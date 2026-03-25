dTest: Jak mít při nákupu jistotu

Podobně může být „zdravá“ granola plná cukru. A vysavač, za který zaplatíte několik tisíc korun, může mít stejný výkon jako model za polovinu ceny. Nabídka na trhu je obrovská. Značky se předhánějí ve výrazných obalech, cílené reklamě i spolupracích s influencery. Slevové kódy na nás míří ze všech stran. Jak ale poznat, co je opravdu kvalitní? Co skutečně funguje a co je jen dobře zabalený marketing?
Právě proto existuje dTest, nezávislá spotřebitelská organizace, která už více než 30 let testuje výrobky, se kterými se běžně setkáváme. Bez reklam, bez tlaku výrobců a prodejců, s jediným cílem: pomáhat spotřebitelům rozhodovat se informovaně a přispívat ke zlepšování prostředí na trhu.
Testované výrobky pořizuje dTest anonymně jako běžný zákazník v maloobchodní síti. Výsledky testů jsou založena výhradně na měřitelných datech a odborných analýzách, které probíhají v akreditovaných laboratořích v České republice i v zahraničí. Nezávislost organizace podporuje také fakt, že není financována reklamou a při testování nespolupracuje s výrobci ani prodejci. Díky tomu mohou spotřebitelé výsledkům testů skutečně důvěřovat.
Velkou pozornost věnuje dTest také potravinám, protože právě u nich bývá pro spotřebitele nejobtížnější poznat skutečnou kvalitu. Informace na etiketách často říkají jen část pravdy a ani vyšší cena nemusí znamenat bezpečnější nebo výživnější výrobek. dTest proto pravidelně analyzuje složení a kvalitu běžně dostupných potravin od cereálií až po dětskou výživu. Výsledky testů často odhalují překvapivé rozdíly mezi značkami i rizika, která by běžný zákazník jen těžko odhalil.
Činnost dTestu se však neomezuje pouze na potraviny. Organizace pravidelně testuje také domácí spotřebiče, elektroniku, kosmetiku nebo výrobky pro děti. Každý měsíc vznikají nové testy, které reagují na aktuální nabídku na trhu i na potřeby spotřebitelů. Ať už tedy vybíráte mobilní telefon s dobrou výdrží baterie nebo novou myčku do kuchyně, můžete se při rozhodování opřít o data a hodnocení, která nejsou ovlivněna obchodními zájmy.
Předplatitelé dTestu mají plný přístup k výsledkům testů i k rozsáhlému archivu, kde najdou tisíce výrobků a jejich srovnání. Hodnocení jsou přehledná, srozumitelná a zaměřená na to, co spotřebitele při nákupu skutečně zajímá.
Organizace zároveň provozuje bezplatnou spotřebitelskou poradnu, která každý měsíc řeší stovky konkrétních dotazů a stížností. Pokud se například setkáte s neuznanou reklamací, poškozeným zbožím nebo nekalými praktikami prodejce, můžete se obrátit právě sem. Odborníci z dTestu vám poradí, jak dál postupovat a jak hájit svá práva.