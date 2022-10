Dokonalé balení výrazně pozvedne značku, radí odborníci z Paketo.cz

Kdy objednat dárkové krabice na Vánoce Zásobte se včas. U Paketo.cz sice není problém objednávat i několik týdnů před Vánocemi, e-shop je na sezonu dobře zásobený. Nicméně čím větší množství zákazník potřebuje, tím dřív by to měl řešit, aby byl prostor na případnou dovýrobu požadovaného množství. Ideální je říjen až polovina listopadu. I kdyby došlo k tomu, že požadované množství konkrétní krabičky nebude skladem a odběratel nemůže čekat, na zákaznické lince mu pomůžou najít vhodnou alternativu. U výroby na zakázku je nejvyšší čas na poptávku už nyní, nejpozději do konce října.