

Komerční sdělení
Hejtman Kamal Farhan: Važme si víc lidí, kteří tu jsou pro druhé

Už jste slyšeli, že se Plzeňskému kraji často říká kraj vesnický? Z úst současného hejtmana Kamala Farhana to zaznělo už mnohokrát – a nikdy hanlivě. Naopak s respektem a hrdostí. A právě proto kraj...

Nestabilní svět? Dovolenkový ráj může být blíž, než si myslíte

Komerční sdělení

Rakety a drony putující nad mořskými letovisky, zrušené lety, předražené zpáteční letenky, letištní haly praskající ve švech. To je bohužel smutná realita posledních týdnů pro mnoho Čechů, kteří se...

Nová koupelna bez bourání

Komerční sdělení
Před a po

„Díky moderním materiálům a vyspělým technologiím lze mít krásnou panelákovou koupelnu i bez bourání.“ říká majitel společnosti Aquavinyl z Ústí nad Labem Pavel Žák.

Dálkové odečty podle EED: proč nemusí znamenat výměnu všech měřidel

Komerční sdělení

Evropská směrnice EED zavádí od roku 2027 povinnost dálkových odečtů spotřeby tepla a teplé vody. Pro správce domů a SVJ to ale nemusí znamenat plošnou výměnu měřidel ani vysoké investice. Klíčem je...

„Objevuj památky“ představuje Novinky na nestátních památkách v 2026

Komerční sdělení
Zámek Lešany

Na přelomu III a IV začíná turistická sezóna. Co si připravily nestátní památky se dozvíte v tipech níže.

25. března 2026

Robotické sekačky LUBA 3 AWD bez instalace obvodového drátu

Komerční sdělení

Krásně posečený trávník je snem každého majitele zahrady. A v současné době je to snadnější více než kdy dříve. U robotických sekaček Mammotion již není třeba pracně instalovat do země obvodové...

25. března 2026

Na festivalu Mezi ploty poprvé zahraje Lucie a desítky dalších hvězd

Komerční sdělení
Na festivalu Mezi ploty poprvé zahraje Lucie a desítky dalších hvězd

Na festivalu, který 30. a 31. května ovládne park Psychiatrické nemocnice Bohnice, letos zahraje skupina Lucie, stálice naší hudební scény, která už čtyřicet let výrazně ovlivňuje vývoj české rockové...

25. března 2026

Litomyšlská nemocnice podporuje prevenci poranění kolene u dětí

Komerční sdělení
Litomyšlská nemocnice podporuje prevenci poranění kolene u dětí

Litomyšlská nemocnice se prostřednictvím svých lékařů a fyzioterapeutů zapojila do celostátního preventivního projektu Zachraň koleno, který se zaměřuje na prevenci poranění kolenního kloubu, zejména...

24. března 2026

Nestabilní svět? Dovolenkový ráj může být blíž, než si myslíte

Komerční sdělení

Rakety a drony putující nad mořskými letovisky, zrušené lety, předražené zpáteční letenky, letištní haly praskající ve švech. To je bohužel smutná realita posledních týdnů pro mnoho Čechů, kteří se...

24. března 2026

Ženy jsou silné, jen si to potřebují uvědomit

Komerční sdělení
Adéla Šimková je přesvědčená, že bychom se měli zaměřovat na pozitivní příklady...

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce v soutěži Cena Wernera von Siemense získala Mgr. Adéla Šimková, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty UK Karlovy v Praze. Cenu v kategorii Nejlepší...

24. března 2026

Luxusní ubytování v Brně: Stylový penzion jen kousek od centra

Komerční sdělení

Hledáte místo, kde si v Brně opravdu odpočinete a zároveň budete jen pár minut od centra dění? Penzion Integrity nabízí přesně takovou kombinaci. Luxusní a přitom příjemně komorní ubytování s...

24. března 2026

Od týdnů k sekundám: jak AI změní komunikaci firem se zákazníky

Komerční sdělení
Od týdnů k sekundám: jak AI změní komunikaci firem se zákazníky

Zákazníci přestávají tolerovat čekání a složité procesy. Firmy, které dokážou reagovat okamžitě a bez zbytečných kroků, získají zásadní konkurenční výhodu. To, co dnes trvá dny nebo týdny, může být...

24. března 2026

Ústecký kraj získal ocenění za Digitalizaci pečovatelských služeb

Komerční sdělení
Ocenění převzal hejtman Richard Brabec na mezinárodní konferenci Ministerstva...

Ústecký kraj byl oceněn v rámci Národní strategie veřejného zadávání České republiky za svůj unikátní projekt „Digitalizace pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje“.

24. března 2026

