Doma je doma i v nemoci

Proč by se podle vás pacient měl rozhodnout pro domácí péči?

Představte si, že pacient je v nemocnici a má možnost dobu hospitalizace zkrátit. Kdo z nás by si to nepřál? Právě domácí péče je vysoce kvalifikovaná forma zdravotní péče, která mu to umožní. Může domů, do svého sociálního prostředí, odejít z nemocnice dříve a odborné kontroly, aplikace léků, převazy nebo i výměny katetrů už zvládne na základě indikace lékaře naše sestřička. Pacient se doma cítí komfortněji. Zkuste si představit, že třeba kvůli výměně permanentního katetru u mužů, museli pacienti pokaždé do nemocnice nebo do odborné ambulance. Bylo třeba zajistit si odvoz, čekat v čekárnách, trávit tím spoustu času. A jak na to jde domácí péče? Jednoduše. Pokud vám praktický lékař (nebo v odborné ambulanci) domácí péči indikují, všeobecná sestřička, speciálně proškolená na tuto činnost, přijede za vámi a odborný úkon provede u vás doma. Pro pacienta je to ideální stav. Po celou dobu nastavené péče sestra komunikuje s ošetřujícím lékařem.

Zvládnou sestry domácí péče i náročnější zdravotní úkony?

Mnozí by se možná divili, co všechno vzdělané sestřičky v domácím prostředí zvládnou. Především poskytují péči všem věkovým kategoriím, od dětí po seniory. Nabízejí ošetření na domácí plicní ventilaci, katetrizaci, cévkování, domácí dialýzu, paliativní péči s nejvyššími standardy. Například pro rodinu, kde je dítě na domácí plicní ventilaci, znamená domácí péče ohromný přínos. Pro všechny její členy, protože péče o tak nemocné dítě je velice náročná. Odpadá jim pobyt v nemocnici nebo cesty na kontroly. Rodiny se tak díky práci sester domácí péče vracejí k normálnímu fungování. Domácí péče dnes představuje nezastupitelnou formu zdravotní péče (ošetřovatelskou péči, léčebně rehabilitační péči a paliativní péči). Troufám si tvrdit, že v systému zdravotních služeb je nenahraditelná. Už proto v Homecare – divizi domácí zdravotní péče skupiny Penta Hospitals, dbáme na to, aby byly naše sestřičky pravidelně vzdělávány, absolvovaly odborné semináře, školení, měly nezbytné certifikáty a rozšiřovaly své znalosti a dovednosti o další specializace.

Jak je možné, že o výhodách domácí péče se mezi lidmi tak málo ví?

Na to se často ptám sama sebe. Určitě je v tomto směru důležitá osvěta a posílení informovanosti lidí. Pacient a jeho rodina se musí dozvědět, že domácí péče mu přináší komfort prostředí, které zná. Cítí se tu bezpečně. Péče je přizpůsobena jeho specifickým potřebám. Minimalizuje se riziko nákazy, protože je v domácím prostředí a sestra v nejvyšší míře dodržuje hygienické předpisy. Každý z nás ví, že doma je doma a rekonvalescence v domácím prostředí urychlí léčbu a snižuje stres. Navíc je v drtivé většině případů domácí zdravotní péče nákladově mnohem levnější než hospitalizace v nemocnici či pobytovém zařízení. Přináší finanční úspory pro pojišťovny i celý zdravotní systém.

Co je pro pacienta a jeho rodinu v rámci domácí péče první krok?

Praktický lékař musí domácí zdravotní péči indikovat a připravit poukaz. Kromě praktika to může udělat i odborná ambulance (specialista) nebo nemocniční zařízení. Tady jde ale o poukaz pouze na dva týdny, který dále podle potřeby prodlužuje na potřebnou dobu opět praktický lékař. A důležitá informace: domácí péče je pro pacienty zdarma. Je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Vystudovala jste ekonomii a vaše obrovské nadšení pro domácí péči je na vás vidět. Co všechno ekonomku na sociálních a zdravotních službách oslovuje?

Původní profesí jsem skutečně inženýrka ekonomie, profesní dráhu jsem začínala ve velkých nadnárodních finančních společnostech a právních kancelářích. Scházel mi ale přesah. Pocit, že výsledky mé práce něco reálně přinášejí. V sociálních a zdravotních službách pojednou vidíte člověka, kterému jsme pomohli. V dobrém mu změnili život. Čas trápení a bolesti, který prožívá, jsme zmírnili. Pomáháme rodičům, kteří pečují o malé děti, pacientům všech věkových kategorií, díky paliativní péči třeba i lidem a jejich blízkým v době odcházení. Naučí vás to pokoře, ohleduplnosti, pochopení. Jsme členy Grémia managerů agentur domácí péče. Na našich setkáních vnímám, jak je dobře, že lidí s podobnou životní filozofií je u nás stále víc.