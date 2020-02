Do zlata se vyplatí investovat v jakékoli době

„Zlato je investicí pro konzervativní investory, kteří se chtějí ráno vzbudit a vědět, že hodnota jejich majetku je minimálně stejná. Největší výhodou této investice je fakt, že jde o stálou komoditu bez větších výkyvů. Cena zlata lineárně a stabilně roste. Zlato chrání majetek, jinými slovy uchovává jeho hodnotu i navzdory inflaci. Jen za letošní rok hodnota zlata vzrostla o 25 procent,“ říká Miroslav Zadák, jehož investiční společnost ATT Investments si zakládá na budování dlouhodobých vztahů se zákazníky a na pravdivém přístupu.

Více než deset let působíte na finančně komoditních trzích. Co všechno svým klientům nabízíte?

Dovolím si říct, že máme nejširší produktovou řadu ze všech komoditních firem. Naší vlajkovou lodí je investiční zlato a jsme první formou, která na přímo působí v prestižních švýcarských slévárnách. Zároveň nabízíme nejlepší kupní a výkupní ceny na trhu. K tomu provozujeme síť zlatnictví, takže vyrábíme a prodáváme šperky, všechny jsou samozřejmě certifikované, což v rámci České republiky není běžná praxe. Dále prodáváme drahé kameny, od velkoobchodního sortimentu až po velmi vzácné kousky, jako jsou třeba diamanty a rubíny

Neměl bych zapomenout ani na nabídku mincí, i u nich dokážeme reagovat na požadavky trhu. Posledním produktem je tzv. postupný nákup kovů, v rámci kterého klient neplatí žádný poplatek, my za něj slitek koupíme.

Takže vaše práce stojí z velké části na investicích do zlata, je to tak?

Hodnota zlata vůči české koruně bude vždycky stoupat, protože všechny měny ztrácejí svou kupní sílu. Proto si myslím, že by každá rodina takové zlato měla mít. Chtěl bych podotknout, že jsme síť prodejen, auditovaná společnost a zároveň makléři s komoditou, jako jediní jsme otevřeli akreditované vzdělávání pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Z něj vycházejí Komoditní specialisté což jsou v podstatě průkopníci v tomto oboru v České a Slovenské republice. Mimo jiné šla ATT Investments i do marketingových auditů, podle nichž jsme už několik let hodnocení nejvyšším ratingem. Na tomto si hodně zakládáme.

Stále platí, že je ze všeho nejvýhodnější investovat právě do zlata?

Do zlata se vyplatí investovat v jakékoli době. Ovšem investor, který hledá závratný zisk v horizontu hodin či několika dnů, by se měl obrátit spíš na vysoce rizikové investice přes akciové trhy. Zlato je konzervativní investice, která navyšuje hodnotu na základě ztráty hodnoty peněz. Jen za letošní rok hodnota zlata vzrostla o 25 procent, takže určitě takové investice mají smysl. Tím, jak svět zrychluje, hodnota peněz klesá, a tak je zlato určitou protiváhou. Nemá sice dividendu, ale nese kapitálový výnos, kterého klient dosáhne až při samotném prodeji. Na rozdíl od konkurence u nás nenajdete žádné poplatky, vycházíme z aktuální ceny světového indexu.

Mluví se o nástupu ekonomické recese. Začínáte pociťovat, že tento fakt zvyšuje zájem o investice?

Z tohoto pohledu nehrajeme na náhodu. Čerpáme z historie a České národní banky, kde můžeme sledovat, jak historicky kupní síla peněz klesá, a zlato naopak roste. Pokud člověk před dvaceti lety koupil zlato, tak dnes má vyšší hodnotu, ale pořídí si za něj pořád stejný objem majetku jako tehdy. Například Škoda Auto v roce 1938 stála 22 tisíc korun, tehdy šlo o 800 gramů zlata. Dnes Škodovka stojí zase 800 gramů zlata, ale hodnota je zhruba 750 tisíc korun. Pokud se podíváme na předchozí finanční krize, tak komodity vždycky vyletěly cenově nahoru a například diamant narostl o 57 procent. Už rok se tvrdí, že je krize nevyhnutelná, a nejen já očekávám, že cena zlata poroste, a to trojnásobně. Podle mě by k tomu mohlo dojít v horizontu dvou let.

Kdo jsou vaši typičtí klienti? Jsou to spíše movití investoři, nebo převážně obyčejní lidé?

Nepostavili jsme trh na VIP klientech, kterých je podle statistik v republice asi 100 tisíc. Stavíme na tom, že nejprve vzděláváme běžnou českou rodinu, pak každý pochopí, že je občan zvyklý spořit do všech možných finančních produktů. Nicméně hodnota peněz pracuje proti osobě, která spoří. Pokud dnes vkládáte finance do penzijního spoření, za 30 let dostanete zajímavou hodnotu, ale kupní síla bude hodně odlišná. Takže dnes nehrajeme na náhodou a využíváme pozitivního přenosu informace a předvzdělání našich klientů. Jsem přesvědčen, že dokážeme oslovit 100 procent populace. Malým dětem spoří rodiče a prarodiče, běžný občan si nakupuje zlato sám a máme i produkty pro VIP klienty. Tam je objem zlata pochopitelně vyšší. Pátým rokem za sebou se blížíme miliardovému obratu, letos nás v Londýně vyhodnotili jako nejlepšího obchodníka ve střední Evropě, což je pěkné ocenění naší práce.

Říkáte, že klient je pro ATT na prvním místě a budujete s ním dlouhodobé vztahy. V čem takové budování vztahu spočívá?

Spočívá v pravdivém přístupu k produktu, ceně, likviditě a ke všemu. Na trhu je totiž spousta společností, které klienty uvádějí v omyl a obchodují s nesmyslnou cenou, potom zákazník zjistí, že likvidita může být za úplně jinou cenu. Zakládáme si na vztazích, máme kontinuitu v rámci klientů, od roku 2008 se k nám neustále vracejí. Kromě samotného produktu zákazník dostává servis navíc, od vzdělání až po likviditu, které si vážíme asi nejvíc. Otevíráme síť kamenných prodejen a mám ambici, abychom do pěti let měli po Česku a Slovensku zhruba padesát prodejen.

Kromě vzdělávání pod MŠMT poskytujete různá školení a semináře. Mohl byste nastínit, čeho se týkají?

Týkají se vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a obchodních dovedností. Nabízíme kurzy od dvou hodin až po týdenní manažerskou školu, na to samozřejmě najímáme externí odborníky na problematiku obchodního nebo osobního rozvoje. Nechybí ani semináře rozvoje osobnosti a motivace, klient se k nám může přihlásit a přijít si pro požadované vzdělání.

Mimo jiné podporujete řadu sportovních osobností, ony zase často mluví o vás. Čím to, že se ubíráte tímto směrem?

Prošel jsem celý svět a jsem bývalým vrcholovým sportovcem. A došlo mi, že závist v negativním slova smyslu je vnímána pouze v Česku. Lidé nepochopili, co pro ně znamenal rok 1989 a možnost svobodně se rozhodovat o vlastním životě. A poslední bašta, kde se ještě nezávidí, tak je právě sport, úspěšný sportovec je v dnešní době pořád vzorem. Za druhé mě sport zachránil, protože mě naučil prohrávat. Kdybych se v rámci sportu nestal osobností, jakou jsem, nikdy bych se v rámci podnikáni nedostal tak daleko. Proto jsem si sám sobě řekl, že pokud jednou budu úspěšný a bohatý, budu dál podporovat sport, abych ukázal i dalším lidem pozitivní možnosti. Samozřejmě také rádi vyhráváme, teď zrovna na firmě budujeme síň slávy, kam zařadíme všechny poháry.