Domácí oáza klidu a pohody

Plán „přežití“

Odborníci na krizové situace radí – vytvořte si strategii, jak se postavit strachu! V první řadě bychom si měli vytvořit plán, jak budeme trávit den po dni, můžeme se třeba vžít do trosečníků na pustém ostrově. Tahle hra navíc zaujme i děti a budou se na ní s nadšením podílet. V první řadě si sepište jídelníček a položte si otázku, co budete snídat, obědvat a večeřet v následujících dnech. Podobně si rozmyslete, co budete pít. Do pitného režimu zařaďte i nápoje, na které jste zvyklí, vyhýbat bychom se ale měli močopudným nápojům, které zbytečně dehydrují organismus. Důležité také je najít vhodnou zábavu, jinak se několik dnů v domácí izolaci bude zdát mnohem delších. Karty, společenské nebo deskové hry by neměly chybět v žádné domácnosti, ať už pro dlouhé zimní večery nebo právě pro nečekané dny v karanténě. A za každou výhru může následovat odměna v podobě sladkosti podle plánu!

Posádka na palubu

Jako v každé správné posádce, každý, včetně dětí, by měl mít svou úlohu a roli, díky které se cítí užitečný a potřebný a která mu lépe pomůže přečkat nestandardní časy. Kdo je u vás doma kapitánem, prvním důstojníkem, zásobovačem? Každá role je svým způsobem rituál. Ten lze ostatně vytvořit skoro z každé denní činnosti – vydatná snídaně s kávou, oběd přesně ve 12 hodin a podobně. Nejdůležitější je však vážit si společných chvil a před každým jídlem říct tři pozitivní věci, které za den udělaly člověku radost.

Provianťák dělá inventuru

Prvním a zásadním úkolem člena rodiny s funkcí provianťáka je udělat inventuru potravin, kosmetiky a drogerie a sepsat seznam a stav zásob. Podle toho rozděluje potraviny a úzce spolupracuje s kuchařem a zásobovačem. Jaké potraviny mít doma v zásobě? Odborník na přežití Amar Ibrahim z OUTDOOR SURVIVAL shrnuje: „V první řadě bychom měli myslet na vodu a mít vždy v zásobě alespoň 1 litr na osobu na den. Dále se vždy hodí mouka, těstoviny, luštěniny, rýže, mléko, olej, cukr, sůl a maso, nejlépe v sušené podobě nebo v konzervě. Doporučení německé vlády, a já se k němu přikláním také, zní, že bychom vždy měli doma mít zásoby alespoň na 14 dní. Měli bychom dbát nejen na výživovou hodnotu, ale také na trvanlivost. Základním pravidlem je nakupovat ve větším množství a postupně odebírat.“

TIP: Uchovávání masa představuje obecný problém. Stačí pár hodin bez proudu a maso chlazené v lednici nebo mrazáku můžete vyhodit. Maso ve vlastní šťávě od EXPRES MENU ale můžete skladovat i 3 roky v pokojové teplotě díky speciální metodě konzervace. Maso se dá zkombinovat s nejrůznějšími přílohami, zeleninou nebo z něj lze udělat pomazánku. Díky zakonzervování ve vlastní šťávě se během skladování dobře odleží a jde tak o úplnou lahůdku v časech nepohodlí.

Udělejme si pořádek ve věcech i v sobě

Delší pobyt doma je ale příležitostí k udělání pořádku i v oblečení, hračkách nebo botách a k tomu, abychom nepotřebné vyhodili, darovali nebo přetvořili ve výrobek, který může sloužit další roky. Pořádek vede k vyjasnění mezilidských vztahů a to je cestou k bohatství.