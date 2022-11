Dražší povinné ručení? Na vině je nejen inflace

Více stojí nejen součástky, ale i servisní práce, což se musí do cen pojištění promítnout.

Důvodem pro celkový nepříznivý cenový vývoj je zdražování energií, materiálů a služeb. Dlouhé čekací lhůty na náhradní díly a zvyšující se ceny servisních prací se poté spolu s inflací promítají i do cen pojištění. „Pokud dříve byla průměrná cena opravy 35 tisíc a dnes je to 45 tisíc, nemůže zůstat cena povinného ručení na stejné úrovni. To by mohlo vést k problémům s krytím škod,“ vysvětlil technický ředitel JARO Pojištění Martin Rezek.

Jak se dá ušetřit na povinném ručení?

Čekat na levnější díly nebo pokles cen služeb nemá podle odborníků smysl. Naopak je nutné počítat s dalším zdražováním, protože prognózy do budoucna nejsou příliš optimistické. Vybírat si nejlevnější pojištění na trhu může být rovněž ošidné. „Nejlevnější pojistka neznamená, že bude nejlepší. Při výběru povinného ručení je třeba se řídit celou řadou kritérií. Našim klientům dost často radíme, aby si povinné ručení neuzavírali po internetu, ale raději se o tom nejdřív s někým pobavili. Vybrat ten správný produkt podle jejich potřeb totiž může být složitější a běžný internetový formulář všechny jejich požadavky neobsáhne,“ uvedl Rezek.

Nejlevnější nerovná se nejlepší

Vybraná pojistka sice může být ve výsledku řádově dražší o stokorunu, ale může obsahovat asistenční služby, které dřív nebo později využije každý řidič. Kromě ceny a asistenčních služeb je potřeba při výběru povinného ručení sledovat také rozsah pojištění, jednotlivá rizika nebo výluky z plnění. Na lepší cenu povinného ručení lze dost často dosáhnout, pokud si současně sjednáte i havarijní pojištění. Řada pojišťoven totiž v takovém případě nabízí svým klientům slevy a další výhody v ceně.

Zvolit správné havarijní pojištění nebo povinné ručení nemusí být vždycky snadné. Rozhodně se vyplatí obrátit se na odborníky a celou problematiku s nimi důkladně probrat. Specialisté z JARO Pojištění vám pomohou vybrat vhodný produkt přesně podle vašich individuálních potřeb. Kontaktovat nás můžete emailem, telefonicky nebo osobně na našich pobočkách.