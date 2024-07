Dopravce testuje automatizované elektrobusy pro Ósaku a její okolí

Společnost Osaka Metro hodlá provozovat elektrobusy, které budou přepravovat návštěvníky v areálu výstaviště Ósaka-Kansai a v jeho okolí, na „úrovni 4“. To znamená, že za určitých podmínek, jako je trasa a rychlost, nebudou potřeba řidiči.

V průběhu příprav na tento krok provádí firma od března letošního roku na veřejných komunikacích v Maišimě a dalších částech města Ósaky demonstrační testy „úrovně 2“, při nichž řidič sedí na místě řidiče a sleduje autobus za jízdy.

V přední a zadní části elektrobusu jsou nainstalovány senzory a kamery, které monitorují vzdálenost od okolních vozidel a chodců atd. Na mostech autobus pokračuje v jízdě, aniž by jej řidič musel ovládat, a to na základě značek zapuštěných do vozovky.

Společnost doufá, že v době konání veletrhu Expo bude provozovat celkem deset velkých i malých autobusů poté, co provede řadu experimentů a získá od národní vlády povolení k provozu na úrovni 4.

Hideaki Kawai, prezident společnosti Osaka Metro, řekl: „Kromě klesající porodnosti a stárnutí populace musíme zefektivnit náš provoz, abychom snížili emise oxidu uhličitého a uspokojili diverzifikované potřeby cestujících. Odpovědí na to jsou automatizované autobusy na elektrický pohon. Doufám, že si návštěvníci Expa odnesou význam tohoto projektu a budou vkládat velké naděje do jeho budoucnosti.“

Tento text je součástí projektu informováni o české účasti a dění na Expo 2025 v gesci Protext ČTK.