Dovolená v ČR? Toulava - 7 úžasných míst v srdci Čech

1. Stezka údolím Lužnice – divočina v srdci Čech

Hluboký kaňon řeky, romantické zákoutí, staré mlýny, Stádlecký řetězový most, Tábor a Bechyně – to všechno najdete na 55 km dlouhé pěší trase Stezka údolím Lužnice. Zavede vás přímo do srdce české divočiny. Stezka je rozdělena na 4 denní etapy, ale zvládnete ji i za dva dny. Celou cestu se budete kochat, navštívíte dvě zříceniny a dvě historická města. Stezka je jako jediná v ČR na seznamu Leading Quality Trails best of Europe, což je takové malé turistické UNESCO.

2. Historické centrum Tábora – jak z hollywoodského filmu

Tábor mají mnozí z nás spojený s husity, ale jen málokdo tuší, jakou krásu ukrývá. Křivolaké uličky s kavárnami a vinárnami, vyhlášené podniky jako je Mace šéfkuchaře Martina Svatka či Goldie restaurace v Hotelu Nautilus, pivnice Výčep s poctivými regionálními pochutinami, pecka zážitky pro děti – Muzeum čokolády, Muzeum Lega, zoologická zahrada, strašidelné podzemí, koupání v Jordánu a hlavně atmosféru starobylých příběhů, které na vás dýchají v celém městě. A ty výhledy? Jak z hollywoodského filmu – to prostě chcete vidět.

3. Vltavské vyhlídky – dechberoucí zážitek

Řeka čaruje - a ta naše národní řeka Vltava to zvlášť umí. Na jejím pravém břehu mezi Hrazany a Jickovicemi skrývá víc než dvě desítky úchvatných vyhlídek na Orlickou a Slapskou přehradu a další meandry Vltavy: Podkova u Zduchovic s nedalekou zříceninou Vrškamýk, Drbákov-Albertovy skály s 10 vyhlídkami a skalní stezkou jištěnou řetězy, výhled na Zvíkov - Varta a pěší túra mezi Jickovicemi a Kostelcem, kde výhledů napočítáte nejméně osm. Komu se nechce šplhat do divočiny, může si půjčit loď a prohlédnout si tyhle úžasné scenérie z vody. Dobrodružství nejméně na týden.

4. Bechyně – perla s Duhou

Říká se, že Bechyně je město s nejkrásnějším panoramatem. A je na tom něco pravdy. Když se díváte z legendárního mostu Duha, tyčí se před vámi město, které jako by vystupovalo z holé skály. I bechyňský zámek je někdy přezdíván jako „malý Krumlov“. Je tu františkánský klášter, slavné lázně i keramické dílny a pro hledače adrenalinu via ferratta – nejtěžší v Česku v romantickém údolí řeky Lužnice.

5. Na kole od větrného mlýna na Borotín – tady vzala romantika své jméno

Region Toulava je přímo posetý romantickými zříceninami. U Sedlčan v obci Příčovy leží zbytky největšího větrného mlýna holandského typu v Evropě, v jihočeském Borotíně najdete zříceninu, již navštěvoval slavný básník K. H. Mácha. To vše je propojeno sítí cyklotras zvaných Čertovo břemeno. Budete projíždět líbeznou krajinou kopečků, zelených údolí a zapadlých vesnic. Ze Sedlčan do Sedlce-Prčice můžete využít 15 km dlouhou Krčínovu cyklostezku zcela mimo silniční provoz, nebo se můžete proplétat místními silničkami a žasnout nad krásnou krajinou.

6. Klášter Milevsko – (ne)objevený poklad

Věděli jste, že nejstarší klášter jižních Čech neleží ani ve zlaté Koruně, ani ve Vyšším Brodě, ale v Milevsku? Majestátní areál zdejšího premonstrátského kláštera působí jako zjevení. Je to místo, kde si prostě chcete posedět a rozjímat. Do kláštera vedou hned dvě poutní stezky – jedna z Tábora a jedna z Bechyně. Pro ty, kdo chtějí zapomenout na pár dní na shon dnešního světa a vyčistit si hlavu putováním krajinou drobných kapliček a křížků, je to ideální volba.

7. Po stopách piva – dobrodružství v malých pivovarech

A jako bonus na závěr – něco pro pivaře. Od Vysokého Chlumce přes Sedlec-Prčici, Tábor až do Soběslavi se můžete vydat na Pivní stezku Toulavy – navštívit 9 minipivovarů a v cíli získat speciální půllitr. Tak na zdraví.

Když na toulky, tak do Toulavy.