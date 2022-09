Domácí prostředí a odborný personál – to je strakonická porodnice

Ve strakonické porodnici se ročně narodí okolo 700 dětí. „Je to dost porodů na to, aby lékaři i porodní asistentky měli dostatek zkušeností a zůstávali profesně na výši. Zároveň je to takový počet porodů, který nám umožňuje, abychom na péči o maminky i miminka měli čas a poskytli jim maximálně individuální přístup,“ říká primář oddělení Václav Vlášek.

Individuální porodní plán rodičky maximálně respektujeme. Při porodu mohou maminky využít řadu relaxačních pomůcek.

Na individuálním přístupu si porodnice zakládá. „Snažíme se maximálně respektovat porodní plán vypracovaný rodičkou. Pokud není možné ho dodržet, vše s nimi dopředu konzultujeme. Respektujeme soukromí rodiček. Na porodním pokoji je s nimi většinou nastávající tatínek a jen nezbytně nutný personál. Při porodu používáme moderní relaxační pomůcky, úlevové polohy, hydroterapii nebo aromaterapii,“ vysvětluje vrchní sestra Miloslava Bláhová, která dodává, že maminky mají také možnost tlumení porodních bolestí epidurální analgezií nebo inhalačním analgetikem. „To je směs oxidu dusného, kterému se také říká rajský plyn, a kyslíku. Má rychlý nástup účinku a po ukončení inhalování se rychle odbourává z těla. Po porodu preferujeme bonding, tedy co nejrychlejší přiložení dítěte k matce, a to i u matek po císařském řezu ve svodové anestezii.“ upřesňuje Bláhová s tím, že pokud je matka po císařském řezu v plné anestezii, je možné bonding provádět i s tatínkem.

Novorozenec je od narození a prvního ošetření spolu s matkou na porodním pokoji i následně na oddělení šestinedělí. Tam mají pacientky s novorozenci k dispozici dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, TV a WIFI připojením. Nebo mohou zvolit jeden ze dvou nadstandardních jednolůžkových pokojů, kde s nimi může být ubytovaný i doprovod. Návštěvní doba na oddělení šestinedělí, včetně pooperačního pokoje, až do 20 hodin.

Za podporu kojení získalo oddělení šestinedělí titul ,,Baby friendly hospital“. Dbáme i na pestrou stavu rodiček, kromě nového odlehčeného jídelníčku je jim 24 hodin denně k dispozici chladící box se svačinkami, cereálie a ovoce.

Za přístup pracoviště ke kojení novorozenců nese oddělení šestinedělí titul ,,Baby friendly hospital“ – nemocnice přátelská k dětem. A s vyváženou stravou nezapomíná ani na novopečené maminky. Nutriční terapeutka ve spolupráci s kuchyní po dlouhodobém sledování sestavila pro oddělení šestinedělí zcela nový jídelníček. „Maminky nestojí o typickou hutnou českou stravu. Častěji zařazujeme do jídelníčku například dušený plátek se zeleninou, ryby a řadu dalších odlehčených jídel. Hlavně přílohy jsou hodně obohacené o zeleninu,“ vysvětluje staniční sestra Hana Hanzlíková. Po celý den mají maminky v jídelně na oddělení k dispozici občerstvovací pult a lednici, kde si mohou kdykoli během dne i noci navíc dopřát cereálie, müsli, ovoce, mléko a mléčné výrobky – kefír, jogurty a jogurtová mléka, máslo, sýry, ale třeba také nutelu, med nebo marmeládu.

Možnost doplnit hlavní jídlo o svačinky celodenně připravené v jídelně v lednici maminky vítají. Potvrdila to i novopečená maminka, která už se balila na cestu domů. „Mám ráda müsli i jogurty a kefír, takže jsem si s chutí dala. Určitě je dobré, že ta možnost je. Ať už na doplnění energie po porodu a mléčné výrobky jsou asi dobré i na podporu kojení.“

S porodními asistentkami zůstávají maminky v kontaktu i po odchodu domů. Rády jim pomohou s kojením nebo v začátcích domácí péče o miminko.

Domů maminky s novorozencem většinou odcházejí 3. - 5. den po porodu. Na památku si mohou odnést pamětní list s prvním otiskem nožičky čerstvě narozeného miminka, ale také řadu praktických věcí, protože oddělení šestinedělí nabízí možnost zapůjčení novorozenecké postýlky a monitoru dechu Babysense. Ten slouží jako prevence náhlého úmrtí novorozence. Po propuštění mohou maminky zůstat v kontaktu s porodními asistentkami, které nabízejí telefonickou pomoc – Infolinku kojení nebo odbornou péči v domácím prostředí.

Nastávající maminky se mohou s porodnicí seznámit už před porodem. Od 36. týdne těhotenství se mohou v porodnici dokonce zaregistrovat k porodu. Až do porodu pak do nemocnice dochází na pravidelné kontroly a potřebná vyšetření. Výhodou je, že se seznámí s prostředím i personálem porodnice. Ale ani maminky bez registrace se nemusejí bát, že by pro ně nebylo místo. Registrace je podle primáře gynekologicko-porodnického oddělení strakonické nemocnice MUDr. Václava Vláška výhodná také pro personál porodnice. „Lépe známe zdravotní stav rodičky i dítěte. Včas víme o případných možných komplikacích a společně s maminkou se na ně můžeme připravit.“

Špičkové přístrojové vybavení umožňuje lékařům být v případě potřeby okamžitě on-line v kontaktu s českobudějovickou neonatologií.

Na případné i vážné poporodní komplikace zdravotního stavu novorozence je strakonická porodnice také připravená. Disponuje speciálním lůžkem, které je spojené s neonatologickým oddělením českobudějovické nemocnice. Vyhřívané lůžko dokáže monitorovat životní funkce dítěte a současně s online videohovorem je předávat lékaři v českobudějovickém neonatologickém centru, který dítě díky kamerám současně i vidí. „Pokud se tedy u novorozence vyskytne nějaký neobvyklý zdravotní problém, mohou být lékaři okamžitě ve spojení s kolegy z neonatologie a společně rozhodnout, zda je nutný transport dítěte na specializované pracoviště v Budějovicích,“ upřesňuje primář dětského oddělení Nemocnice Strakonice Martin Gregora. Ve Strakonicích rodí ženy od 36. týdne těhotenství. Předčasně narozené děti se obvykle rodí v perinatologickém centru v Českých Budějovicích, kam jsou převezeny ještě v lůně matky.