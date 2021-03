Dovolená v Česku nemusí být kompromis

Objevte kouzlo Vysočiny

Česká republika nabízí bezpočet zajímavých míst, která stojí za to navštívit. Kromě těch nejznámějších, která oplývají čilým turistickým ruchem, najdete i lokality méně exponované, kde na vás nečekají davy turistů, přeplněná parkoviště ani fronty. Zajímavou alternativou k notoricky známým turistickým cílům může být třeba poznávání jihovýchodní části Vysočiny.

historické centrum města Telč

Oblast tvoří známá města jako Jihlava, Jaroměřice nad Rokytnou, Dačice, Jemnice, Třebíč a Telč. Milovníci památek a historie si jistě nenechají ujít návštěvu historického centra města Telč a židovskou čtvrť v Třebíči, které jsou chráněnými památkovými rezervacemi UNESCO. Za prohlídku stojí také goticko-renesanční lovecký hrad Roštejn, zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo klášter premonstrátů v Nové Říši. Kdo raději vyrazí na výlet do přírody, může navštívit přírodní rezervaci Velký Pařezitý rybník, nejvyšší vrchol Vysočiny Javořici nebo rozhledny Mařenka a Oslednice. Pro rodiny s dětmi budou zajímavým cílem ZOO Jihlava, aquaparky v Jihlavě a Třebíči nebo letní koupaliště v Moravských Budějovicích.



Hotel Bílý Beránek

Ubytování v hotelu Bílý Beránek



Klidné a příjemné ubytování nabízí malý rodinný hotel Bílý Beránek v obci Hladov, který je skvělým výchozím bodem pro výlety do zmíněných lokalit. Citlivá rekonstrukce zchátralého hospodářského statku jej v uplynulých deseti letech proměnila v příjemný venkovský hotel s wellness a restaurací.

„Při zařizování hotelu jsme vsadili na takové vybavení, aby si naši hosté mohli svůj pobyt užít bez ohledu na počasí a roční období,“ vysvětluje majitel hotelu Bílý Beránek. V areálu hotelu tak najdete malé fitness se základním vybavením a dvěma posilovacími trenažery, stolní fotbal, pingpongový stůl nebo privátní hotelové wellness.

Wellness v hotelu Bílý Beránek

Příjemné, luxusní prostory se saunou a vířivkou jsou ideální pro páry, rodiny s dětmi nebo malé skupiny přátel, kteří si chtějí užít relaxaci v soukromí. Velmi oblíbené se staly prodloužené víkendové pobyty pro přátele či páry, kteří spojí aktivní pohyb, cyklistiku nebo turistiku s relaxací ve vířivce a sauně. Proto hotel Bílý Beránek zařadil do své nabídky speciální ubytovací balíček pro 2 osoby s polopenzí a wellness.

Hotelová restaurace

Hotel, kde vám dobře uvaří

Určitě budete souhlasit, že bez dobrého jídla by to nebyla ta správná dovolená. Nabídka restaurace v hotelu Bílý Beránek jde ruku v ruce s rodinnou, venkovskou atmosférou, která tu na vás dýchá z každého koutu. V jídelním lístku najdete hotová jídla klasické české kuchyně, nebo si můžete vybrat ze sortimentu salátů, těstovin, grilovaných mas a pizzy. To vše s důrazem na prvotřídní provedení a kvalitní suroviny. V letních měsících je možné posedět na venkovní zahrádce pod vzrostlým kaštanem, který zejména v horkých dnech vrhá na odpočívající hosty příjemný stín. Díky výhodné poloze na hlavní cestě z Jihlavy do Vídně a dobré pověsti zdejší kuchyně se hotelová restaurace stala vyhlášenou zastávkou mnoha turistů a výletníků.

Venkovní zahrádka restaurace

Ubytování pro páry i pro rodiny



Hotel nabízí ubytování v 18 převážně podkrovních pokojích. Všechny jsou vkusně zařízené a nabízí vše potřebné pro pohodlí hostů včetně těch nejmenších. Kromě standardních pokojů se mohou hosté ubytovat také v luxusně zařízených pokojích kategorie superior.

Ať už strávíte svoji dovolenou výlety po okolí a cyklistikou, nebo relaxací ve wellness, popíjením kávy v hotelové zahrádce a pohledem na stádo pasoucích se ovcí v nedaleké ohradě, Hotel Bílý beránek vám bude příjemným a klidným útočištěm, kde načerpáte síly a energii pro vaše další dobrodružství.

Pokoj kategorie Superior v Hotelu Bílý Beránek

Aktuálně jsou kvůli pandemickým opatřením brány podniku již nějakou dobu veřejnosti uzavřeny, ale majitel hledí do budoucnosti s optimismem. „Věříme, že se situace do léta zlepší a naši hosté se k nám budou moci zase brzy vrátit. Už se na ně těšíme a uděláme vše pro to, aby byl pro ně pobyt v našem hotelu příjemný a bezpečný.“