Dolcevita Development - Hory all-inclusive

Dolcevita Development nabízí jednak poprodejní péči o vaší nemovitost, možnost zprostředkování pronájmu, investiční možnosti a pak především Dolcevita Card. Je to karta vždy nabitá zajímavými slevami jednak do sportovních středisek, místních vyhlášených restaurací, ale i slevami například na kuchyňské vybavení vašeho nového útočiště. Společnost spolupracuje na projektech především s menšími architektonickými studii, nabízejícími novátorský a netradiční přístup a současně se schopností respektovat specifika jednotlivých lokalit. Snahou je vždy citlivě zasadit projekt do kontextu tradičních českých horských středisek a zachovat původní atmosféru lokality.

Projekty v Praze a Harrachově

Společnost se může pochlubit již dokončenými projekty v Harrachově a Praze. V oblíbené pražské lokalitě Braník realizovala přestavbu viladomu Lucerna, který nabídl zákazníkům 8 bytových jednotek ve vysokém standardu provedení.

Naopak projekt Dolcevita Harrachov přesně odkazuje na DNA společnosti, jedná se o horský apartmánový dům, který si snadno dokážete představit jako svůj druhý nebo jediný domov na horách. Apartmány o dispozicích 1+kk až 5+kk jsou umístěny v bytovém domě, který plně respektuje architektonické prvky této horské oblasti. Šikmé střechy a dřevo reprezentující tradici se zcela přirozeně a nenásilně snoubí s moderními technologiemi v jednotlivých apartmánech. Samozřejmostí je i energetická nenáročnost, která je jedním z aspektů, jak respektovat přírodu, do které je celý komplex zasazen.

Umístění přímo v srdci Krkonoš znamená, že běžky si bez nadsázky můžete nasadit doslova přede dveřmi a vyrazit na výlety po kilometry dlouhých trasách. Sjezdovky jsou v bezprostřední blízkosti, stejně jako kvalitní restaurace a obchody. V létě naopak můžete vyrazit po cyklostezkách, na ryby nebo si vybírat z téměř neomezené nabídky turistických tras. Kdo by i tak měl pocit, že se nudí, tomu Harrachov nabízí návštěvu muzea, skokanských můstků nebo procházku po naučné stezce. Případně si může zajet do Polska nebo na magistrálu v Jizerských horách, destinace, které jsou v bezprostřední blízkosti Harrachova.

Další projekty v realizaci

Dolcevita Development má aktuálně v realizaci další projekty a intenzivně připravuje další. Je to přirozená reakce na současnou situaci, která zcela nečekaně zasáhla do života celé společnosti. Poptávka po nemovitostech v horských oblastech dále akceleruje, jednak jako reakce na omezené možnosti cestování a také jako pořád velmi stabilní investiční příležitost v turbulentní době přinášející mnohé nejistoty.

Ve stadiu pokročilé stavby je projekt Rezidence Rybova v Hradci Králové, který se nachází v nejžádanější hradecké lokalitě Malšovice a nabízí unikátní open-living jednotky v horních patrech s bohatě dimenzovanými terasami.

Dalším projektem, který se může stát vaší volbou je Dolce Vita v Liberci pod Ještědem. Další nádherné místo v českých horách s výhledem na ikonickou stavbu a především vynikající dostupností z hlavního města.

Kromě již zmíněného pak Dolcevita Development připravuje druhý projekt v Liberci a také výstavbu obchodního centra v Harrachově, které již má své pro lokalitu typické jméno Mamut.