Dopřejte si přírodní péči i odpočinek

Začněte se správnou péčí o svou pleť a pokožku ještě dnes!

Poznejte přírodní kosmetiku české značky Botanicus, která od počátku usiluje o spojení tří základních principů: ekologického pěstování kvalitních surovin, jejich následného zpracování a prodeje výrobků. Pěstování rostlin a bylin je základem extraktů, které z čerstvých bylin vyrábíme. Takto schválený materiál používáme jako surovinu do kosmetických i potravinářských výrobků. Vybírat můžete nejen z široké nabídky kosmetických produktových řad a výrobků péče o tělo, ale také z nabídky bio potravin.

Rádi vás uvítáme v obchodech Botanicus v Praze Ungeltu, Ostré, Českém Krumlově a Karlových Varech, kde vám vždy rádi poradíme s výběrem vhodných produktů. Vybírat můžete také online prostřednictvím našeho e-shopu.

Pro snadnější výběr vám přinášíme malou inspiraci

Nikdy není pozdě na to, začít pečovat nejen o svou mysl, ale také o své tělo. Pravidelnou a důkladnou péči potřebuje pleť i pokožka celého těla. Základem pro zdravou a hydratovanou pokožku je volba správných přípravků. Používání kvalitní kosmetiky je ten nejlepší způsob, jak udržet pokožku svěží a vláčnou. Tato pravidla platí nejen pro dospělé, ale především pro naše nejmenší.

Dětská řada přírodní kosmetiky Botanicus

K pokožce je potřeba přistupovat s láskou a obzvlášť k té dětské. Protože děti jsou to nejcennější, co máme, chceme jim už od narození dopřát tu nejkvalitnější péči. Vyvinuli jsme čtyři základní vyvážené produkty péče o dítě v souladu s přírodou, které přirozeně podporují a zachovávají vlastnosti a funkce citlivé dětské pokožky.

Naše dětská kosmetika je vhodná pro děti již od narození, obsahuje pouze čisté přírodní oleje a bylinný extrakt z řepíku lékařského, neobsahuje žádnou chemii, ani esenciální oleje, aby nedošlo k podráždění jemné dětské pokožky.

Pokožka dítěte je až 5x tenčí než dospělá a zároveň obsahuje mnohem více vody. Citlivá pokožka dětí absorbuje všechny látky daleko rychleji, proto jí svědčí živé a aktivní látky z přírody. Dětské pokožce je dobré dopřát po koupeli hydrataci a výživu. To zvládne náš olej, máslo nebo krém.

Všechny výrobky v řadě pro děti obsahují extrakt z hojivého řepíku lékařského. Součástí řady je také pupalkový olej, který obsahuje nenasycené mastné kyseliny, zejména kyselinu gama-linolenovou, která napomáhá při regeneraci a zklidnění pokožky. Tělové máslo a krém obsahují také bambucké máslo, které má díky svému obsahu nezastupitelné kosmetické vlastnosti.

Stejně tak jako celý náš sortiment, tak také řada dětské kosmetiky Botanicus se vyrábí v České republice a zachovává vkusný, minimalistický design s respektem k přírodě.

Dětskou kosmetiku Botanicus si oblíbí celá rodina. Je určená pro miminka, děti i maminky.

Potřebujete ochranu pro vaši pokožku? Sáhněte po některém výrobku z řady bambucké máslo, které má díky svému obsahu nasycených a nenasycených mastných kyselin, minerálů, vitamínu E a provitamínu A nezastupitelné kosmetické vlastnosti. Bambucké máslo s kukui a rakytníkem obsahuje účinné ochranné a hydratační přísady, které společně působí na pokožku. Olej z kukui zajišťuje proniknutí do hlubších vrstev a změkčuje suchou pokožku. Olej z rakytníku a pupalky dvouleté obsahuje účinné látky pro stárnoucí pokožku a je bohatý na vitamín A a E, výživné látky a karoten. Tyto látky jsou přirozeným antioxidantem. Lze používat denně jako jemnou ochranu pokožky.

Vybíráte kvalitní kosmetiku pro muže? Vyzkoušejte výrobky z Botanicus řady pro muže. Stejně jako u ostatních našich výrobků také tato řada obsahuje nejvyšší možné množství rostlinných surovin. Pečlivě vybrané esenciální oleje olibanum, myrha, geranium bourbon a jalovec dodávají produktům příjemnou vůni speciálně určenou právě mužům. Unikátní ingredience a minimalistický design, taková je řada Botanicus kosmetiky pro muže.

Nejen pokožka potřebuje kvalitní kosmetiku. Skvělou volbou může být některý z Botanicus šamponů, které neobsahují SLS a SLES. Speciální šampon s levandulí vhodný pro každodenní použití na normální a mastné vlasy. Obsahuje zklidňující extrakt z květů Levandule lékařské a čisticí esenciální oleje lavandin a cypřišek. Jemný šampon s esenciálním olejem růže pro všechny typy vlasů. Obohacen extrakty z čerstvé ekologicky pěstované šruchy, salátu a přesličky. Podporuje růst vlasů a je vhodný pro zvětšení objemu a pružnosti vlasů. Přirozená vůně je docílena obsahem čistého růžového oleje a směsí čisticích esenciálních olejů. V neposlední řadě nejen pro muže vhodný Speciální šampon s pivem a chmelem vhodný pro normální a zesláblé vlasy tmavších odstínů. Obsahuje pivo a pro posilující účinky také extrakty z chmele, vrby a vlašského ořechu.

Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus v Ostré

Máte rádi nejen přírodní kosmetiku, ale také zážitky a výlety s rodinou? Máte chuť vyzkoušet si tradiční řemesla? Chcete vidět brusiče kamene při práci, mlýn s vodním kolem, poznat atmosféru středověké vesnice? Podívat se, jaké znali lidé bylinky a stromy, zabloudit v bludišti? Vyrazte do Centra řemesel a bylinných zahrad Botanicus nedaleko Prahy v Ostré u Lysé nad Labem.

S dětmi si můžete vyzkoušet starobylá řemesla a užít si hezký den v dobové vesničce s přilehlými bylinnými zahradami.

V průběhu celé sezony si můžete vyzkoušet výrobu mýdla, ručního papíru, svíčky, provazu nebo si vytočit misku na hrnčířském kruhu. Poté si můžete projít tematicky rozdělené bylinné zahrady, zabloudit v bludišti nebo si v zahradách jen v klidu odpočinout. Pokud dojdete až na úplný konec, objevíte Arboretum Dagmar a Václava Havlových s jedinečnou botanickou sbírkou dřevin. Na travnaté ploše si můžete prohlédnout výstavu fotografií, kde vám ukážeme krásu africké Zimbabwe očima zimbabwské fotografky Lesanne Dunlop.

Každou sobotu jsou v otevřeném divadle k shlédnutí kejklířská, divadelní či hudební vystoupení. Vybrané soboty jsou doplněné doprovodným programem s přednáškami o levanduli, jedlých květech či rakytníku, ochutnáte pokrmy z malin a jahod nebo můžete zrelaxovat v zahradách při čtení s Bárou Štěpánovou.

Během prázdnin můžete vyzkoušet své dovednosti během lukostřeleckých turnajů nebo si užít dětský den se vším, co k tomu patří. Je toho spousta, co se dá v našem areálu zažít, a my vás rádi u nás v Ostré od jara do podzimu uvítáme.

Více informací o centru řemesel a zahradách naleznete na našich webových stránkách www.botanicus.cz nebo v blogu na našem e-shopu.

