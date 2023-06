DOMARK: 30 let pohodlí

Lokální nábytkářská značka DOMARK letos slaví 30 let na trhu, během kterých si vybudovala skvělou pověst a získala důvěru tisíců zákazníků. Rezonují s vámi hodnoty jako kvalita, nadčasovost, pohodlí, udržitelnost, originalita? Pak byste si DOMARK mohli také oblíbit.

Vydali jsme se do pražských Holešovic do moderního showroomu s čalouněným nábytkem DOMARK a řadou dalších zařizovacích předmětů nezávislých značek, abychom si popovídali s majitelkou a duší českého zastoupení původem slovenské značky, paní Alicí Sladkovskou.

Nadčasovost a kvalita jako cesta k udržitelnosti

„Našim designérům vděčíme za to, jak dokáží předpovídat dobu a tím i požadavky klientů – zpravidla se v nich opakuje život v příjemném, krásném a zdravém prostředí bez vysokých nároků na jeho údržbu a obměny. To vše se daří přenášet do variabilních návrhů nábytku,“ oceňuje kreativní práci svých spolupracovníků.

DOMARK je známý svým nekompromisním důrazem na kvalitu. „Materiály vybíráme s ohledem nejen na estetiku, je pro nás důležitá odolnost, dlouhá životnost i původ. Spolupracujeme dlouhodobě se zodpovědnými evropskými dodavateli potahových materiálů i výplní. Stabilní dřevěné konstrukce pokrývají v sedacích částech za studena lisované polyuretanové pěny. Jejich vysoká hustota zaručuje, že sedačky jsou hned od začátku jejich používání měkké a elastické, a zároveň si tyto vlastnosti zachovávají dlouhé roky i v exponovaných místech. Opěrné polštáře s oblibou plníme sypaným husím peřím, které zaručuje maximální komfort a přizpůsobí se jakékoli postavě.“

Dalším klíčovým prvkem je precizní ruční zpracování. DOMARK má na sousedním Slovensku tým zkušených řemeslníků, kteří věnují každému kusu nábytku maximální péči a při své práci zúročují mnohaleté zkušenosti. Ruční práce se smyslem pro detail dodává nábytku jedinečný charakter.

„Jsme hrdí na to, že díky inovacím v technologiích, materiálech a vysokým očekáváním našich designérů i zákazníků zlepšujeme procesy ve výrobě a v oblasti jakosti jdeme spíše proti proudu – rok od roku už celých 30 let nejen udržujeme, ale postupně s rozšiřujícími se možnostmi stále zvyšujeme kvalitu našeho nábytku. Díky tomu zpomalujeme jeho životní cyklus a od zákazníků dostáváme opakovaně informace o tom, že kousky od nás jim přinášejí pohodlí do každodenního života třeba už i dvě dekády.“

Spokojený zákazník na první místě

Spokojenost zákazníků je pro DOMARK Praha prioritou číslo jedna. „Zákazníci se za námi vracejí díky individuálním přístupu. S radostí je zahrneme vším, co víme – vysvětlíme výhody a vhodnost všech materiálů, pomůžeme s výběrem látek a sestavením nejvhodnější modulární sedací soupravy pro daný prostor. Nakonec zpracujeme 3D návrh interiéru, abychom se ujistili, že jsme zákazníkem opravdu na stejné vlně a z výsledku bude nadšený. Samozřejmě zajistíme profesionální dopravu, instalaci i případný servis,“ doplňuje paní Sladkovská.

„Slyšet, že jsme překonali očekávání, je pro nás tou největší odměnou.“

Prostor pro inspiraci

Pro inspiraci a představu o sortimentu nabízí DOMARK svůj showroom v Praze-Holešovicích. Prostor vám, návštěvníkům, pomáhá přiblížit atmosféru, jakou si můžete doma vytvořit se sedačkami, křesly a čalouněnými postelemi DOMARK, dřevěným nábytkem Javorina, můžete se nechat okouzlit i doplňkovým sortimentem – prémiovým povlečením Marieli, hodinami z dílny Dalibora Farného, které jsou hotovým uměleckým dílem. Vybrat si obraz, osvětlení nebo ozvučení. Probrat se zkušenými interiérovými designéry své otázky a ​​získat lepší představu o plánovaných změnách díky nové službě – 3D návrhu, který usnadní výběr toho pravého kusu nábytku, a získat rady a tipy, jak ho nejlépe začlenit do prostoru.

Sníte-li o nábytku, který si zamilujete na dlouhé roky, a zážitku z celého procesu jeho pořízení, DOMARK Praha je to pravé místo, kde se zastavit.

U Průhonu 1624/1a, 170 00 Praha 7 – Holešovice

www.domarkpraha.cz