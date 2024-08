Dostupné ubytování v Hradci Králové nejen pro podzimní akce

V Hradci Králové to žije! Město každou chvíli pořádá nezapomenutelné akce. V létě zde proběhl první ročník závodu IRONMAN Czech, festival Rock for People, ale i koncert oblíbeného zpěváka Eda Sheerana. Že jste nic z toho nestihli? Také během podzimu je připraven lákavý program. Když to jen půjde, zdržte se zde i přes noc. Využít můžete levné ubytování přímo v centru města.

Co se v Hradci Králové v nejbližší době koná?

Tradičně o prvním víkendu v září se uskuteční slavnosti královny Elišky (7. 9. 2024). Město tradičně přivítá královnu Elišku Rejčku, na jejíž počest propukne velkolepá podívaná. Historické centrum oživí středověká řemesla, průvody, rytířská klání, středověké hry a rej komediantů. Nebude chybět lidově-řemeslný jarmark a oslavy zakončí večerní koncert a ohňová show. Na realizaci velkolepých slavností, které se řadí k největším a neprestižnějším akcím svého druhu v ČR, se každoročně podílejí přední umělci z Čech i zahraničí.

Den propagace zemědělství – Královéhradecké krajské dožínky 2024 (13. - 14. 9. 2024): Tradiční dožínky v Šimkových sadech s bohatým programem, ukázkami řemesel a ochutnávkou regionálních produktů.

Hradecký půl/maraton - 12. ročník (6. 10. 2024): Zúčastněte se běžeckého závodu na Velkém a Malém náměstí a v městských lesích.

Divadelní festival Čekání na Václava (28. 9. - 28. 10. 2024): Festivalem naplno startuje nová divadelní sezona Klicperova divadla v Hradci Králové. Těšit se můžete na nejlepší představení studiových, alternativních a progresivních „malých“ scén. Nejen hradecký divák tak má unikátní příležitost vidět v řadě za sebou legendární divadelní soubory z Prahy, Brna, Ostravy, Pardubic a dalších, a porovnat jejich nabídku představení s domácí tvorbou.

Jazz jde městem / Jazz Goes to Town 2024 (8. - 12. 10. 2024): Nenechte si ujít již 30. ročník mezinárodního hudebního festivalu Jazz Goes to Town. Představuje špičkové hudebníky z celého světa, kteří hrají širokou škálu žánrů, od tradičního jazzu, blues, fusion, mainstreamu, funky jazzu, be-bopu až po free jazz. Mezi hlavní body programu patří koncerty světoznámých sólistů, českých hvězd a začínajících umělců.

Ubytování Hradec Králové

Ať už se chystáte do Hradce Králové na jakoukoli akci, ideálním místem pro ubytování je AMAS HK. Můžete se spolehnout na levné a čisté ubytování v jedno až čtyřlůžkových pokojích v centru města, s přímým spojením MHD s autobusovým a vlakovým nádražím.

Turistická ubytovna skýtá levné ubytování pro každého v klidném prostředí. Pečlivé pokojské uklízejí všechny pokoje parním čističem a povlečení se zde pere s biologickým atestem. K dispozici máte vybavenou kuchyňku, společenskou místnost s televizí, ale i venkovní gril.

Levné ubytování v Hradci Králové můžete pořídit už od 210 Kč za osobu a noc, dle délky pobytu a kategorie ubytování. Další velkou výhodou je parkování v uzavřeném areálu, kde na váš vůz bude dohlížet kamerový systém. Je možné zde zaparkovat i s karavanem. Díky těsné blízkosti dálnice D11 je ubytování vhodné i pro projíždějící, kteří hledají ubytování na jednu noc. Ubytovna je oblíbená i cyklisty projíždějící po Labské stezce. Samozřejmostí je také bezplatná Wi-Fi v celém areálu.

Více informací najdete na www.amashk.cz.