Dobíjecí bateriové stanice – to nejlepší řešení na cesty obytňákem

Značka EcoFlow jako synonymum pro přenosnou energii

Přenosné bateriové stanice EcoFlow, nebo také bateriové elektrocentrály či „solární generátory“, jsou elegantním řešením, ať už cestujete nalehko nebo v maximálním pohodlí opravdu velkým obytným vozem. Nabízí řešení pro každou situaci a bez potřeby složitých montáží. Stačí prostě jen naložit a vyrazit. Než se vydáte vstříc novým zážitkům, je nejlepší nabít stanici doma. Díky patentované technologii X-Stream dobijete bateriové stanice EcoFlow ze síťové zásuvky z 0 % na 80 % už za 1 hodinu, takže ani ve spěchu se nemusíte bát, že byste vyjeli bez jediné kapky energie. Pokud by se ale přece jen něco takového přihodilo, není proč zoufat. Bateriové stanice bez problémů připojte a dobíjejte po cestě v autě z autozásuvky nebo na místě pomocí solárních panelů. Uprostřed přírody nebo v kempu, všude si vystačíte s vlastní zásobou energie.

A co bezpečnost? Ať už stanice nabíjíte nebo jimi poháníte své spotřebiče, můžete si být jisti, že budou vždy naprosto tiché a nebudou produkovat žádné škodlivé zplodiny. Není tedy překážkou, abyste je používali i ve vnitřních prostorách nebo v autě. Určitě vás nebudou rušit ani během zaslouženého spánku. Široká řada ochranných systémů zajišťuje celkovou bezpečnost během jejich provozu.

Bateriová stanice EcoFlow RIVER – stačí si vybrat

Vyrážíte na cestu v menším autě? Nebo s sebou jen neradi berete zbytečně moc věcí? Nevadí! S bateriovou stanicí EcoFlow RIVER si můžete vybrat dle libosti. Na lehčí výlety určitě vezměte EcoFlow RIVER s kapacitou 288 Wh. Jestli ale plánujete o trochu delší cestu nebo potřebujete více šťávy, oceníte společnost bateriové stanice EcoFlow RIVER Max. Právě ta má přídavný bateriový modul Max, který navyšuje kapacitu stanice RIVER na 576 Wh. To odpovídá deseti plným nabitím například MacBooku Air nebo 40 nabitím mobilního telefonu.

Bateriová stanice EcoFlow RIVER Pro – když chcete více



V případě, že s sebou pro větší pohodlí rádi vozíte více zařízení a neobejdete se tak ani bez pořádné zásoby energie, pak se vám jistě zalíbí bateriová stanice EcoFlow RIVER Pro s kapacitou 720 Wh. Málo? No, dobrá. Zdvojnásobit její kapacitu je možné připojením externí baterie RIVER Pro Extra Battery. Po propojení budete mít k dispozici úctyhodnou kapacitu 1440 Wh. To jsou zhruba dvě hodiny ohřevu jídla v malé mikrovlnné troubě.

Bateriová stanice EcoFlow DELTA – pro náročné

Pakliže při cestování neřešíte nějaké to kilo navíc a řadíte se spíše mezi náročnější uživatele, přibalte si bateriovou stanici EcoFlow DELTA s velkou kapacitou 1260 Wh. V jeden moment k ní můžete připojit až 11 zařízení. Samozřejmostí je extrémní spolehlivost a ultra rychlé dobíjení. Stanice je vybavena invertorem s výkonem 1,8 kW. Zvládne tak pohánět i spotřebiče s vysokým odběrem, jako jsou fény, vysavače nebo rychlovarné konvice.

Solární panely EcoFlow – volnost a soběstačnost



Všechny naše bateriové stanice EcoFlow poskytují také možnost dobíjení pomocí odolných, skladných a výkonných solárních panelů. Vybrat si můžete mezi panely EcoFlow s výkonem 110 W nebo 160 W, nebo můžete použít panely jiných výrobců s konektorem MC4. Pro dosažení rychlejšího dobíjení je možné mezi sebou panely propojovat. Jejich přepravní pouzdro je navrženo tak, aby sloužilo jako stojan pro lepší nasměrování a maximální využití slunečních paprsků. Pomocí přísavek není ale také problém panely uchytit na hladké povrchy – třeba na střechu nebo okna obytného auta. Stanice EcoFlow jsou vybaveny také MPPT regulátory (mají schopnost „sledovat“ bod maximálního výkonu solárního panelu), které umožňují z panelů získávat maximální množství energie pro aktuální osvit.



Porty a zásuvky, ke kterým připojíte vše



Stanice EcoFlow mají vestavěná rozhraní, která jsou určena právě k jejich dobíjení – ze sítě, v autě, solárně. Ostatní porty a zásuvky slouží k připojení právě těch spotřebičů, které potřebujete nabíjet nebo pohánět. Mobilní telefony, tablety, počítače, kamery, fotoaparáty, cestovní herní konzole, baterie dronů, elektrokola, elektrické vařiče, světla, rychlovarné konvice, kávovary, fény, chladničky, vrtačky, čerpadla a mnoho dalších zařízení, bez kterých se na cestách neumíte (a hlavně nechcete) obejít.

Evropa i zbytek světa v jednom balení



A co připojení spotřebičů v jiných zemích, ptáte se? I na to se myslelo. Stanice nabízejí dvě verze dostupných zásuvek, českou a mezinárodní. Českou verzi asi není třeba dlouze představovat, jedná se o zásuvku typu „schuko“, do které lze zapojovat vidlice typu E a F. Mezinárodní verze však kromě připojení v EU poskytuje také kompatibilitu s koncovkami v mnoha zemích celého světa, jako jsou například Velká Británie, USA, Kanada, Japonsko a další. Jde to snadno – bez redukcí, bez komplikací.

Dokonalé zážitky doma nehledejte

Ne nadarmo se říká, že aby člověk v životě něco prožil, musí vykročit ze své komfortní zóny. Se stanicemi EcoFlow si ale trochu toho pohodlí a komfortu můžete vzít všude s sebou.