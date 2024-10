Dovolená na míru šetří čas i peníze

Hotel, letenky, vůz, ale i luxusní steak

Zájezd na míru není jen o zajištění letenek, hotelu a auta. Při správném výběru profesionálů získáte mnohem víc. Nechcete stát fronty na atrakcích nebo hledat méně přeplněné pláže? Přejete si ochutnat nejlepší místní jídlo? „Každý rok tráví naši zaměstnanci 3-5 měsíců v Americe na inspekčních cestách, aby ověřili aktuálnost našich informací,“ říká Jan Berenda, zakladatel a majitel CK USA na míru, která působí na trhu již dvanáctým rokem. „Díky těmto znalostem můžeme našim klientům nabídnout zážitek na míru, který přesně odpovídá jejich představám.“

Svět se mění, pravidla se mění

Jeden z nejdůležitějších aspektů bezstarostné dovolené je aktuálnost informací o destinaci. To, co platilo loni, nemusí platit letos. Nutné rezervace, zavřené restaurace, předražené hotely nebo špatně naplánované výlety vám mohou zkazit zážitek. Pokud si vyberete opravdu kvalitní CK, takovým nepříjemnostem se vyhnete a svou dovolenou si užijete naplno. V mnoha národních parcích a na populárních místech je nutné rezervovat vstupy i několik měsíců předem, takže spontánní rozhodnutí na poslední chvíli už často není možné. Pokud chcete mít jistotu, že navštívíte svá vysněná místa, plánování s dostatečným předstihem je dnes nezbytné.

Moderní technologie jako nedílná součást cestování

Moderní technologie hrají důležitou roli v každodenním životě mnoha z nás. Ale opravdu užitečných, interaktivních a na míru upravitelných aplikací, které vám dovolenou zpříjemní a usnadní, je naprosté minimum. CK USA na míru se to snaží změnit: „Naši zákazníci mají k dispozici personalizovanou mobilní aplikaci, která obsahuje podrobný itinerář s GPS souřadnicemi, doporučeními na restaurace, výlety a vyhlídky. V aplikaci najdete i na míru připravené, zábavné audio ukázky, které pro nás zpracoval renomovaný český novinář, který v USA několik let žil. Aplikace by měla být skutečným game changerem,“ vysvětluje Jan Berenda. „Pro ty, kteří preferují papírovou verzi, samozřejmě rádi připravíme detailní tištěný itinerář,“ zakončuje majitel zmíněné CK.

Kdy a kam vycestovat?

Ne každá doba je vhodná pro všechny destinace. „Klienti často poptávají zájezd na Floridu v září nebo v první polovině října, což je ale období hurikánů a častých dešťů. Tento termín se snažíme klientům rozmluvit, aby měli z dovolené co nejlepší zážitek.“ Stejně tak mohou některé destinace na první pohled působit atraktivně, ale skutečnost může být jiná. Profesionálové se zajímají nejen o destinaci a váš rozpočet, ale i o vaše osobní zájmy, aby zájezd reflektoval vaše očekávání a přání.

Nezapomenutelné zážitky na míru

Mezi zážitky, které můžete zažít na dovolené šité na míru, patří například let s přistáním na dně Grand Canyonu, kde si vychutnáte jedinečný pohled na tento přírodní zázrak. Pro dobrodruhy je tu možnost expedice za pozorováním medvědů na Aljašce, kde zažijete divokou přírodu na vlastní kůži. Tyto zážitky jsou navržené přesně podle vašich přání a možností, aby vaše dovolená byla skutečně nezapomenutelná. „Mimo jiné jsme zařizovali pro klienty i několik svateb v Las Vegas, cesty po filmových lokacích, projížďky v supersportech na závodních okruzích a další,“ dodává Jan Berenda.

Ušetřete nejen čas a starosti, ale i peníze

Dovolená na míru vám ušetří čas strávený studováním stovek stran často neaktuálních průvodců. Pomůže vás připravit na neočekávané situace a eliminovat nepříjemná překvapení. Čím větší destinace, tím více specifických pravidel a odlišností. Zájezd na míru může překvapivě ušetřit i finanční prostředky. Efektivní plánování znamená nejen úsporu času, ale také výběr ubytování nebo auta za nejlepší možnou cenu. „Rozdíly v cenách pronajatých vozů, které máme k dispozici, a které by klient zaplatil sám, mohou dosahovat desítek tisíc korun.“

Kde sehnat dovolenou na míru?

V současnosti existuje mnoho cestovních kanceláří, které se specializují na dovolenou na míru. Stačí si vybrat destinaci, použít Google a najít prověřenou kancelář s dostatkem referencí. Nezapomeňte si také vyžádat ukázku itineráře, který vám připraví. Rozdíly v kvalitě a podrobnosti itinerářů mohou být značné, a právě on se stane vaším průvodcem po dobu dovolené. Většina zájezdů na míru není záležitostí na poslední chvíli. Příprava itineráře, rezervace a výběr ubytování vyžadují čas, a řešení některých destinací last minute může být dokonce nákladnější.