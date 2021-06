Dokonalá souhra hliníkové pergoly ARTOSI a screenové rolety ALFA-ZIP

Přesnost, kvalita a komfortní ovládání

Pergola ARTOSI byla vyvinuta s důrazem na přesnost, kvalitu zpracování a možnosti individuálních úprav, díky čemuž se vám v mnoha ohledech přizpůsobí. Pergolu lze namontovat ke stěně domu nebo nechat samostatně stojící. Stojka pergoly lze individuálně posunout až o 1 m mimo roh pergoly. Jednotlivé pergoly lze k sobě spojit, při čemž ve spoji pak zůstává pouze jedna stojka.

Unikátností pergoly ARTOSI je možnost rozdělení střechy na více nezávislých sekcí, které lze ovládat samostatně. Můžete tak komfortně pomocí dálkového ovladače regulovat proudění světla, tepla i vzduchu v libovolné části pergoly podle pozice slunečních paprsků během celého dne. ARTOSI dosahuje nejvyšší třídy odolnosti proti větru, avšak pro ještě větší komfort i soukromí se dají boky pergoly snadno doplnit o screenové látkové rolety i LED pásek s volbou teplého nebo studeného odstínu osvětlení.



Screenová roleta ALFA-ZIP

Společnost ISOTRA vyvinula vlastní screenovou roletu ALFA-ZIP určenou jak pro zastínění interiéru, tak přímo do pergoly ARTOSI. Box rolety ALFA-ZIP může být namontován na fasádu nebo do okenního otvoru pomocí montážních držáků, které ladí s designem boxu, přičemž se mezi nimi a boxem nevytváří žádná mezera. Unikátností screenové rolety ALFA je právě její použití do pergol, kde se dá lehce nainstalovat pomocí speciálního montážního profilu.

Bioklimatická pergola ARTOSI může mít na šířku až 4,5 metru, výsuv až 7 metrů a výšku až 3 metry. Díky nedávnému rozšíření výroby pergoly ze 4 na 4,5 metru byla vyvinuta screenová roleta ALFA PLUS –ZIP, která nabízí oproti screenové roletě ALFA možnost větší šířky, a to až 4,8 m. Pergola i roleta jdou tak spolu dál ruku v ruce a po jejich společném pořízení bude čas strávený na Vaší zahradě či terase ještě delší a komfortnější.

Napište si o nezávaznou nabídku na míru na www.artosi.cz



