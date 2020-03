Dotace na bydlení jdou na dračku. Poradíme jak na ně

S dotací zateplíte nebo postavíte energeticky úsporný dům

Pokud rekonstruujete či stavíte dům, na možnost dotační podpory z programu Nová zelená úsporám se určitě informujte. Peníze můžete čerpat na zateplení fasády, podlah i střechy, výměnu oken a dveří nebo na výstavbu nového nízkoenergetického domu. Ministerstvo životního prostředí vám ale přispěje i na pořízení solárních panelů, zelené střechy nebo na výměnu starých kamen za tepelné čerpadlo či jiný ekologický zdroj energie.

Kolik peněz dostanete

V první řadě se nenechte odradit, pokud někdo tvrdí, že získat dotaci se nevyplatí. Budete překvapeni, na jakou částku se nakonec dostanete. U zateplení je to přes půl milionu korun, u novostavby až 450 000 korun. Solární systémy a ekologické zdroje energie stát dotuje částkou od 35 000 do 150 000 korun podle typu zařízení. Na příspěvek navíc dosáhnete, ať se do rekonstrukce pustíte sami či s dodavatelskou firmou. Důležité je, že šetříte dvakrát – jednou díky dotaci na vstupních nákladech a následně díky nižším výdajům za energie.

Vyplatí se kombinovat

Mějte na paměti, že výsledná dotace je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených úprav. Čím lepší budou konečné energetické parametry vašeho domu, tím vyšší částku získáte. Podívejte se proto na svůj dům komplexně, zvažte všechny možnosti energetických úspor a zkombinujte více úsporných opatření najednou.

Nepodceňujte přípravu

Pro úspěšné vyřízení dotace věnujte čas důkladné přípravě. Projděte si základní podmínky programu, které najdete na webových stránkách programu. Zjistěte si, jaké dokumenty k žádosti potřebujete, a připravte si je dopředu. Při nejasnostech se neváhejte doptat na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR, kde vám poskytnou zdarma konzultaci a odbornou pomoc.

Dotaci vyřídíte přes internet

Pravdou je, že vyřízení dotace vám nějaký čas zabere, vše je ale dnes jednodušší. Podmínky programu Nová zelená úsporám se průběžně uvolňují, snižuje se počet potřebných dokladů a zrychluje vyplácení peněz. S úřadem komunikujete převážně elektronickou cestou, žádost podáte kompletně přes internet a ani její vyplnění není nijak složité.

Peníze od státu máte jisté

Bojíte se, že s žádostí strávíte hodně času a kvůli chybám dotaci nakonec nezískáte? Obavy nejsou na místě. Státní fond životního prostředí ČR vám poskytne vždy dostatek času na nápravu chyb. Pokud si o dotaci požádáte a splníte základní parametry programu, je jisté, že dotaci získáte. Peníze pro vás blokuje již v okamžiku doručení žádosti, při správném doložení všech potřebných dokumentů tedy nic nebrání jejímu vyplacení.

www.novazelenausporam.cz

Autor: SFŽP ČR