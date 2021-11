Dobrá zpráva, Češi umí lépe posoudit výhodnost půjčky. A co vy?

Průzkum mezi tisícem respondentů vyšel jednoznačně a ukazuje pozitivní trend. Zájemci o půjčku umí vyhodnotit její výhodnost mnohem lépe, než tomu bylo před pěti lety. Nejdůležitější roli při výběru půjčky hraje pro respondenty celkový přeplatek. Následuje možnost předčasného splacení úvěru a také výše měsíční splátky.

Celkovou zaplacenou částku včetně všech poplatků a úroků uvedlo jako hlavní kritérium při úvahách o půjčce 60 % respondentů. „Nabídky půjček je možné snadno porovnat podle roční procentní sazby nákladů, RPSN. Vyplatí se také nechat si vystavit standardní předsmluvní formulář. Teprve ten totiž ukáže celkový přeplatek, protože zahrnuje třeba i odměny za řádné splácení,“ vysvětluje Veronika Benešová, která má v Air Bank půjčky na starosti.

Předčasné splacení zdarma uvedlo mezi kritérii pro výběr půjčky 39 % dotázaných, výši měsíční splátky pak 38 %. Velkou váhu nyní lidé přikládají i možnosti měnit výši a termín splátek. Podle flexibility si totiž půjčku vybírá skoro třetina lidí. A Air Bank to dobře ví. „Loni jsme v reakci na potřeby klientů nabídli jako standardní součást nových půjček možnost každoročních dvouměsíčních bezplatných splátkových prázdnin. A změnu parametrů své půjčky mohou naši klienti udělat kdykoliv jednoduše a zdarma v internetovém i mobilním bankovnictví,“ doplňuje Veronika Benešová.

Flexibilitu půjčky doporučuje odbornice dobře ohlídat: „Správná půjčka by se měla v maximální možné míře přizpůsobit vaší aktuální situaci. Samozřejmostí by mělo být předčasné splacení zdarma, ale i možnost dočasně si snížit nebo úplně odložit splátky.“

Máte půjčky? Ušetřete jejich sloučením

Pokud už půjčku splácíte, neuškodí se jednou za čas podívat po aktuálních podmínkách na trhu, zejména pokud jste si ji pořizovali už před několika lety. Můžete tak získat lepší podmínky i sazbu. A pokud máte půjček více, můžete také jejich sloučením do jedné ušetřit na měsíční splátce a ulevit tak svému měsíčnímu rozpočtu. Ve finančním slovníku se převedení a sloučení půjček nazývá konsolidace. Podle statistik Air Bank ušetří její klienti díky konsolidaci na svých splátkách v průměru více než 1400 korun měsíčně.

Převedení a sloučení půjček přitom nemusí být žádná věda. Air Bank tuto možnost nabízí online, a to dokonce i v mobilní aplikaci My Air. Celý proces online převodu nebo sloučení úvěrů je rychlý a pohodlný, banka pomůže i s doplacením a ukončením původního úvěru. Nemusí jít přitom jen o převedení půjček z jiných bank. Air Bank klientům umožňuje převést a sloučit si i kontokorenty, kreditní karty, nákupy na splátky nebo mikropůjčky s pravidelnou měsíční splátkou, a to jak od bankovních, tak i nebankovních společností. Převést do Air Bank lze různé finanční závazky od 10 tisíc až do 900 tisíc korun s délkou splatnosti až 10 let.

Důvody pro půjčku se mění s věkem

Z průzkumu také vyplynulo, na co si lidé půjčují. Převládá pořízení vlastního bydlení nebo jeho rekonstrukce (62 % respondentů). Následují koupě nebo oprava auta (38 %) a pořízení domácích spotřebičů, jako jsou pračka nebo myčka (21 %).

Mezi další důvody ale patří i zdravotní péče, podnikání nebo třeba studium. „Půjčky obvykle souvisejí s měnící se životní situací. Mladý člověk s nájemním bydlením si nejdříve potřebuje vybavit domácnost. S první prací se může objevit potřeba auta na dojíždění. Časem přichází na řadu vlastní rodina a s ní starosti spojené s dětmi a třeba i větším bydlením nebo jeho rekonstrukcí. Vždy ale platí jednoduché pravidlo – účel půjčky by měl vydržet delší dobu, než je její splatnost. Půjčit si na jazykový kurz pro zvýšení kvalifikace smysl má, půjčit si na dovolenou už ne,“ říká Veronika Benešová.

Všechny tyto důvody zůstávají v průběhu let poměrně stabilní, jak ukázalo srovnání s obdobným průzkumem Air Bank realizovaným před pěti lety. V posledních letech však roste zájem právě o zmíněné konsolidace půjček. „Smyslem samozřejmě není kolotoč splácení dluhu dalším dluhem, ale sloučení půjček do jedné nebo jejich převod k jinému poskytovateli za výhodnějších podmínek. Ty se postupem času mění a při dlouhodobějším splácení už může být rozdíl citelný. Například v roce 2014 byl průměrný úrok okolo 14 %, kdežto dnes se pohybuje okolo 7,5 %,“ dodává Benešová.