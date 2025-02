Dodržování slibů je pro mne základ práce

Jak dlouho se pohybujete v realitní branži?

Nyní jsou to přesně dva roky, kdy jsem poprvé přišla na naši pravidelnou poradu na centrále v Chomutově. Oficiálně jsem se stala certifikovanou makléřkou 30.3.2023 po složení základní a navazující profesionální zkoušky. Další dva až tři měsíce jsem se rozkoukávala a vstřebávala nové informace, hledala si svůj režim, svoji rutinu. Byl to náročný start, ani nevím, co to bylo sílu, která mne vedla, prostě jsem věděla, že vše zvládnu a ze dne na den po krůčkách jsem se dostávala dál a dál, měla jsem a mám pořád plno cílů, plánů a nápadů, jak se chci v činnosti realitní makléřky rozvíjet. Dnes mám 13 uzavřených obchodů, 17 aktivních obchodů a 3 obchody ve fázi rezervace a mnoho krásných a srdečných recenzí.

Foto archiv Lenky Hruškové

Co se za tu dobu v realitní branži změnilo? Došlo k nějakému vývoji ve způsobech propagace či v přáních klientů?

Co se týče způsobu propagace, tak za mne je nejlepší reklama doporučení, nejcennější a nejlevnější. Samozřejmě je potřeba se zviditelňovat, připomínat se, ale nic se nemá přehánět. Pro mne je důležitý osobní kontakt, ráda se účastním společenských akcí, sportovních, dětských, kulturních akcí a také akcí na podporu dobré věci, pomoci, ráda s lidmi mluvím osobně. Klienti jsou dnes velmi dobře informovaní, což posunulo nároky na naši práci, a to vnímám jako výzvu. Všeobecná informovanost našich klientů ale nikdy nenahradí naše zkušenosti z praxe, naše vzájemné sdílení s kolegy. Samoprodejce si myslí, jak vše zvládne, že nás nepotřebuje. Když to shrnu, mění se to, že větší nároky klientů nás posouvají dál a díky tomu se stáváme ještě většími odborníky, protože my přesně víme ze zkušeností z praxe, jak máme postupovat, jednat, ověřovat, co vše je potřeba doložit, archivovat atd.

Máte recept, jak se v konkurenci makléřů prosadit? Jakým způsobem nejčastěji nabíráte zakázky?

Myslím, že všeobecných receptů, jak se v konkurenci prosadit, je mnoho, ale pochopila jsem, že platí jedno pravidlo: každý makléř si musí najít ten svůj recept, který mu nejvíc sedne, propagace by měla být přirozená. Jedu na schůzku s klientem a nejedu tam s cílem podepsat smlouvu, těším na hezký výlet někam, kde jsem to neviděla, s někým si hezky popovídám a dám kávu, dozvím se mnoho nových věcí, zasmějeme se a kdyby chtěl se mnou spolupracovat, tak to už je ta třešnička na dortu. Většinou opravdu s mým nadlehčeným způsobem jednání nemám problém smlouvu uzavřít a nebojím se přiznat, že nevím všechno, ale otázky si pečlivě sepisuji a připravím kvalitní odpovědi. Dodržování slibů je pro mne základ této práce.

Foto archiv Lenky Hruškové

Využíváte při vaší práci moderní technologie? Pracujete s klienty i na sociálních sítích?

Máme především vlastní interní systém, který nás provází celým obchodem, zaregistrování obchodu se všemi náležitostmi, průběh obchodu, tedy různé změny, zachytávání poptávek ze spolupracujících serverů, ukončení obchodu, archivace dat. Není to vidět navenek, ale jedná se o práci v týmu, na celém systému se podílí mnoho lidí. Tento náš vnitřní systém prochází řadou aktualizací, jak se trh a jeho potřeby vyvíjí. Využíváme i nástroje umělé inteligence. Stále je však potřeba dodržet důležitou věc, a to nevytvořit „umělou fotku“, protože nechci slýchat při prohlídce větu: „Ale na fotce to vypadalo úplně jinak.“

Foto archiv Lenky Hruškové

Z hlediska marketingu a prodeje fungují více realitní servery nebo sociální sítě? Jakým způsobem nejčastěji nabíráte zakázky?

Placené realitní portály, které při práci používáme, jsou léty prověřená praxe a velmi osvědčená, propojená tak, abychom ihned obdrželi kontakt na poptávajícího a obratem se mu ozvali a věnovali, zároveň si poznačíme výsledky jednání a často se tak můžeme k zájemcům vracet a obchod dovést k uzavření ke spokojenosti obou stran. Sociální servery jsou dynamičtější, osloví určitě větší část lidí. Myslím, že obojí je potřeba a je skvělé, že tyto možnosti máme. Jak jsem se již výše zmínila, já nabírám nejčastěji na základě své sféry vlivu, tedy mých známostí a na základě mého osobního kontaktu při všech společenských akcí, kterých se velmi ráda účastním a při kterých vždy ráda podpořím dobrou věc.