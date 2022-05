Dobrý skutek, který navíc přinese až 18 200 Kč do rodinného rozpočtu

Kdo by řekl, že právě konání dobra může vyvést lidi z finanční tísně. Rozhodli jsme se podělit o příběh pana Pavla z Prahy, který na věčný boj se složenkami našel originální řešení – darovat krevní plazmu.

Pan Pavel začal darovat krevní plazmu již před několika lety. Zprvu měl z odběru strach, protože nikdy neměl jehly moc rád. Ale byl příjemně překvapen, když zjistil, že se celý proces podobá běžnému odběru krve. Navíc pocit z vykonaného dobrého skutku při odchodu z dárcovského centra byl pro něj tak naplňující, že se rozhodl pro pravidelné darování krevní plazmy. Dříve totiž netušil, kolik pravidelných dárců je potřeba na dlouhodobou léčbu jednoho z mnoha pacientů, pro které jsou léky z krevní plazmy jedinou cestou k normálnímu životu. Finanční náhrada za výdaje spojené s odběrem krevní plazmy mu už jen přišla jako příjemný bonus navíc.

Dle doporučení pana Pavla je důležité, aby si případní zájemci o darování našli vhodné dárcovské centrum, ve kterém se nebudou bát svěřit do péče zkušeného zdravotnického personálu. Při dnešní široké nabídce soukromých plazmaferetických center pro něj byla klíčová jejich dopravní dostupnost a možnosti jednoduchého parkování. Zároveň si na internetu prověřoval kvalitu jednotlivých center podle délky jejich působení na českém trhu a hodnocení stávajících dárců. On sám po průzkumu všech možností začal pravidelně navštěvovat dárcovské centrum společnosti Europlasma, která provozuje svá dárcovská centra v obchodních centrech v Praze na Chodově a na Černém Mostě. Oceňuje zde především ohromně vstřícný personál, který mu svou profesionalitou, ale také přívětivostí vždy zvedne náladu. Dodává, že ačkoliv se to může jevit překvapivé, tak si u každého odběru hezky odpočine.

Nový význam dostalo darování krevní plazmy, když bylo jeho zaměstnání ovlivněno pandemií Covidu a následný nárůst cen zboží a služeb začal tenčit měsíční rozpočet jeho domácnosti. V tu chvíli mu jakákoliv finanční podpora přišla vhod. Aktuálně za každé darování krevní plazmy získá 700 Kč a na odběr může docházet pravidelně každých 14 dní. Pan Pavel potvrzuje, že se to nezdá, ale pravidelnými návštěvami dárcovského centra krevní plazmy si můžete přijít až na 18 200 Kč za rok, což není zcela zanedbatelná částka.

Dalším zpestřením pro věrné dárce jsou marketingové akce, které společnost Europlasma pravidelně organizuje. Nyní se dárci mohou například zúčastnit soutěže o outdoorovou kameru a není potřeba nic jiného než přijít darovat krevní plazmu. A to není vše, protože každý dárce získává také odměny z věrnostního programu za určitý počet odběrů nebo možnost čerpání slev z Programu slev a výhod pro dárce.

Pan Pavel uzavírá své vyprávění sloganem společnosti Europlasma: „I kapka může změnit život“.