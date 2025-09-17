Dreame získalo 9 produktových ocenění na IFA Innovation Awards 2025

Tento úspěch znovu potvrzuje vedoucí postavení značky v oblasti inovativního designu a špičkových technologických řešení.
IFA Innovation Awards každoročně oceňují výjimečný design a inženýrská řešení, která utvářejí budoucnost spotřebitelských technologií. O vítězích rozhoduje porota složená z nezávislých odborníků v oblasti technologií, designu a inovací, kteří produkty posuzují podle jejich originality, funkčnosti, uživatelského zážitku a přínosu pro moderní životní styl.
Oceněné produkty Dreame – Vítězové IFA Innovation Awards 2025
Dreame Matrix10 Ultra – Vítěz v kategorii Smart Home
První robotický vysavač na trhu s automatickým systémem výměny mopů a tříkomorovou nádržkou na čisticí roztoky. Matrix10 Ultra se inteligentně přizpůsobuje různým typům podlah a zajišťuje maximální čistotu s minimální údržbou.
Dreame DZ60 Pro – Vítěz v kategorii Domácí spotřebiče
Plně vestavná myčka nádobí s technologií 360° HydraFlow Wash System, dvojitým sušením a hygienickým skladováním nádobí až na 15 dní. Kombinuje výkonné čištění, energetickou efektivitu a chytré ovládání přes aplikaci.
Dreame Miracle Pro – Vítěz v kategorii Krása a osobní péče
Zařízení pro pokročilou péči o vlasy s 3D atomizačním modulem, inteligentním snímáním proudění vzduchu a červeným světlem pro podporu zdraví pokožky hlavy a posílení vlasů od kořínků až po konečky.
Další oceněné produkty
Kromě vítězství ve třech kategoriích získaly čestná uznání také následující produkty Dreame, které porotu zaujaly svou technologickou vyspělostí a designovým zpracováním:
Dreame H15 Pro FoamWash – vysavač na suché i mokré nečistoty s pěnovým čištěním Dreame Aqua10 Ultra Roller – první robotický vysavač s mopovacím válcem
Dreame V30 – výkonný tyčový vysavač
Dreame NAVO Elite 1 OutCam - inteligentní venkovní bezpečnostní kamera
Dreame Furcatch Air Purifier (FP10) – čistička vzduchu navržená pro domácnosti s domácími mazlíčky
Dreame Roboticmower A3 AWD – robotická sekačka s pohonem všech kol pro náročný terén
Značka Dreame na veletrhu IFA 2025 představila řadu inovativních produktů, přičemž největší pozornost si získal první robotický vysavač na světě, který dokáže překonat i schody! Jde o prototyp modelu Cyber X, který díky systému čtyř nezávisle ovládaných ramen dokáže sám vyjet i sjíždět schody.