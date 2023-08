Dobře udržované IT prostředí pomáhá firmám raketově růst

Proč je IT prostředí pro firmy klíčovým faktorem úspěchu?

Moderní podnikání je prakticky nemyslitelné bez zavedení a využití IT služeb. Co vše si pod tím můžete představit? Od e-mailů přes aplikace až po cloudové platformy AWS a Azure. Mnoho procesů a systémů přešlo z papírové formy do podoby digitální. IT již není pouhým doplňkem zvyšujícím efektivitu, ale základním pilířem úspěšného fungování firmy.

IT prošlo mnoho změnami, na které mnozí pracovníci středních i velkých firem již nedokážou adekvátně reagovat. Spousta společností tak čelí potížím v podobě výpadků, incidentů nebo ohrožení bezpečnosti. Nedostatečně uchopená kybernetická bezpečnost přitom ohrožuje firemní podnikání. Otázkou totiž není, zda se firma stane cílem útoku, ale kdy se tak stane. Již dávno totiž neplatí, že si útočníci vybírají jen velké a významné firmy.

Jaké chyby firmy v oblasti IT často dělají?

Z finančního hlediska je nepraktické a také riskantní, aby firmy rozvíjely své IT pouze vlastními silami nebo při nárazových spolupracích s externími partnery. Ti sice něco vylepší, přenastaví a implementují, ale poté odcházejí a dále se o IT prostředí nestarají nebo se o ně starají lidé s nedostatečnými dovednostmi. V takovém případě se často velmi snadno přehlédnou chyby. Vzniká „tikající bomba“, která může kdykoliv celé IT prostředí ohrozit a uvést do chaosu.

Správa IT zajistí bezpečné a fungující prostředí

Dlouhodobá spolupráce se zkušeným IT partnerem pokryje mnoho potřeb a rizik, které by byly pomocí vlastních prostředků nedosažitelné. Profesionálně spravované a rozvíjené IT poskytne firmě prostor, aby se mohla soustředit nejen na rozvoj služeb nebo produktů, ale také firemní kultury nebo expandování na zahraniční trh.

Díky tomu, že budou vaše data v bezpečí a vy nebudete muset utrácet velké finance za jejich obnovu, můžete pořádně šlápnout do pedálů vašeho byznysu.

Podpora a rozvoj IT snadno a efektivně

Společnost ORBIT působí na trhu již přes 30 let. Za tu dobu pomohla vyřešit potíže v IT prostředí mnoha firmám. Díky spolehlivému a profesionálnímu IT týmu dnes mnoho českých i zahraničních firem perfektně funguje ve svém oboru podnikání. Vedení firem i jejich zaměstnanci mají vytvořené bezpečné prostředí pro svou práci a mohou se jí v klidu věnovat.

Jaké jsou přední výhody spolupráce s IT partnerem ORBIT?

Máte klid na svou práci a rozvoj firmy.

Předcházíte haváriím a provizornímu „látání děr“.

Získáte jistotu, že vám Amazon AWS, Microsoft Azure, M365 a další technologie slouží nejlepším způsobem.

Vaše IT prostředí bude v perfektní kondici a bude neustále zdokonalováno.

Limitujete možnost napadení či ztráty dat.

Zefektivní se vaše systémy práce.

Tým ORBITu zná perfektně vaše IT prostředí, pravidelně jej udržuje, podporuje a rozvíjí. Samotné IT oddělení firmy se pak může soustředit na rozvoj konkurenční výhody firmy a jejích uživatelů, čímž se z nákladové položky stává opravdu přidaná hodnota.

Zkuste spolupráci a prověřte schopnosti IT týmu

Pokud vás zajímá, zda vaše IT prostředí obsahuje bezpečnostní rizika, nechejte si zpracovat nezávaznou analýzu. Na webových stránkách jednoduše vyplníte krátký formulář a vyberete si jednu z oblastí analýzy:

Microsoft 365,

AWS,

Microsoft Azure,

Citrix,

Microsoft Azure Virtual Desktop.

Poptávkou analýzy získáte cenná data ohledně vašeho IT prostředí, díky kterým se snadno rozhodnete, zda se do spolupráce s IT partnerem pustíte a s čím vám může skutečně pomoci, aby bylo vaše podnikání efektivnější a bezpečnější.