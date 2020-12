Domácí bateriové úložiště AES od české firmy – cesta k soběstačnosti

Kapacita bateriových úložišť se pohybuje okolo 4,8 – 16 kWh. S posilující tendencí „chovat se udržitelně“ zájem o tyto technologie stoupá nejen u firem, ale i v běžných domácnostech. Pomáhají tomu také podpůrné programy ministerstev, zejména MŽP s programem Nová zelená úsporám, který je určený právě pro vlastníky domů. Cesta k soběstačnosti se tak otvírá i pro české domácnosti.

Program Nová zelená úsporám umožňuje do konce roku 2021 podat žádost o poskytnutí podpory na pořízení akumulačního zařízení v kombinaci s fotovoltaickým systémem, a to až ve výši 150 tisíc korun.

Energeticky soběstačný dům s akumulační stanicí AES

Společnost FENIX Group, která je leaderem na evropském trhu ve výrobě elektrických topných systémů, vyvinula bateriové stanice s kompletně českým řešením. Budoucností jsou energeticky soběstačné domy, proto společnost rozšířila své aktivity i o nový segment – pokročilá energetická úložiště. Řízené ukládání energie naprosto přirozeně navazuje na 30leté zkušenosti společnosti s elektrickým vytápěním, které jako decentralizovaný systém s vysokou účinností a možností přesné regulace dokonale zapadá do konceptu optimálního nakládání s energií.

Domácí bateriové úložiště AES je chytré a na síti nezávislé energetické řešení pro domácnosti. Ukládá solární energii a umožňuje v budoucnu její využití v době, kdy je potřeba. Akumulační stanice maximalizuje nezávislost energeticky soběstačných domů a pomocí integrovaného systému kontroly dokáže ovládat a optimalizovat tok elektrické energie.

České domácí bateriové úložiště pro soběstačné domy | foto: Fenix Group

Získaná elektrická energie, kterou zrovna nevyužijete, může být přímo vrácena do veřejné sítě. V případě, že vlastníte nemovitost a nemáte s poskytovatelem energií dohodnuty dodávky tzv. přetoků do distribuční sítě, lze energii uchovat pomocí akumulátorů pro další využití v domácnosti. Naopak nedostatek elektrické energie v domácím bateriovém úložišti můžete kompenzovat z veřejné sítě, a to přednostně z nízkého tarifu. Akumulační stanice najde využití jak v síťovém, tak v ostrovním nesíťovém řešení.

Na jakém principu funguje domácí bateriové úložiště AES?

Solární energie díky instalovaným akumulátorům vytváří silný a stabilní energetický zdroj.

Střídač pracuje v obousměrném (4Q) režimu. Dokáže tak energii zároveň odebírat i dodávat.

Domácí bateriové úložiště tvoří akumulátory LiFePO4 s životností 8000 cyklů, což představuje alespoň 10 let užívání. Disponuje dvěma vstupy MPPT s výkonem 6kWp (na každý vstup). Bateriové úložiště je možné dobíjet z distribuční sítě, podporuje vzdálený přístup pro řízení a dohled a umožňuje napájet dobíjecí stanici elektromobilu.

Na webové prezentaci AERS najdete detailní popis a parametry domácího bateriového úložiště.

Na jakém principu funguje domácí bateriové úložiště?, | foto: Fenix Group

Jak energeticky soběstačný dům využívá domácí bateriové úložiště?

Ukládá energii v době nadprodukce s cílem udržet energetický chod při výpadku zdrojů.

Akumulační stanice zajišťuje zvýšení kvality elektrické energie.

Při přebytku energie uchovává stanice nadprodukci pro další využití v době, kdy je spotřeba elektřiny vyšší než obvykle.

Bateriové úložiště umožňuje řídit nerovnoměrné zatížení provozu.

Jaký je ekonomický přínos bateriového úložiště energie?

Využívá cenového rozdílu v různých časových tarifech – ve špičce využívá pro aktuální spotřebu záložní energii a při nízkých cenových tarifech čerpá ze sítě.

Umožňuje energetickou soběstačnost domácností.

Pokrývá nárazové navýšení spotřeby energie v domácnostech.

Snižuje hodnoty hlavního jističe.

Slouží k ohřevu vody.

Podporuje elektomobilitu.

Výhody a přínosy domácího bateriového úložiště AES | foto: Fenix Group

Domácí bateriové úložiště AES – ryze české řešení pro energeticky soběstačné domy

Česká firma FENIX má již několikaleté pozitivní zkušenosti s provozem bateriových úložišť. Změny legislativy a vyhláška o energetické náročnosti budov žene český vývoj a technologie neustále dopředu. V roce 2016 byla založena společnost AERS spadající pod FENIX Group, která se věnuje vývoji vlastních průmyslových i domácích bateriových úložišť.

Špičkovací akumulační stanice pro průmyslové využití mají za sebou už první praktické realizace. Teď se český vývoj AERS zaměřuje právě na domácí bateriová úložiště pro soběstačné domy a jejich přínos v domácnostech. V loňském roce společnost úspěšně dokončila několikaletý vývoj a certifikaci domovních modulárních akumulačních stanic s označením AES (Advanced Energy Storage). Kromě názvu je však bateriové úložiště zcela českým řešením. Know-how i samotná výroba jsou soustředěny na našem trhu, stanice jsou sestavovány ve výrobním závodě FENIX v Jeseníku.

Při předvedení stanice AES Cyril Svozil, ředitel společnosti AERS, uvedl: „Vývoj AES zajišťovala naše společnost AERS. V rámci FENIX Group pak bylo rozhodnuto rozběhnout sériovou výrobu ve výrobním areálu v Jeseníku. V lednu jsme tady dokončili rekonstrukci objektu, který nyní slouží pro výrobu stanic AES. Jako první jsme na trh uvedli typ AES 10, což je akumulační energetická stanice o výkonu 10 kW s kapacitou úložiště 11,25 kWh. Je to modulární systém a kapacita této verze se dá jednoduše i dodatečně rozšířit. Stanice obsahuje kromě samotných bateriových článků s BMS a nabíjecí jednotkou také MPPT modul, invertor a modul synchronizace. Jedná se tedy o provedení „all in one“, kdy se do stanice připojí pouze stringy z FVE panelů a na druhé straně se stanice napojí na vnitřní síť objektu. Akumulace je zajištěna pomocí článků LiFePO4 od osvědčeného výrobce. Cílem pro letošní rok je dostat se na výrobu 30-50 ks stanic měsíčně. Výroba domovních akumulačních stanic bude v závodě v Jeseníku třetím stěžejním výrobkovým střediskem. Stanice AES tady doplní stávající výrobu sálavých panelů ECOSUN a topných kabelů a rohoží ECOFLOOR. První bateriové stanice jsou již instalovány u soukromých investorů a výsledky všech pilotních projektů potvrzují, že naše technicky unikátní řešení zákazníci oceňují a považují jej za velmi perspektivní. A platí to i u instalací, kde je součástí provozu domácnosti elektromobil.“

Bateriová uložiště se testují přímo v provozu FENIXU

Už čtyři roky je v provozu objekt kancelářského centra společnosti FENIX Trading v Jeseníku, kde si firma v praxi dlouhodobě testuje spolupráci fotovoltaické elektrárny, bateriového úložiště, systému elektrického sálavého vytápění a vnější distribuční sítě. Špičkovací stanice SAS ve výrobním závodě společnosti FENIX s.r.o. v Jeseníku je jedním z největších bateriových úložišť v ČR. Technické řešení této akumulační stanice bylo oceněno i v rámci 17. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2018. Další bateriové úložiště firmy AERS funguje od jara letošního roku ve Strojírnách Rumburk.

Budoucností českého bydlení jsou energeticky soběstačné domy

Nemožnost skladovat elektřinu a uchovávat ji do zásoby pro pozdější spotřebu omezuje možnosti energetických úspor. Díky vývoji bateriových úložišť, postupnému snižování jejich ceny i podpoře státu se však současná situace zlepšuje ve prospěch domácností i ekologie. Decentralizované a obnovitelné zdroje energie, zejména fotovoltaické systémy s akumulační stanicí, vytvářejí cenově dostupnou alternativu pro majitele domů. Navzdory mýtu o ukončení vytápění domů elektřinou jsou právě energeticky soběstačné domy s vlastní FVE a úložištěm ideálním kandidátem pro elektrické vytápění. Toto řešení současně plně vyhovuje požadavkům na energetickou náročnost budov.

Další informace najdete na www.aers.cz a www.fenixgroup.cz.