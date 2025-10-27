Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Rozbitý mobil, nefunkční nabíječka nebo zapomenutá sluchátka na dně šuplíku — věci, nad kterými většinou jen zaklapneme zásuvku a zapomeneme. Přitom právě drobné vysloužilé elektro může mít obrovský ekologický význam.

Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

V jihlavském Enviropolu z něj totiž dokážou udělat víc než jen „odpad“. Dávají mu druhý život a zároveň přispívají k udržitelné budoucnosti.

Enviropol – přední hráč v recyklaci drobného elektrozařízení

Enviropol patří mezi přední zpracovatele vysloužilých elektrozařízení v Evropě. Ročně přijímá miliony kusů drobné elektroniky od telefonů přes nabíječky po malé domácí přístroje. Každý kus je pečlivě rozebrán a materiály — především kovy a plasty — se vracejí zpět do výroby. To není jen technický proces, je to příspěvek k udržitelnosti, protože snižuje potřebu těžby nových surovin a omezuje množství odpadu, který by končil na skládkách nebo ve spalovnách.

Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Drobná elektronika, velký dopad

Na první pohled se může zdát, že starý telefon nebo sluchátka nic nezmění. Ve skutečnosti drobné elektro obsahuje cenné materiály, včetně kovů a vzácných prvků, jejichž těžba má vysokou ekologickou zátěž. Díky recyklaci v Enviropolu se tyto suroviny vracejí do oběhu, čímž šetří energii, snižují emise a minimalizují dopad na životní prostředí.

Každý kus zařízení, který je správně zpracován, znamená o něco menší ekologickou stopu. Enviropol tak přispívá k cirkulární ekonomice, kde se materiály opakovaně využívají místo toho, aby se nevratně vyhazovaly.

Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Udržitelnost není jen o odpadu. Je i o lidech

Enviropol ale nebuduje udržitelnou budoucnost jen na linkách. Dělá to i v místě, odkud pochází — v Jihlavě. Podporuje místní sport i kulturu: hokej, fotbal, půlmaraton, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava i vznikající Horáckou multifunkční arénu.

Aby se o recyklaci mluvilo nejen teoreticky, otevírá Enviropol své dveře také školám i veřejnosti. Exkurze ukazují, jak skutečně vypadá recyklace v praxi a jak malé rozhodnutí, jako je odevzdání starého telefonu, může mít velký ekologický dopad.

Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Každé vytříděné elektro je hlas pro lepší budoucnost

Není třeba měnit svět přes velká gesta. Stačí se podívat do šuplíku a říct si: Tahle stará nabíječka nemá skončit ve směsném odpadu. V Enviropolu nezachraňují planetu jen slovy, ale každodenní praxí recyklace drobného vysloužilého elektrozařízení. Každý kus, který projde linkou, je součástí cirkulární ekonomiky a malým, ale významným krokem k udržitelné budoucnosti.

