Domy, kde dřevo vidíte i cítíte okamžitě

Dřevostavba, nebo skutečně dřevěný dům?

Vnímáte dřevostavby jako subtilní konstrukce na bázi dřeva, opláštěné hromadou dalšího materiálu a s masivním dřevem si spojujete jen sruby a roubenky, které k modernímu životnímu stylu každému nesedí? Připouštíte si, že dům může být postavený z masivního dřeva a zároveň působit velmi moderně? Pak určitě vaší pozornosti nemůže uniknout stavební systém, který si pomalu ale jistě podmaňuje svět a je označován za materiál budoucnosti – křížem vrstvené dřevo neboli CLT (z anglického Cross Laminated Timber). Tato technologie s přehledem splňuje náročné požadavky na moderní bydlení a současně ponechává volnost kreativním architektům. Zároveň je synonymem tuhosti a kompaktnosti a jednoduchých konstrukčních detailů. V mnoha ohledech překonává beton i ocel. Stavební firmy u CLT oceňují prefabrikaci, která vede k rychlé a přesné výstavbě. A co na to klienti? V těch probouzí silné emoce krása přírodního dřeva, které se propisuje až do jejich interiérů. Bydlí v dřevěných domech, kde dřevo vidí i cítí a mohou si na něj kdykoli sáhnout.

České CLT

Průkopníkem CLT u nás je ryze český NOVATOP. Historie společnosti AGROP NOVA a.s., která stavební prvky pod touto značkou na Moravě vyrábí, se píše od roku 1992 a dnes patří k jedné z nejmodernějších v Evropě. Díky špičkové a dlouhodobě stabilní kvalitě úspěšně dodává na vyspělé trhy, především ty evropské. NOVATOP je zpracováván převážně ze dřeva českých jehličnanů a celý výrobní proces splňuje náročná kritéria pro řadu certifikací. Cílem certifikací je deklarovat zákazníkům zdravotně nezávadné výrobky vyráběné s maximálním ohledem na životní prostředí. Dokládat přesnou informaci o tom, jak výrobce hospodaří s energiemi a vodou, nakládá s odpady, jak přispívá ke snížení produkce oxidu uhličitého, emisí, v jaké míře používá udržitelné materiály.



České CLT je vyhlášené svou pohledovou kvalitou.

Nosná konstrukce zároveň vnitřním povrchem

Jednou z nejvýraznějších vlastností NOVATOPu je možnost přiznat nosnou konstrukci v interiéru a využít pohledové dřevo pro finální řešení vnitřních povrchů. Dřevo v interiéru oslovuje už celé generace architektů a skvěle se vyjímá v moderních stavbách, díky tomu si získává stále více příznivců. Pohledové panely totiž dokážou velmi elegantně skloubit velký podíl dřeva s moderním designem a vykouzlí příjemné vnitřní prostředí uvnitř každého domu. Dřevo jako přírodní materiál dobře vypadá, je příjemné na dotek a voní. Zároveň je potřeba zdůraznit, že působí na zdravotní stav člověka pozitivně a zlepšuje jeho tělesné a duševní zdraví.



Architekti rádi kombinují dřevěné povrchy s klasickou malbou, pohledovým betonem, vinylem i kovem. Skvělou příležitost dostávají panely u přiznaných stropů nebo v podhledech podkroví, kdy tvoří zároveň funkční nosnou vrstvu a umožňují zapouštění světel a vedení instalací přímo v konstrukci.

NOVATOP se často používá i na další interiérové prvky – např. dveře, nábytek. Frézováním do plochy anebo opracováním přiznaných hran vznikají krásné detaily rozličných interiérových prvků. Dřevo na panelech je možné upravovat stejně jako přírodní dřevo, popř. jej i barevně tónovat.

Architekt: třiarchitekti

Možné aplikace NOVATOPU jsou jen na fantazii architektů a investorů, Architekt: Pascal Flammer.

Moderní dřevěné domy z NOVATOPU

Vlastnosti stavebního systému NOVATOP umožňují vytvářet odvážná, ale bezpečná konstrukční řešení. Díky nim přitahuje i zraky těch, kteří dřevostavbám nedůvěřovali. Domy postavené z NOVATOPu navíc oslovují jedinečným interiérem, důrazem na ekologii i odkazem k udržitelnému životnímu stylu. Pojďme se podívat na jeho hlavní rysy a výhody, které oceníte v každém domě.

Stavební systém je tvořený jedinečnou metodou, a to skládáním masivních dřevěných lamel do kříže. Součástí systému nejsou jen stěnové panely, ale i důmyslné střešní a stropní elementy. Ze systému NOVATOP proto postavíte celý dům s plochou i sedlovou střechou, popř. snadno realizujete přístavbu, nadstavbu, podkroví apod.

V interiéru moderního domu postaveného z NOVATOPu najdeme rovné a čisté pohledové stěny z masivního dřeva, které dávají vnitřku domu jedinečný ráz a atmosféru.

S ohledem na vysokou kvalitu vysoušení dřeva ve výrobě je stavba tvarově stabilní a minimalizuje se tvorba trhlin. Díky technologii sušení a lepení si udržují křížem lepené panely stálý tvar a rozměry i při změně teplot a vlhkosti.

Domy z NOVATOPu jsou typické vysokou pevností a statickou únosností, vytvářejí masivní a bezpečnou celodřevěnou konstrukci odpovídající vysokým nárokům na moderní architekturu.

Špičkové detaily z velké části eliminují chyby na stavbě a zásadně ovlivňují životnost stavby – od založení, kotvicích prvků, spojů, usazení jednotlivých panelů až po spoje s jinými stavebními systémy a prvky.

Stropní elementy NOVATOP vyplněné vápencovou drtí pomáhají významně snižovat kročejový hluk. Masivnost tohoto řešení téměř kompenzuje hutnost betonového stropu.

Další výhodou je rychlost a nenáročnost výstavby. Prefabrikované panely jsou dovezeny na stavbu a přímo montovány, což zvyšuje ekonomickou efektivitu celé výstavby.

Masivní velkoformátové panely NOVATOP jsou prefabrikované v přesných formátech s vybraným opracováním spojů, s otvory pro okna a dveře a s dalšími individuálními úpravami jako příprava tras pro rozvody či doplnění tepelné a zvukové izolace. Hotové panely jsou odváženy přímo na místo stavby. Konstrukce se staví na připravenou a odizolovanou základovou desku, ke které se kotví pomocí L profilů. Jednotlivé panely se spojují vruty do dřeva a s ostatními konstrukcemi se pojí různými druhy stavebního kování. Vzhledem k vysokým hmotnostem jednotlivých panelů jsou k manipulaci vhodné jeřáby.



Konstrukce NOVATOP je synonymem tuhosti a kompaktnosti.

Hrubá stavba může být postavena i během několika hodin. Na hotovou konstrukci se pak aplikují výplně otvorů, izolace a fasáda dle požadavků projektu. V interiéru mohou být panely ponechány nezakryté s přiznanou strukturou smrkového dřeva. Interiérové povrchy je potřeba během stavby chránit před poškozením a celou stavbu zajistit před povětrnostními vlivy.



Technologická vyspělost systému NOVATOP eliminuje chyby běžných dřevostaveb a tím zásadně zvyšuje kvalitu hotových staveb. Vyniká rychlostí výstavby, přesností jednotlivých komponentů, snazším dodržením neprůvzdušnosti obálky a minimalizací chyb způsobených lidským faktorem. Konstrukční prvky nevytváří tesař na stavbě, ale CNC stroj ve výrobní hale s velkou přesností z dat, která zadává projektant. Ten zná veškeré souvislosti a návaznosti domu.

Precizní opracování panelů se provádí už ve výrobě.

Stavba jako stavebnice

NOVATOP ve spojení s dalšími materiály působí v interiéru velmi současně a nadčasově.

Pohledové dřevo a pohledový beton si notují.

Ložnice je branou do světa snů a trávíme v ní přibližně třetinu života. Mnoho studií už prokázalo, že dřevo působí blahodárně na naše zdraví a právě v ložnicích napomáhá lepšímu spánku, působí uklidňujícím způsobem. Bonusem je charakteristická vůně.



Do koupelen NOVATOP moc nedoporučujeme. Na druhou stranu nutno říct, že správně konstrukčně zabudované a ošetřené dřevo překoná i náročné podmínky.



