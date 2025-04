Dovolená v roce 2050: Slunce, pláž a plasty

Alexander Smith a Wolfgang Baars ze společnosti BRITA s Milošem Staňkem a Pavlem Staňkem z Potten & Pannen - Staněk, event Světový den vody pořádaný společností BRITA | foto: Potten & Pannen - Staněk group, a.s.

Zbytek končí tam, kde nemá – v přírodě, mořích nebo i lidském organismu. Znepokojivá data, která nejsou jen statistickými odhady, ale již probíhající skutečností. Na blížící se ekologický kolaps způsobený plastovým znečištěním upozorňuje instalace ve Štěpánské ulici od interdisciplinárního výtvarníka Tomáše Rachunka s názvem Memory of My Future Holiday, jež byla 27. března 2025 součástí akce Světový den vody od německé značky BRITA.

Spotřeba plastů neustále roste – od roku 1950 se výroba zvýšila více než 230krát. Aktuální světová produkce navíc překročila pomyslnou hranici 400 milionů tun ročně, přičemž přibližně 26 milionů tun vyprodukují země Evropské unie. Značná část odpadu končí především v důležitých přírodních ekosystémech. Přes 150 milionů tun dnes plave v oceánech, což odpovídá hmotnosti 150 000 Eiffelových věží nebo 375 budov Empire State, a dle aktuálních odhadů navíc každý rok přibude dalších 8 až 12 milionů. Nejenže jde o ekologickou hrozbu pro bezmála 700 druhů mořských živočichů, zároveň dochází k vytváření znečišťujících útvarů, které dosahují nepředstavitelných rozměrů. Příkladem je takzvaná Velká tichomořská odpadková skvrna o ploše více než 1,6 milionů km2. Právě alarmující data dala impulz pro vytvoření umělecké instalace se snahou poukázat na rozsah problému plastového znečištění.

„Koncept je založen na závěrech zprávy „The New Plastics Economy“, kterou v roce 2016 publikovalo Světové ekonomické fórum a Ellen MacArthur Foundation. Tato studie upozorňuje, že pokud nezměníme přístup k plastovému odpadu, do roku 2050 bude v oceánech více plastu než ryb,“ vysvětluje autor konceptuálního díla Tomáš Rachunek.

Vhled do nedaleké budoucnosti

Hlavním záměrem vizuální expozice je upozornit diváka na blížící se realitu, která není pouze nadnesenou představou s tragickým koncem, ale logickým vyústěním nepřiměřeného konzumu, pomocí scény, která je pro každého snadno představitelná. Instalace funguje jako performativní dílo, které má v návštěvnících i kolemjdoucích vyvolat hlubokou emocionální odezvu. Výloha eventového prostoru Swim ve Štěpánské ulici se proto na celý duben prostřednictvím recyklovatelných a organických plastů promění v okno do budoucnosti, kdy se idylická dovolená u moře stává pobytem u nekonečného oceánu odpadků.

„Instalace Memory of My Future Holiday nestylizuje skutečnost, pouze ji antropocentricky formátuje — měřítko je zde vypravěčem, překládajícím sdělení ze slova do hmoty, s níž se lidská mysl dokáže konfrontovat a uchopit ji v prostoru reality,“ doplňuje výtvarník Rachunek.

Omezení jednorázového odpadu jako jedna z možných cest

Svým konzumním chováním a spotřebou však člověk může velmi jednoduše přispět k možnému zlepšení. „Jedním z hlavních zdrojů znečištění jsou jednorázové plastové odpady, zejména PET lahve, kterých se celosvětově prodá více než milion každou minutu. Tento materiál se však velmi obtížně rozkládá a jeho úplná degradace může trvat i sto let. Přitom existují ekologičtější alternativy, které nejen snižují environmentální zátěž, ale přinášejí i benefity pro lidské zdraví. Filtrovaná voda dokáže redukovat výskyt nežádoucích mikročástic v podobě těžkých kovů, chloru, pesticidů, některých herbicidů, zbytků léčiv či mikroplastů. Příjemným přínosem je navíc i lepší chuť. V dnešní době už zkrátka není důvod balit vodu do plastů a zbytečně tak přispívat ke znečišťování,“ říká Wolfgang Baars, Senior Area Sales Manager EMEA ze značky BRITA.

Ačkoliv opakované používání plastových lahví může na první pohled působit jako určitá forma kompenzace, odborníci varují před možnými riziky. Působením slunečního záření a dalších vlivů totiž mohou PET lahve uvolňovat ionty těžkých kovů, které narušují hormonální rovnováhu. Zdravější a udržitelnější alternativou jsou proto filtrační konvice a opakovaně použitelné lahve.

„Toto téma se mě osobně velmi dotýká. Značnou část roku pobývám u moře a nedokážu si představit, že jednoho dne budu na pobřeží trávit čas s rodinou jen u hromady plastového odpadu. Znečišťování vodních toků, moří a oceánů probíhá takřka nepřetržitě, a přestože jeden člověk svými činy osud světa nezmění, může pomocí jednoduchých kroků dosáhnout alespoň malého zlepšení, minimálně pro své zdraví. Akce pořádaná značkou BRITA ke Světovému dni vody přibližuje tuto problematiku nevšedním způsobem, který se dotkne opravdu každého. Některé věci skutečně obal nepotřebují – zvlášť když máme k dispozici snadno dostupná a udržitelná řešení,“ uzavírá Pavel Staněk, spoluzakladatel a spolumajitel Potten & Pannen – Staněk, jenž je výhradním distributorem značky BRITA pro český a slovenský trh.

