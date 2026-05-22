Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Komerční sdělení
Druhé kolo přijímaček na střední školy nemusí znamenat, že žáci berou jen to, co zbylo. Někdy se právě teď objeví možnost, kterou v prvním kole vůbec neměli.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít. | foto: Gymnázium Livingston

Gymnázium Livingston nově otevírá program BB Studies, který propojuje business, marketing, projektovou práci, wellbeing a self care. Pro deváťáky, kteří chtějí střední školu připravující na reálný život, může být druhé kolo překvapivě tou nejlepší příležitostí.

Druhé kolo přijímaček: ne volba z nouze, ale šance vybrat lépe

Druhé kolo přijímaček na střední školy bývá pro mnoho rodin spojené se stresem. Výsledky prvního kola, pořadníky, čekání, nejistota a tlak na rychlé rozhodnutí. Často se o něm mluví jako o situaci, kdy už se jen hledá, kde ještě zůstalo místo.

Jenže to nemusí být pravda.

Druhé kolo může být i chvílí, kdy se rodina zastaví a podívá se na výběr střední školy jinak. Nejen podle toho, kam se hlásili spolužáci nebo co zní na první pohled nejprestižněji. Ale podle toho, kde se student bude opravdu rozvíjet, kde mu bude dobře a kde získá dovednosti, které využije nejen u maturity, ale i v práci, vztazích a každodenním životě.

Právě takovou možnost teď nabízí Gymnázium Livingston.

Obor, který v prvním kole ještě nebyl. Proto má teď volná místa

Gymnázium Livingston nově otevírá program BB Studies Business Basics. A to je důležité. Tento program se otevírá až pro druhé kolo přijímacího řízení. Uchazeči se do něj tedy v prvním kole vůbec nemohli přihlásit.

Volná místa proto nejsou signálem, že by o program nebyl zájem. Naopak. Jde o novou příležitost, která se objevila až teď. Kdyby byl tento obor dostupný už v prvním kole, pravděpodobně by se o něj bojovalo od začátku.

BB Studies Business Basics je určený studentům, kteří nechtějí střední školu jen přežít. Chtějí se učit věci, které dávají smysl. Zajímá je business, marketing, prezentování, projekty, podnikavost a reálný svět. Zároveň ale chtějí prostředí, kde se bere vážně psychická pohoda, vztahy, stres a zdravý přístup k výkonu.

Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Business a wellbeing v jednom programu. Přesně to, co dnes student potřebuje

Dnešní svět od mladých lidí očekává hodně. Mají být výkonní, flexibilní, samostatní, kreativní, schopní spolupracovat, prezentovat své nápady a rychle se učit nové věci. Jenže málokdo je zároveň učí, jak při tom nevyhořet, jak zvládat tlak a jak si udržet vnitřní stabilitu.

Gymnázium Livingston na to odpovídá spojením dvou oblastí, které k sobě dnes patří víc než kdy dřív.

První je Business Basic. Studenti se věnují podnikavosti, marketingu, projektovému řízení, prezentacím a pitchingu. Nejen teoreticky, ale prakticky. Pracují na projektech, učí se přemýšlet v souvislostech a zkouší si dovednosti, které budou potřebovat v dalším studiu i profesním životě.

Druhou oblastí je Balance Basic. Ta se zaměřuje na sebepoznání, emoční inteligenci, zvládání stresu, wellbeing a self care. Tedy na schopnosti, které studentům pomáhají fungovat nejen ve škole, ale i mimo ni.

Výsledkem je program, který nestaví úspěch a spokojenost proti sobě. Naopak ukazuje, že jedno bez druhého dlouhodobě nefunguje.

Střední škola, kde se neřeší jen známky

Mnoho deváťáků dnes stojí před rozhodnutím, které ovlivní několik dalších let jejich života. Přirozeně se řeší kvalita výuky, maturita, budoucí vysoká škola i uplatnění. Jenže stejně důležitá je otázka, jak se student bude během studia cítit.

Bude chodit do školy, kde se jen tlačí na výkon? Nebo do prostředí, které mu pomůže růst, získat sebevědomí, naučit se pracovat se stresem a připravit se na skutečný život?

Na Gymnáziu Livingston škola není jen místem, kde se plní osnovy. Je to prostředí, které má studenty vést k tomu, aby rozuměli světu kolem sebe i sami sobě. Aby měli znalosti, ale také odvahu je používat. Aby uměli pracovat, spolupracovat, komunikovat a zároveň pečovat o vlastní psychickou pohodu.

To je v době, kdy se o stresu mladých lidí mluví víc než kdy dřív, velká výhoda.

Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít. | foto: Gymnázium Livingston

Pro koho je BB Studies Business Basics

Nový program může oslovit studenty, kteří chtějí víc než klasické učení z učebnic. Baví je tvořit, přemýšlet prakticky, prezentovat, hledat řešení a rozumět tomu, jak funguje business, marketing a reálný svět.

Zároveň je vhodný pro ty, kteří chtějí střední školu, kde se bere vážně osobní rozvoj. Kde se nemluví jen o výsledcích, ale i o rovnováze, vztazích, stresu, motivaci a zdravém nastavení mysli.

BB Studies Business Basics je pro studenty, kteří chtějí uspět, ale ne za cenu neustálého tlaku. Pro ty, kteří chtějí získat praktické dovednosti, ale zároveň se naučit pracovat sami se sebou. Pro ty, kteří zatím nemusejí přesně vědět, co budou dělat za deset let, ale chtějí střední školu, která jim otevře víc možností.

Pro studenty s mezinárodními ambicemi je tu IB Diploma

Gymnázium Livingston ale není jen o novém programu BB Studies Business Basics. Pro studenty, kteří už teď přemýšlejí o náročnějším akademickém směru, studiu v zahraničí nebo prestižních univerzitách, nabízí škola také IB Diploma.

Jde o mezinárodní studijní program zakončený diplomem International Baccalaureate, který patří mezi respektované kvalifikace pro přijetí na univerzity v Česku i v zahraničí. Program je určený studentům, kteří chtějí jít do hloubky, přemýšlet v souvislostech a rozvíjet kritické myšlení.

IB Diploma staví na mezinárodním přístupu ke vzdělávání. Studenti se neučí jen memorovat informace, ale chápat souvislosti, formulovat vlastní názory, argumentovat, pracovat s odbornými zdroji a připravovat se na typ studia, který je čeká na vysoké škole.

Pro ty, kteří míří na univerzity v zahraničí, je to zásadní výhoda. Získávají nejen akademickou přípravu, ale také zkušenost se způsobem práce, který se na mezinárodních školách a univerzitách běžně očekává. Důraz na samostatnost, odpovědnost, analytické myšlení a schopnost propojovat poznatky z různých oblastí jim pomáhá lépe zvládnout další studijní kroky.

Zároveň i zde zůstává důležité to, čím je Livingston specifický. Výkon tu není oddělený od prostředí, ve kterém student roste. Škola pracuje s myšlenkou, že kvalitní vzdělání má jít ruku v ruce s dobrými vztahy, psychickou pohodou a schopností zvládat náročné situace.

Více na www.gymnaziumlivingston.cz

Nejčtenější

PVA EXPO PRAHA zažilo skvělou jarní sezónu

Komerční sdělení
PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu

Jarní veletržní sezóna v PVA EXPO PRAHA přinesla pod taktovkou ABF patnáct významných veletrhů a odborných akcí, během nichž se tisíce firem z různých oborů představily téměř 200 tisícům návštěvníků...

Vyhrál 187 milionů. Pomohla mu čísla od partnerky

Komerční sdělení

Sázel dlouhodobě stejná čísla a držel se svého rituálu. Kombinace, kterou mu pomohla sestavit partnerka, mu přinesla pohádkovou výhru přes 187 milionů korun. Příběh ze středních Čech ukazuje, jak...

Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Komerční sdělení
Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Společnost Greipl CZ s.r.o. patří mezi významné výrobce v oblasti kovovýroby v regionu Kaplice. Díky moderním technologiím, důrazu na kvalitu a dlouholetým zkušenostem si vybudovala stabilní...

Modernizace LDN Rybitví: nové kapacity a důstojnější péče

Komerční sdělení
Modernizace LDN Rybitví přinese nové kapacity i důstojnější prostředí

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví vstupuje do důležité etapy svého dalšího rozvoje. Pardubický kraj jako náš zřizovatel připravuje rozsáhlou modernizaci areálu, která je pro nás zásadním krokem...

Investice do plynovodů pokračují. GasNet plánuje 580 klíčových staveb

Komerční sdělení
Investice do plynovodů pokračují. GasNet plánuje 580 klíčových staveb

Největší distributor plynu v Česku dál posiluje bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu. Letos investuje do obnovy a modernizace plynárenské distribuční sítě minimálně 6 miliard Kč. Během stavební...

Návštěvníci českokrumlovského muzea se mají na co těšit

Komerční sdělení
Návštěvníci českokrumlovského muzea se mají na co

Rok 2026 je pro Regionální muzeum v Českém Krumlově ve znamení řady změn a novinek. Tou nejdůležitější je převzetí provozu Musea Fotoateliéru Seidel, které se tak stalo vedle Památníku – rodného domu...

22. května 2026

Jezděte novým vozem bez starostí – my se postaráme o vše ostatní

Komerční sdělení

Auto‑Poly přináší atraktivní nabídku operativního leasingu vozů Škoda, která spojuje českou kvalitu, moderní technologie a maximální komfort bez zbytečných komplikací. Ať už jste firma,...

22. května 2026,  aktualizováno  14:01

Jižní a západní Čechy z paluby lodi: Vyplujte na Vltavu i Hracholusky

Komerční sdělení
Jižní a západní Čechy z paluby lodi: Vyplujte na Vltavu i Hracholusky

Toužíte zažít probouzející se jarní přírodu nebo letní pohodu z jiné perspektivy? Jihočeská plavební společnost startuje sezónu 2026. Čekají vás oblíbené vyhlídkové plavby v okolí Hluboké a Týna nad...

22. května 2026

Dezinfekce hantaviru: proč suché zametání trusu může vážně škodit

Komerční sdělení
Dezinfekce hantaviru: proč suché zametání trusu může vážně škodit

Dezinfekce hantaviru se v Česku stává stále častější zakázkou specializovaných firem. Důvodem je narůstající počet případů nákazy aerosolem z trusu hlodavců. Riziko hrozí především v chatách,...

22. května 2026

Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Komerční sdělení
Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Druhé kolo přijímaček na střední školy nemusí znamenat, že žáci berou jen to, co zbylo. Někdy se právě teď objeví možnost, kterou v prvním kole vůbec neměli.

22. května 2026

Festival Concentus Moraviae: víte, co znamená „Býti kvartetem“?

Komerční sdělení
Dramaturgické kvarteto ve složení (zleva) Simone Gramaglia, David Dittrich,...

Čtyři roční doby, čtyři světové strany či čtyři barvy v balíčku karet – číslo čtyři v sobě nese řád a pocit úplnosti. Kouzelnou sílu má čtyřka i v hudbě. Kvarteto patří k nejosvědčenějším hudebním...

21. května 2026

Festival Concentus Moraviae: víte, co znamená „Býti kvartetem“?

Komerční sdělení
Dramaturgické kvarteto ve složení (zleva) Simone Gramaglia, David Dittrich,...

Čtyři roční doby, čtyři světové strany či čtyři barvy v balíčku karet – číslo čtyři v sobě nese řád a pocit úplnosti. Kouzelnou sílu má čtyřka i v hudbě. Kvarteto patří k nejosvědčenějším hudebním...

21. května 2026

Festival Concentus Moraviae: víte, co znamená „Býti kvartetem“?

Komerční sdělení
Dramaturgické kvarteto ve složení (zleva) Simone Gramaglia, David Dittrich,...

Čtyři roční doby, čtyři světové strany či čtyři barvy v balíčku karet – číslo čtyři v sobě nese řád a pocit úplnosti. Kouzelnou sílu má čtyřka i v hudbě. Kvarteto patří k nejosvědčenějším hudebním...

21. května 2026

Festival Concentus Moraviae: víte, co znamená „Býti kvartetem“?

Komerční sdělení
Dramaturgické kvarteto ve složení (zleva) Simone Gramaglia, David Dittrich,...

Čtyři roční doby, čtyři světové strany či čtyři barvy v balíčku karet – číslo čtyři v sobě nese řád a pocit úplnosti. Kouzelnou sílu má čtyřka i v hudbě. Kvarteto patří k nejosvědčenějším hudebním...

21. května 2026

Charitativní los od Allwynu přinesl další pomoc za 822 tisíc korun

Komerční sdělení
Charitativní los Paraple propojuje možnost výhry s podporou lidí po poranění...

Společnost Allwyn Česko předává Centru Paraple další část výtěžku z charitativního losu Paraple. Celkem 822 353 korun podpoří workshopy a skupinové aktivity pro lidi po poranění míchy. Ty pomáhají...

21. května 2026

Největší sportovní show střední Evropy

Komerční sdělení

Druhý ročník akce SWAGLIFT DAY přinese do Home Credit Areny celodenní program pro fanoušky sportu, rodiny i skupiny přátel — od světové silové show přes MMA i středověké souboje v brnění až po...

21. května 2026

Den s Ústeckým krajem se konal na Litoměřicku

Komerční sdělení
Náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková, starosta Radovesic Jiří Drobný a hejtman...

Rada Ústeckého kraje pokračuje v pravidelných výjezdech do regionů. Další Den s Ústeckým krajem se uskutečnil na Litoměřicku, kde se krajští radní setkali se starostkami a starosty obcí v...

21. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.