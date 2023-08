Dobrý soused a významný zaměstnavatel. Foxconn Česká republika

Pomoc druhým je Foxconnu vlastní

„Foxconn sbírá od neziskových organizací pravidelně ocenění za aktivity v oblasti CSR, která patří mezi hlavní pilíře komunikace společnosti. Naší strategií je být dobrým sousedem jednotlivcům, komunitám, neziskovým organizacím a městům, kde působíme,“ popsal strategii CSR společnosti Pavel Kožený, manažer PR a komunikace společnosti Foxconn Česká republika.

Podpora různých projektů, které jakkoliv pozitivně ovlivní regiony Kutnohorska nebo Pardubicka, zaštiťuje projekt X-DAY. Zaslané žádosti v prvním kole posuzuje porota složená z řadových zaměstnanců a ta pak posílá dvacet dva projektů do finále, kde po osobní prezentaci žadatelů konkrétní finanční částky rozděluje porota složená z významných osobností regionu. X-DAY plní sny a potřeby již od roku 2018. Rozděleny byly téměř tři miliony korun a bylo podpořeno více než sto projektů, včetně výhradně studentských. Výzva k podání žádosti vždy probíhá na sociálních sítích společnosti po letních prázdninách.

Slavnostní předání symbolických šeků pro oceněné projekty X-DAY

Mimo vlastní projekt X-DAY se Foxconn pravidelně zapojuje do Burzy filantropie a podporuje tak další projekty a organizace. Pořádá charitativní běh Foxconn Run pro děti, rodiny i zkušené běžce v rámci Sportovního parku Pardubice, největší sportovní akce v regionu, jehož je zároveň generálním partnerem. „Podpora zdravého životního stylu je nám velmi blízká a v rámci Sportovního parku Pardubice vidíme sport na všech úrovních,“ uvedl Pavel Kožený. Společnost Foxconn nechybí v regionech svého působení ani u oborových konferencí či podnikatelských setkání jako odborný garant či partner akce. Nedílnou součástí CSR aktivit je podpora obou měst, kde firma sídlí. Kontakt s radami měst a jednání o správném zacílení finančních darů do školství, infrastruktury, kultury či sportu jsou součástí aktivit společnosti a naplňují strategii být dobrým sousedem.

Před startem závodu Foxconn Run přebírá rodina šek, pro kterou se běží charitativní běh

Spolupráce se školami

Dodávky hardwaru pro odbornou výuku studentů středních škol dosahují milionových částek ročně a umožňují studentům pracovat s nejnovějším HW, opravovat ho, rozebírat i sestavovat. Podpora studentských soutěží a týmů reprezentujících svou školu a společnost Foxconn v regionálních a republikových odborných soutěžích patří do portfolia aktivit, které podporují rozvoj a vzdělávání talentů. Nedílnou součástí podpory škol je pak i nabídka pravidelných odborných praxí studentů v různých odděleních společnosti. „Praktikanti mají možnost pracovat s opravdu nejmodernějšími technologiemi pod odborným dohledem. Tato podpora desítek odborně vzdělaných studentů ročně je investicí do budoucnosti,“ řekl Pavel Kožený ze společnosti Foxconn Česká republika a doplnil: „Po dokončení studia mnozí často zavítají právě k nám do Foxconnu, do známého prostředí.“

Tým společnosti Foxconn, reprezentovaný studenty VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora a žáky ZŠ Zbraslavice

Uplatnění společnost nabízí i množství absolventů. Ať už se jedná o standardní pozice nebo o program Trainee, který se přímo na absolventy zaměřuje. Jedná se o roční program, který umožní absolventům pracovat na plný úvazek a získat zkušenosti ve zvoleném oddělení. Zároveň poskytuje podmínky pro osobní rozvoj a další vzdělávání. To vše za podpory mentora. Ve Foxconnu program zastřešuje HR oddělení od jeho počátku v roce 2014 a prošly jím už desítky účastníků. „Díky Trainee programu se nám daří objevovat slibné talenty se skvělými nápady. A i s ohledem na naše úsilí směrem k digitalizaci a pochopení problematiky začleňovaní „Generace Z“ do pracovního života, tento program podporujeme a věnujeme mu každoročně velké úsilí,“ doplňuje Ladislav Maťašovič, HR ředitel. I letos tak společnost program otevírá a absolventi mají možnost se přihlásit. Veškeré informace k programu i volné pozice najdete na www.prace.foxconn.cz.

Zaměstnanecké akce

„Mezi našimi zaměstnanci jsou eventy, tedy akce organizované pro ně samotné nebo i pro rodinné příslušníky či přátele, velmi oblíbené, což se vždy odráží na vysoké účasti,“ uvedl Pavel Kožený a doplnil: „Celé téma je pak i jedním z pilířů interní a externí komunikace, kdy cílíme na prezentaci firemní kultury a tolik důležitý work-life balance pod hashtagem FoxconnFamily.“

Společnost během roku organizuje tradiční akce, jako jsou několikadenní street food festivaly s jídlem a pitím zdarma, firemní plesy, oslavy MDŽ nebo mikulášské besídky. Strategií je nabídnout zaměstnancům obou našich závodů stejnou kvalitu i kvantitu, z organizačního hlediska se vždy musí v takto velké společnosti počítat s účastí od stovek po tisíce lidí. Výjimkou nejsou ani akce cílené na zdraví a bezpečnost práce. V případě významných výročí jsou pak organizovány další tematické akce. V tomto roce jsme například oslavili hned několik významných výročí – dvacet a patnáct let spolupráce s našimi zákazníky v Pardubicích a patnáct let od zahájení výroby v Kutné Hoře. Při této příležitosti byli pozváni všichni zaměstnanci obou výrobních závodů i s doprovodem na velkolepý koncert skupiny Kryštof a doprovodnou show. K oslavě výročí zahájení výroby v Kutné Hoře byl zorganizován Den otevřených dveří, kdy veřejnost i zaměstnanci mohli nahlédnout za jindy přísně střežené brány závodu.