Dovolená končí, léto nemusí. Přeneste jeho energii do kanceláře.

Komerční sdělení

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Návrat z dovolené bývá neúprosný. Zatímco ještě včera jsme měli výhled na moře, les nebo hory, dnes už nás vítá kalendář plný schůzek, e-maily a klimatizovaná kancelář. Letní pohodu ale nemusíme nechat za dveřmi. Stačí se podívat na pracovní prostor trochu jinak, třeba přes zeleň.

Dovolená má zvláštní schopnost změnit naše vnímání času. Najednou nikam nespěcháme, ráno nezačíná kontrolou e-mailů a místo monitoru sledujeme, co se děje kolem nás. Více světla, čerstvý vzduch, příroda a pomalejší tempo udělají své.

Pak přijde návrat do práce. Otevřeme notebook, podíváme se do kalendáře a během několika minut jsme zpátky v realitě.

Když kancelář potřebuje více života

Kanceláře se v posledních letech výrazně proměnily. Už dávno nejde jen o stoly a židle v open space prostoru. Firmy řeší, jak vytvořit prostředí, ve kterém se lidé budou dobře soustředit, potkávat i odpočívat. Interiér se stal součástí firemní kultury a také jedním z prvních signálů, které návštěvník nebo nový zaměstnanec vnímá.

A právě tady má zeleň překvapivě silnou roli.

Interiérová zeleň už dávno není jen dekorace
V moderních kancelářích a komerčních budovách se stává strategickým prvkem, který pomáhá zvyšovat hodnotu prostoru, podporovat kvalitní pracovní prostředí a vytvářet místo, ve kterém se lidé cítí dobře.

Rostliny v kancelářích zlepšují kvalitu vzduchu, podporují psychickou pohodu, snižují stres a zvyšují soustředění, produktivitu i celkovou spokojenost.

Zeleň patří do návrhu od začátku

Nejlepší kancelářská zeleň nevzniká tak, že se na konci projektu hledá několik volných rohů, kam by se ještě vešel květináč. O zeleni má smysl přemýšlet už při prvotním návrhu interiéru.

Pro architekty a interiérové designéry to znamená vnímat rostliny podobně jako osvětlení, akustiku, nábytek nebo další prvky, které ovlivňují fungování prostoru. Už v rané fázi projektu lze určit, kde bude zeleň fungovat jako dominantní prvek, kde pomůže členit dispozici a kde naopak vytvoří klidnější zónu.

Důležité je přitom myslet nejen na vzhled, ale také na světelné podmínky, dostupnost pro údržbu, zavlažování, velikost rostlin nebo jejich vztah k pohybu lidí v prostoru. Pokud se tyto věci řeší až dodatečně, může být výsledek zbytečným kompromisem.

Když je naopak zeleň součástí konceptu od začátku, může se stát skutečnou součástí architektury.

Velké solitérní rostliny mohou vytvořit dominantní prvek v recepci nebo lobby. Skupiny rostlin, tzv. klastry zase pomohou členit open space, aniž by prostor působil přeplněně. Popínavá zeleň může oživit police a konstrukce, zatímco zelené stěny dokážou proměnit i jinak nevýraznou plochu v nepřehlédnutelný prvek interiéru.

Když zeleň není jen zelená

Moderní interiérový design zeleně nabízí dnes komplexní řešení.

Zelené stěny mohou být dominantou recepce, zázemím pro neformální schůzky nebo přirozeným předělem mezi jednotlivými částmi kanceláře. Právě při jejich plánování je důležité zapojit zeleň do projektu včas. Ovlivnit může například konstrukci, typ závlahy, osvětlení, přístup k údržbě nebo celkové prostorové řešení.

Mechové stěny zase umožňují pracovat s výrazným přírodním motivem tam, kde nejsou ideální podmínky pro živé rostliny. Mohou být decentním detailem i výraznou součástí prostoru.

A pak existují řešení, která propojují zeleň, design a samotné využití prostoru. Jungle Raketa může fungovat jako výrazný solitér a zároveň jako originální prvek v interiéru.

Právě podobné realizace ukazují, že kancelářská zeleň nemusí být něco, co se do hotového interiéru jednoduše „přidá“. Může být součástí jeho identity.

Největší problém? Kdo se bude o zeleň starat

Při plánování kanceláře se na rostliny snadno zapomene v jednom zásadním ohledu, jsou živé.

Vybrat správný druh nestačí. Každý prostor má jiné světelné podmínky, teplotu, vlhkost i intenzitu provozu. Jinak se bude dařit rostlině u prosklené fasády a jinak té, která stojí několik metrů od okna. Své udělá také klimatizace, víkendový provoz nebo období dovolených.

A právě tehdy se ukáže rozdíl mezi hezkou kanceláří na fotografii a dlouhodobě fungující zelení.

Zalévání, hnojení, přesazování, zastřihování, kontrola zdravotního stavu nebo případná výměna rostlin nejsou činnosti, které by měl automaticky dostat na starost office manager.

Proto může být nejlepším řešením Pronájem rostlin s pravidelnou odbornou péčí. Firma nemusí řešit nákup, prvotní vysoké investice ani dlouhodobou údržbu. Odborníci doporučí vhodné rostliny podle konkrétního prostoru a postarají se o jejich kondici v průběhu času.

Právě na tomto principu funguje Jungle Interiors, která letos slaví významný milník – 25 let na českém trhu.

Za čtvrt století se přitom změnil nejen způsob, jakým kanceláře vypadají, ale také pohled na samotnou roli interiérové zeleně. Z původně především dekorativního prvku se stává promyšlená součást pracovního prostředí.

A právě práce na vytváření takových prostor je to, co tým Jungle Interiors baví nejvíc. Tvořit prostředí, ve kterém se lidé cítí lépe, pracují efektivněji a které zároveň reprezentuje kvalitu a moderní přístup ke zdravému a inspirativnímu pracovnímu prostoru.

Kancelář, kam se člověk rád vrací

Dnes už se od kanceláří neočekává pouze to, že se v nich dá pracovat. Firmy hledají prostředí, které zaměstnanci nabídne důvod přijít, zůstat, potkat se s kolegy a cítit se dobře. Interiér přitom hraje stále důležitější roli. Od prvního dojmu klienta až po každodenní zkušenost zaměstnanců.

A právě proto má smysl řešit zeleň dříve, než se vybere poslední dekorace.

Ne jako doplněk na závěr, ale jako součást celého konceptu.

Rostliny samozřejmě nevyřeší všechno. Mohou ale změnit charakter interiéru překvapivě výrazně. Pokud jsou správně navržené, umístěné a dlouhodobě udržované, mohou se stát jedním z prvků, které dávají kanceláři vlastní atmosféru.

Možná právě tak si lze uchovat kousek léta i po návratu z dovolené.

Protože dovolená většinou skončí. Pocit, že je nám dobře, ale nemusí.

Otázkou na závěr tedy není, zda si firma může zeleň v kanceláři dovolit. Otázkou je, zda si může dovolit ji tam nemít. Dopřejte svému pracovnímu prostředí více zeleně, a svým lidem prostor, ve kterém se budou cítit lépe.

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