Dopřejte vaší kůži to nejlepší s výrobky ProNurse®

Jak výrobky ProNurse® fungují?

Ačkoli původně byly produkty značky ProNurse® vytvořené speciálně pro profesionální zdravotnický trh, staly se natolik oblíbenými, až se nakonec objevily i v běžných domácnostech. Proto si můžete být jisti, že za těmito kosmetickými přípravky stojí roky výzkumů, které jim dodaly opravdu funkční benefity vhodné pro léčebné, lázeňské i hygienické účely.

Základem produktů je vždy přírodní složka a vyvážené pH, které zajistí kvalitní funkci, stabilizaci a odstranění kožních problémů. No nejen to! Pomáhají také chránit a obnovit každý jeden typ pokožky.

Je také důležité zmínit, že kromě výzkumů jsou všechny výrobky řádně testovány a certifikovány, takže se nemusíte obávat nebezpečného složení nebo vedlejších účinků. Každá jedna série produktů totiž podléhá speciálním testům na přítomnost cizorodých látek, které by mohly způsobit jakékoliv komplikace.

V přírodě je síla



Jak jsme zmínili, každý jeden z výrobků obsahuje přírodní složku, která se perfektně postará o skvělý stav namáhané a poškozené pokožky.

Již v roce 2014 přinesla společnost MEDISUN profi s.r.o. na trh jako první výrobek z budoucí řady ProNURSE® speciální mast s vysokým obsahem zinku, která byla určena pro velmi zatíženou pokožku. Ať už se jedná o léčbu proleženin nebo jen o prevenci jejich vzniku, tato zázračná mastička si s ní hravě poradí. Díky její jemnému složení s obsahem přírodních olejů se také skvěle roztírá a tím pádem její aplikace nezpůsobuje žádnou bolest navíc.

Také naše tělová mléka a krémy ProNURSE® dokáží zklidnit namáhanou pokožku, jako například speciální krém a mléko s obsahem konopného oleje a nyní i CBD (Kanabidiol) které se díky svým účinkům stali opravdu populárními. U některých infekčních onemocnění kůže nebo při častém používání dezinfekce se stává, že po aplikování krému rány štípou, což tedy vůbec není příjemné. Právě proto byl vytvořen ošetřující krém na ruce s obsahem měsíčku lékařského, který se opravdu rychle vsakuje a zabraňuje bolestivému praskání kůže.

Aby však portfolio produktů nebylo jen o krémech, v nabídce naleznete i speciální sprchový gel, který můžete zároveň využít i jako šampon. Díky obsahu konopného oleje se tak o vaši pokožku postará doslova od hlavy až po paty.

Produktová řada ProNURSE® dnes obsahuje 4 řady.

ProNURSE® řada určená nejen pro zdravotnictví a profesionální trh

ProNURSE® BABY řada určená pro novorozence a děti od 0 do 3 let

ProNURSE®Health základní řada s CBD

ProNURSE®Golden Edition řada s vysokým obsahem CBD

Výrobky ProNURSE® jsou určeny nejen k ošetření kožních defektů, či kůže dlouhodobě ležících nebo imobilních pacientů, ale také o každodenní péči suché a drsné pokožky. Vždyť do jejího zdraví se určitě vyplatí zainvestovat. Dejte jí to, co nejvíce potřebuje – účinky čisté přírody a jistotu profesionální zdravotnické péče.