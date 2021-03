Dobré boty na běhání šetří nohy

Také jste si mysleli, jak máte krásně velký byt, dokud jste v něm nebyli nuceni trávit s celou rodinnou prakticky 24 hodin denně? Vyběhněte do přírody! Pohyb na čerstvém vzduchu je zdravý a přijdete na jiné myšlenky. Venkovní terén ale může být zrádný. Je proto zapotřebí se funkčně obléknout a vybrat vhodnou obuv.

Neexistuje špatné počasí, jen špatné vybavení

Největší část tělesného tepla uniká přes hlavu, protože kromě vlasů zde není žádná izolační vrstva. Proto je při nižších teplotách bezpodmínečně nutné nosit čepici. Se zpocenou hlavou jste totiž v zimě a větru velice náchylní k nachlazení. Pokud není příliš velká zima, postačí čelenka, která ochrání citlivá místa, jako jsou uši a čelo. K ochraně krku se hodí nejlépe šátek.

Dalšími částmi těla, kterými uniká velké množství tělesného tepla, jsou ruce a nohy. Proto je důležité nosit i teplé ponožky a rukavice. Ideální jsou lehké rukavice, které umožňují cirkulaci krve a mají dobrou termoregulaci. Dbejte na to, abyste při běhu měli ruce v teple, ale vyvarujte se toho, aby se zbytečně potily. To samé platí i pro nohy. Speciální ponožky pro zimní období vám zajistí ideální teplotu a zároveň poskytnou i dostatek volnosti k pohybu prstů u nohou.

Při delším běhu je nutné doplňovat tekutiny. Každých 30 minut vypijte vlažný iontový nápoj nebo čaj. Tím si doplníte energii a zlepšíte výkon. K nošení láhve s pitím je nejvhodnější použít speciální bederní pás.

Aby vás bylo při běhu v terénu dobře vidět, neustále noste na oblečení reflexní prvky. Dnes je již běžné, že jsou tyto nášivky všité přímo do běžeckých bund a kalhot. Reflexní nášivky je možné i dodatečně dokoupit a lehce připevnit na oblečení. Kdo chce mít jistotu, že je i ve tmě dobře vidět, měl by určitě nosit svítivou vestu a reflexní pásek na ruce. Při běhu neosvětleným terénem je nutné vzít si čelovku.

Proti přehřátí nebo chladu pomůže vrstvení oblečení

Pokud při sportu neprobíhá teplená výměna mezi rozehřátým tělem a studeným vzduchem správně, ztrácíte nejen radost z pohybu, ale můžete se tak „propracovat“ k vleklým a dlouhodobým nachlazením. Proto byste měli při nízkých teplotách běhat vždy ve třech různých vrstvách oblečení.

Vnitřní vrstva má důležitý úkol při ochraně zdraví. Tato vrstva odvádí pot co nejrychleji pryč od těla, aby jeho teplota zůstala konstantní. Vylučováním potu tělo předává do okolí přebytečné teplo – to probíhá formou odpařování potu z kůže. Pokud je přiléhavé oblečení vlhké nebo dokonce mokré, tělesná teplota se velmi rychle snižuje, především když se přestanete hýbat. Následkem je nachlazení svalové hmoty, kloubů a vnitřních orgánů. Funkční prádlo udržuje tělo v teple a odvádí pot okamžitě do další vrstvy oblečení. Má vysokou prodyšnost.

S vhodným oblečením Vám pomohou v INTERSPORTU

Také vnější vrstva má být vysoce prodyšná, aby ani zde nebyl přerušen transport potu směrem ven. Jelikož je to poslední vrstva a je vystavována povětrnostním vlivům, měla by být bezpodmínečně nepromokavá, to znamená odolná vodě a větru. V případě, že venku není velká zima, hodí se na trénování bunda s odepínacími rukávy, kterou lze použít i jako vestu.

Nejdůležitější jsou kvalitní boty na běhání

Zejména v sychravém počasí, kdy je terén kluzký, je nutné mít vhodnou běžeckou obuv. Kvalitní boty vám pomohou vybrat specialisté v INTERSPORTU.

Například neutrální běžeckou obuv Energy Boost od Adidas s elastickým svrškem Techfit® s integrovanými TPU překryvy pro dokonalé uchycení, podporu a stabilitu nohy. Mimořádnou trakci ve vlhkých i suchých podmínkách zajišťuje podešev ContinentalTM. K dostání jsou v dámské i pánské verzi.

Adidas Energy Boots dámská

Adidas Energy Boots pánská

Pohodlí při každodenním běhání poskytuje neutrální běžecká obuv Air Zoom Pegasus 37, která je také na výběr v dámské i pánské verzi. Mají lehkou a pružnou mezipodešev a jednotku Air Zoom pro dokonalé odpružení. Tato technologie využívá spojení stlačeného vzduchu a vnitřních vláken. Výsledkem je odpružené tlumení s bleskovou odezvou, která umožňuje rychlejší pohyb. Prvotřídní přilnavost na pevném povrchu zajišťuje odolná podešev z pryže. Pásek ve střední části se přizpůsobí velikosti chodidla a poskytuje pohodlí a stabilitu.

Na krátké běhy i na maraton jsou skvělou volbou pánské běžecké boty Solar Glide značky Adidas. Funkční a prodyšný mesh svršek se zpevňujícím prvkem poskytne komfort i stabilitu. Podešev je pružná, tlumí nárazy a vrací energii.

Máte staré boty? Vezměte si je na nákup nových

Jdete si po delší době koupit nové běžecké boty? Nezapomeňte doma svou dosluhující obuv na běhání. Specialisté v INTERSPORTU totiž na základě analýzy vaší dosluhující boty dokážou například stanovit problém, který vás možná již delší dobu při běhu trápí. U nových bot se tak tomuto problému můžete vyhnout.

Nové běžecké boty by měly být optimálně přizpůsobeny vašim potřebám. Pomocí speciálního scanneru Vám v INTERSPORTU nohy přesně změří a odhalí případné vady chodidel, jako jsou snížená klenba chodidla, plochá noha, příčně plochá noha či vyklenutá noha.



Nike Air Zoom Pegasus 37 panska

Nike Air Zoom Pegasus 37 damska

Ve vybraných prodejnách mají k dispozici také moderní systém pro analýzu vašich došlapů při běhu. Tento systém odhalí případné vady držení chodidla nebo našlapování (pronace či supinace). Úpravou podrážky nebo použitím speciálních vložek je pak možné tyto vady zmírnit či úplně odstranit. Málokdo ví, že vaše pravá a levá noha se mohou lišit. Se speciální vložkou do bot můžete takovéto rozdíly vyrovnat. Takové vložky jsou vhodné i pro normální chodidla, šetří je před únavou a udržují ve správné poloze. To se pak pozitivně odrazí na přenášení síly a umožní vám zvýšit výkonnost.

Více informací, jak si vybrat vhodnou běžeckou obuv, najdete na www.intersport.cz. Na stejných stránkách si boty a další vybavení můžete rovnou objednat z pohodlí domova.