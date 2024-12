Dosáhl čelní pozice na trhu

Co všechno spadá do vašeho portfolia a kdo jsou vaši zákazníci?

Těší mě, že mohu být součástí takto úspěšné skupiny, kde hrají obrovskou roli inovace a přinášejí prospěch všem zákazníkům – jak těm, kteří milují tradici, tak i těm na opačném konci, kteří chtějí ta nejnovější smart řešení. Ve společnosti jsem už 17 let, během nichž jsem pracoval pro čtyři různé evropské trhy. Za tu dobu se naše portfolio velmi rozrostlo. Dnes patří do naší skupiny technologická značka Hisense, která promlouvá k lidem, kteří mají rádi inovace, aplikace, sledují trendy a dává jim smysl je promítnout do každodenního života i domácnosti. Je současnou dvojkou na celosvětovém trhu televizorů a je globální jedničkou v kategorii Mini-LED televizorů se 110palcovou obrazovkou s mnoha prestižními oceněními. V sortimentu značky však najdete i chytré velké a malé spotřebiče včetně vícedveřových chladniček, kde si vydobyla neuvěřitelnou první pozici.

To ovšem není všechno...

Samozřejmě. Je tu i ikonická slovinská značka Gorenje se skutečně širokým sortimentem velkých i malých spotřebičů s téměř 75letou tradicí. Je to značka s důrazem na design pro rodiny, mladé aktivní lidi a nově také pro generaci Z. Dál máme naši tradiční českou značku MORA. Cílí hlavně na ty, kteří mají rádi tradiční rodinný život. Je nezpochybnitelnou jedničkou v kategorii sporáků a nabízí také velmi kvalitní a spolehlivé vestavné kuchyňské spotřebiče, které vás posunou ke zdravějším způsobům přípravy tradičních i moderních pokrmů a navíc jsou velmi úsporné.

Naopak v nejvyšším cenovém segmentu máme prémiovou skandinávskou značku domácích i profesionálních spotřebičů ASKO pro ty nejnáročnější zákazníky...

Všechny mají nadčasový design a špičkové technologie z profesionálních provozů, vynikají však i precizním řemeslným provedením a udržitelností.

To byly spotřebiče. Vy však vyrábíte i kuchyňský nábytek...

Ano, máme také rozsáhlou síť kuchyňských studií KUCHYNĚ gorenje, protože jsme také významným dodavatelem kuchyňského nábytku s třicetiletou tradicí. Každá ze značek je určená pro jinou cílovou skupinu zákazníků a tomu odpovídá i naše marketingová a multikanálová obchodní strategie včetně již funkčních a dalších připravovaných e-shopů.

Máme co nabídnout prakticky každému.

Nezůstáváte však jen u běžných obchodních aktivit, vaše působnost přesahuje i do dalších oblastí života. Spojili jste se také se zajímavými osobnostmi…

Máte pravdu. Důležitou roli u nás hraje i spojení se světem sportu. Například pro Hisense je to oficiální partnerství pěti fotbalových mistrovství Evropy a mistrovství světa, Hisense je také nově oficiálním sponzorem mistrovství světa klubů FIFA Club World Cup 2025™. Na lokální úrovni jsme se letos spojili s fotbalovou hvězdou Janem Kollerem. Gorenje je zase oficiálním partnerem EURO EHF 2024 mužů i žen. A naše česká značka MORA se angažuje hlavně lokálně: historické propojení máme s HC Olomouc, dlouhodobě podporujeme také naše vodáky v rámci Světovéhopoháru ve vodním slalomu nebo oblíbený letní Lipno Festival s naší ambasadorkou Katkou Neumannovou.

Zaměřujete se jen na svět sportu?

Určitě ne. Možná jste zaregistrovali i nového ambasadora a tvář značky MORA – michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka. Toto spojení je předzvěstí mnoha aktivit, které chystáme k velkolepému výročí 200 let od zrodu značky MORA jako jedné z nejstarších značek domácích potřeb a spotřebičů na celém světě.

Stále důležitějším tématem, které už společností značně rezonuje, je také udržitelnost a společenská odpovědnost.

Děláme to hlavně proto, že se s tímto přístupem ztotožňujeme i lidsky. Zapojujeme se dlouhodobě do mnoha projektů pomoci potřebným, jako byly například nedávné povodně, SOS vesničky, projekt Nedoklubko, Dítě v krizi a podobně. Jako společnost jsme dvakrát získali stříbrnou medaili EcoVadis za udržitelnost při výrobě velkých spotřebičů. Ta poslední nás řadí mezi 11 procent globálně nejlepších společností.