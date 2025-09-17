Dreame získalo 9 produktových ocenění na IFA Innovation Awards 2025

Společnost Dreame Technology získala na prestižním veletrhu IFA Innovation Awards 2025 celkem 9 ocenění za své produkty, z nichž 3 byly vyhlášeny jako absolutní vítězové ve svých kategoriích.

Značka Dreame opět potvrdila, že patří mezi technologické lídry v oboru. | foto: Dreame

Tento úspěch znovu potvrzuje vedoucí postavení značky v oblasti inovativního designu a špičkových technologických řešení.

IFA Innovation Awards každoročně oceňují výjimečný design a inženýrská řešení, která utvářejí budoucnost spotřebitelských technologií. O vítězích rozhoduje porota složená z nezávislých odborníků v oblasti technologií, designu a inovací, kteří produkty posuzují podle jejich originality, funkčnosti, uživatelského zážitku a přínosu pro moderní životní styl.

Oceněné produkty Dreame – Vítězové IFA Innovation Awards 2025

Dreame Matrix10 Ultra – Vítěz v kategorii Smart Home

První robotický vysavač na trhu s automatickým systémem výměny mopů a tříkomorovou nádržkou na čisticí roztoky. Matrix10 Ultra se inteligentně přizpůsobuje různým typům podlah a zajišťuje maximální čistotu s minimální údržbou.

Dreame DZ60 Pro – Vítěz v kategorii Domácí spotřebiče

Plně vestavná myčka nádobí s technologií 360° HydraFlow Wash System, dvojitým sušením a hygienickým skladováním nádobí až na 15 dní. Kombinuje výkonné čištění, energetickou efektivitu a chytré ovládání přes aplikaci.

Dreame Miracle Pro – Vítěz v kategorii Krása a osobní péče

Zařízení pro pokročilou péči o vlasy s 3D atomizačním modulem, inteligentním snímáním proudění vzduchu a červeným světlem pro podporu zdraví pokožky hlavy a posílení vlasů od kořínků až po konečky.

Oceněný robotický vysavač v kategorii Smart Home - Dreame Matrix10 Ultra. | foto: Dreame

Další oceněné produkty

Kromě vítězství ve třech kategoriích získaly čestná uznání také následující produkty Dreame, které porotu zaujaly svou technologickou vyspělostí a designovým zpracováním:

Dreame H15 Pro FoamWash – vysavač na suché i mokré nečistoty s pěnovým čištěním Dreame Aqua10 Ultra Roller – první robotický vysavač s mopovacím válcem

Dreame V30 – výkonný tyčový vysavač

Dreame NAVO Elite 1 OutCam - inteligentní venkovní bezpečnostní kamera

Dreame Furcatch Air Purifier (FP10) – čistička vzduchu navržená pro domácnosti s domácími mazlíčky

Dreame Roboticmower A3 AWD – robotická sekačka s pohonem všech kol pro náročný terén

Značka Dreame získala ocenění za celkem 9 inovativních produktů. | foto: Dreame

Značka Dreame na veletrhu IFA 2025 představila řadu inovativních produktů, přičemž největší pozornost si získal první robotický vysavač na světě, který dokáže překonat i schody! Jde o prototyp modelu Cyber X, který díky systému čtyř nezávisle ovládaných ramen dokáže sám vyjet i sjíždět schody.

