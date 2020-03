Doba dojíždění do práce v ČR je krátká, lidé by akceptovali i delší

Vyplývá to z průzkumu, který mezi pracujícími v ČR provedl v průběhu letošního února pracovní portál Dobrá práce.cz. Dotazníkového šetření se zúčastnilo bezmála 1 100 respondentů.

Doba dojíždění nevadí, třetina lidí by akceptovala i hodinu delší

Překvapivě vysoká byla ochota lidí akceptovat delší dobu dojíždění do práce. Na otázku „O kolik Kč měsíčně by musel narůst váš plat/mzda, abyste při zachování stejné pracovní pozice byli ochotni dojíždět o 1 hodinu (v součtu obě cesty) denně déle?“ odpověděla rovná desetina dotázaných, že by tuto dobu dojíždění akceptovala bez podmínky navýšení platu. Dalších 27 procent respondentů by prodloužení doby dojíždění do práce o jednu hodinu bylo ochotno akceptovat za náklady odpovídající přímému navýšení jejich výdajů na dopravu.

Nejvíce přístupní prodloužení „dojížděcí“ doby byli lidé v Ústeckém a Libereckém kraji, kde by bezmála polovina dotázaných byla ochotna jezdit do práce o hodinu déle bez jakékoliv kompenzace a nebo jen za kompenzaci přímých nákladů na dopravu.

Nejmenší ochotu v tomto směru deklarují zaměstnanci v Jihomoravském kraji, kde by na výše uvedené podmínky přistoupila pouze jedna čtvrtina dotázaných.

Příspěvek na dopravu do práce většinou chybí

Náklady pracovníka na dojíždění do práce se mohou v řadě případů pohybovat v tisících korun měsíčně. Příspěvek na dopravu do zaměstnání bývá uváděn jako jeden z častých zaměstnaneckých benefitů. Z oslovených respondentů však 89 procent uvedlo, že jim zaměstnavatel na dojíždění do práce nepřispívá. Dalších 6 procent uvedlo, že příspěvek na dopravu dostávají ve výši maximálně 1 000 Kč. Další dvě procenta dostávají mezi jedním až dvěma tisíci korun a pouhá tři procenta obdrží k výplatě ještě příspěvek na dopravu vyšší než 2 000 Kč.

Stěhovat za prací se lidem nechce

Zatímco ochota lidí jezdit do práce déle není malá, tak stěhování za prací Češi příliš nakloněni nejsou. Přibližně dvě třetiny (64 %) dotázaných by nebyly ochotny přestěhovat se za prací za žádných podmínek. 16 procent respondentů by bylo ochotno se přestěhovat v případě lepších pracovních podmínek než nyní (např. lepší profesní uplatnění či vyšší příjem). 8 procent by na stěhování přistoupilo v případě nabídky zajímavé lokality a nebo kvalitnějšího zázemí. Desetina dotázaných pak vyjádřila ochotu se přestěhovat kvůli zaměstnání bez konkrétních podmínek.