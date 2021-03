Drony od TELINKU staví dálnici D3 i testovací autodrom pro BMW

Také vás baví pozorovat stavební ruch? Bagry, nakladače, auta odvážející odtěženou zeminu. Připomíná to hru na pískovišti. Možná si říkáte, jak to funguje, jak ten bagrista ví, co má přesně dělat. Určení směru, to se dá pochopit, ale jak hlídá výšku a sklon terénu? Potřebuje informace, potřebuje přesná data, potřebuje je strojník, ale už je vyžadují i zemní stroje... Umí se pohybovat podle dodaných dat.



Při bedlivějším pozorování si můžete všimnout, že se nad staveništěm pohybuje dron. Nemusíte ho zachytit. Menší verze jsou nenápadné. Navíc jsou jejich mise poměrně rychlé, ale velmi efektivní.

Co tam dron dělá? Pracuje na zaměření. Kolem každé stavby je spousta složitých měření, u těch dopravních staveb zvláště. Základní měření řeší umístění na zeměkouli. Stavbu chceme přesně usadit, musí navazovat na okolní objekty. Další měření řeší vlastní stavební dílo, musí vypadat tak, jak bylo opravdu navrženo.

Jak to vlastně funguje?

K tomu, aby vše dopadlo, jak má, slouží celá řada metod. Jednou z nich je tak zvaná fotogrammetrie. Její hlavní výhodou je, že z fotografií vytváří přesné 2D mapy a realistické 3D modely prostředí. Z těchto dokonalých modelů lze odečítat vzdálenosti, povrchy a objemy zobrazených objektů. Jedná se o metodu pro geodety, kartografy, profesionály GIS, uživatele BIM a podobně.

Pokud dron zahlédnete nad liniovou stavbou, můžete se spolehnout, že není řízen obsluhou. Respektive, že obsluha využila automatický režim a dron létá podle naprogramované trasy.

Dron se strojovou přesností pořizuje fotografie tak, aby dokonale pokryl zadanou plochu. Pokročilejší drony to navíc zvládnou z pěti úhlů. Novinkou a naprostou špičkou v oboru je nová fotogrammetrická kamera DJI P1, která je určena pro větší dron DJI Matrice 300.

Měření kubatury drceného kamene

Pořízení dokonalé série fotografií je jeden za základních úkonů fotogrammetrické metody.

Aby byla metoda opravdu efektivní, dron je vybaven technologií RTK, která dokáže každému snímku přiřadit přesnou pozici. To je jeden z klíčů, na základě kterého vznikají opravdu přesné modely.

Jak bylo zmíněno, let dronu probíhá podle plánu.Ten může být vytvořen přímo na obrazovce ovladače nebo pokročilejší plánování lze provádět v notebooku za pomocí specializovaného software DJI Terra.

V tomto softwaru lze bleskově vytvořit 2D mapy a 3D modely. Stavební inženýři mají možnost během pár okamžiků vidět aktuální situaci na stavbě. Nebo mohou data předat k dalšímu podrobnějšímu zpracování.

Obsluha počítače obvykle volí mezi modelem a takzvaným point cloudem (mračno bodů). Realističnost modelu se může blížit fotografii, ale v point cloudu se lépe odměřuje.

Vše má své, point cloud je navíc ideální pro plánování trasy dronu z pohodlí kanceláře.

Drony se stávají běžnou pracovní pomůckou

Co říci na závěr? Až uvidíte nad stavbou v pravidelných liniích létat dron, můžete se spolehnout, že pracuje. Jeho mise pomáhá k dokonalému zaměření právě probíhající stavby. Navíc naprosto dokonale dokumentuje její průběh.

Přesnější 3D model a dokonalejší stavební deník si lze jen těžko představit. Technika se pochopitelně stále posouvá kupředu, v nejbližších týdnech očekáváme další novinku, tou bude DJI 3D laserový skener.

Tato technologie posouvá 3D modely terénu, ještě dále. Hlavním přínosem je takzvané odříznutí porostu od povrchu.

Zvažujete pracovní nasazení dronů? Nevíte, jak vypadají pořízená a zpracovaná data? Potřebujete si vyzkoušet, zda výstupy budou pro vaší práci přínosem?

