Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Gymnázium Livingston nově otevírá program BB Studies, který propojuje business, marketing, projektovou práci, wellbeing a self care. Pro deváťáky, kteří chtějí střední školu připravující na reálný život, může být druhé kolo překvapivě tou nejlepší příležitostí.
Druhé kolo přijímaček: ne volba z nouze, ale šance vybrat lépe
Druhé kolo přijímaček na střední školy bývá pro mnoho rodin spojené se stresem. Výsledky prvního kola, pořadníky, čekání, nejistota a tlak na rychlé rozhodnutí. Často se o něm mluví jako o situaci, kdy už se jen hledá, kde ještě zůstalo místo.
Jenže to nemusí být pravda.
Druhé kolo může být i chvílí, kdy se rodina zastaví a podívá se na výběr střední školy jinak. Nejen podle toho, kam se hlásili spolužáci nebo co zní na první pohled nejprestižněji. Ale podle toho, kde se student bude opravdu rozvíjet, kde mu bude dobře a kde získá dovednosti, které využije nejen u maturity, ale i v práci, vztazích a každodenním životě.
Právě takovou možnost teď nabízí Gymnázium Livingston.
Obor, který v prvním kole ještě nebyl. Proto má teď volná místa
Gymnázium Livingston nově otevírá program BB Studies Business Basics. A to je důležité. Tento program se otevírá až pro druhé kolo přijímacího řízení. Uchazeči se do něj tedy v prvním kole vůbec nemohli přihlásit.
Volná místa proto nejsou signálem, že by o program nebyl zájem. Naopak. Jde o novou příležitost, která se objevila až teď. Kdyby byl tento obor dostupný už v prvním kole, pravděpodobně by se o něj bojovalo od začátku.
BB Studies Business Basics je určený studentům, kteří nechtějí střední školu jen přežít. Chtějí se učit věci, které dávají smysl. Zajímá je business, marketing, prezentování, projekty, podnikavost a reálný svět. Zároveň ale chtějí prostředí, kde se bere vážně psychická pohoda, vztahy, stres a zdravý přístup k výkonu.
Business a wellbeing v jednom programu. Přesně to, co dnes student potřebuje
Dnešní svět od mladých lidí očekává hodně. Mají být výkonní, flexibilní, samostatní, kreativní, schopní spolupracovat, prezentovat své nápady a rychle se učit nové věci. Jenže málokdo je zároveň učí, jak při tom nevyhořet, jak zvládat tlak a jak si udržet vnitřní stabilitu.
Gymnázium Livingston na to odpovídá spojením dvou oblastí, které k sobě dnes patří víc než kdy dřív.
První je Business Basic. Studenti se věnují podnikavosti, marketingu, projektovému řízení, prezentacím a pitchingu. Nejen teoreticky, ale prakticky. Pracují na projektech, učí se přemýšlet v souvislostech a zkouší si dovednosti, které budou potřebovat v dalším studiu i profesním životě.
Druhou oblastí je Balance Basic. Ta se zaměřuje na sebepoznání, emoční inteligenci, zvládání stresu, wellbeing a self care. Tedy na schopnosti, které studentům pomáhají fungovat nejen ve škole, ale i mimo ni.
Výsledkem je program, který nestaví úspěch a spokojenost proti sobě. Naopak ukazuje, že jedno bez druhého dlouhodobě nefunguje.
Střední škola, kde se neřeší jen známky
Mnoho deváťáků dnes stojí před rozhodnutím, které ovlivní několik dalších let jejich života. Přirozeně se řeší kvalita výuky, maturita, budoucí vysoká škola i uplatnění. Jenže stejně důležitá je otázka, jak se student bude během studia cítit.
Bude chodit do školy, kde se jen tlačí na výkon? Nebo do prostředí, které mu pomůže růst, získat sebevědomí, naučit se pracovat se stresem a připravit se na skutečný život?
Na Gymnáziu Livingston škola není jen místem, kde se plní osnovy. Je to prostředí, které má studenty vést k tomu, aby rozuměli světu kolem sebe i sami sobě. Aby měli znalosti, ale také odvahu je používat. Aby uměli pracovat, spolupracovat, komunikovat a zároveň pečovat o vlastní psychickou pohodu.
To je v době, kdy se o stresu mladých lidí mluví víc než kdy dřív, velká výhoda.
Pro koho je BB Studies Business Basics
Nový program může oslovit studenty, kteří chtějí víc než klasické učení z učebnic. Baví je tvořit, přemýšlet prakticky, prezentovat, hledat řešení a rozumět tomu, jak funguje business, marketing a reálný svět.
Zároveň je vhodný pro ty, kteří chtějí střední školu, kde se bere vážně osobní rozvoj. Kde se nemluví jen o výsledcích, ale i o rovnováze, vztazích, stresu, motivaci a zdravém nastavení mysli.
BB Studies Business Basics je pro studenty, kteří chtějí uspět, ale ne za cenu neustálého tlaku. Pro ty, kteří chtějí získat praktické dovednosti, ale zároveň se naučit pracovat sami se sebou. Pro ty, kteří zatím nemusejí přesně vědět, co budou dělat za deset let, ale chtějí střední školu, která jim otevře víc možností.
Pro studenty s mezinárodními ambicemi je tu IB Diploma
Gymnázium Livingston ale není jen o novém programu BB Studies Business Basics. Pro studenty, kteří už teď přemýšlejí o náročnějším akademickém směru, studiu v zahraničí nebo prestižních univerzitách, nabízí škola také IB Diploma.
Jde o mezinárodní studijní program zakončený diplomem International Baccalaureate, který patří mezi respektované kvalifikace pro přijetí na univerzity v Česku i v zahraničí. Program je určený studentům, kteří chtějí jít do hloubky, přemýšlet v souvislostech a rozvíjet kritické myšlení.
IB Diploma staví na mezinárodním přístupu ke vzdělávání. Studenti se neučí jen memorovat informace, ale chápat souvislosti, formulovat vlastní názory, argumentovat, pracovat s odbornými zdroji a připravovat se na typ studia, který je čeká na vysoké škole.
Pro ty, kteří míří na univerzity v zahraničí, je to zásadní výhoda. Získávají nejen akademickou přípravu, ale také zkušenost se způsobem práce, který se na mezinárodních školách a univerzitách běžně očekává. Důraz na samostatnost, odpovědnost, analytické myšlení a schopnost propojovat poznatky z různých oblastí jim pomáhá lépe zvládnout další studijní kroky.
Zároveň i zde zůstává důležité to, čím je Livingston specifický. Výkon tu není oddělený od prostředí, ve kterém student roste. Škola pracuje s myšlenkou, že kvalitní vzdělání má jít ruku v ruce s dobrými vztahy, psychickou pohodou a schopností zvládat náročné situace.
