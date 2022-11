Dodržujte pravidla spánkové hygieny a užijte si zdravý spánek

Proč člověk potřebuje spát?

Spánek je stav snížené mentální a pohybové aktivity, ve kterém naše tělo regeneruje. Dochází k obnově psychických i fyzických sil. Kvalitní spánek má pozitivní vliv na fungování centrálního nervového systému, napomáhá k regeneraci tkání, zlepšuje imunitu, paměť, pozornost i koncentraci. Přestože tělo odpočívá, mozek pracuje na plné obrátky. Během spánku přehrává obsah paměti, ukotvuje vzpomínky a regeneruje rozumové funkce.

Důsledky nedostatečného spánku

Pokud spíte delší dobu málo nebo nekvalitně, poznáte to na svém zdraví. Obvykle se komplikace objeví po 4 týdnech nedostačujícího spánku. Zaregistrovat můžete únavu a vyčerpání, poruchu soustředění, podrážděnost a špatnou náladu, sníženou bdělost a postřeh. Nekvalitní spánek se může projevit přibíráním na hmotnosti a zvýšeným rizikem srdečních chorob. Kromě toho se oslabuje váš imunitní systém, takže jste náchylnější k celé řadě infekčních onemocnění.

Seznamte se se základními pravidly spánkové hygieny

Nezdravý životní styl, málo pohybu, hodně stresu a nezdravá jídla. To všechno může mít negativní vliv na váš spánek. Pokud budete dodržovat pravidla spánkové hygieny, vyhnou se vám problémy s nespavostí obloukem.

1. Nastavte si spánkový režim

U dětí je běžné dodržovat spánkový režim. Víte, že by jej měli dodržovat i dospělí? Jen tak si užijete potřebných 8 hodin spánku. Spánkový režim dospělých je často chaotický. O víkendech a volnech se spí déle, v týdnu se často chodí do postele v různou dobu. Výsledkem je neodpočinutý organismus. Snažte se ráno vstávat a večer do postele ulehat ve stejnou dobu. Na pevný spánkový režim si vaše tělo zvykne nejdříve za 7 dní.

2. Spěte na kvalitní matraci

Vstáváte ráno neodpočinutí nebo se v noci pravidelně budíte a nemůžete usnout? Na vině může být stará, ale také nevhodná matrace. Kvalitní matrace by vaší páteři měla poskytovat dostatečnou oporu. Vybírejte podle své hmotnosti a výšky. Tuhost vybírejte podle preferované spací polohy. Nejkomfortnější jsou matrace s výškou od 17 do 22 cm. Materiál matrace zvolte podle osobních požadavků.

3. Upravte si prostředí ložnice

Na kvalitě spánku se podepisuje to, jak vypadá vaše ložnice. Pro spaní je ideální absolutní tma a pokojová teplota mezi 18 až 22 °C. Před spaním byste měli vyvětrat. Pokud je to možné, zajistěte si v ložnici maximální ticho. Pohodlný odpočinek vám nabídnou anatomické polštáře a prodyšné přikrývky.

4. Vyhněte se modrému světlu

Ložnice je místem odpočinku. Proto by v ní neměl být pracovní kout, ale ani žehlicí prkno s prádlem. Do ložnice nepatří žádná elektronika, která by rušila váš klidný spánek. Neměla by zde být televize, počítač a ideálně ani mobilní telefon. Nejméně hodinu před spaním byste neměli sledovat monitory ani obrazovky, které vydávají modré světlo. To totiž zhoršuje kvalitu spánku, jelikož zabraňuje tvorbě hormonu spánku melatoninu.

5. Dbejte na zdravý životní styl

Zařaďte do svého programu pravidelné cvičení, které má na spánek blahodárné účinky. Před spaním se však nedoporučuje věnovat náročnějšímu cvičení nebo aktivitám, které vás nabudí. Bohatě postačí kratší procházka. Rovněž se před ulehnutím do peřin nedoporučuje pít alkohol ani kouřit. Vyhnout byste se měli kofeinovým nápojům (kávě, colovým drinkům, černému čaji). Večeři si dejte jen střídmou. Ideální jsou brambory, ryby, kuřecí nebo krůtí prsa, semínka, ořechy nebo banán.

Chcete udělat něco pro svoje zdraví? Dodržujte pravidla spánkové hygieny a užívejte si regenerující spánek, který je prospěšný vaší psychické i fyzické kondici.